Quand je vivais à Moscou, au début des années 2000, j'achetais des desserts produits par la confiserie Dobryninski dans un petit magasin près de chez nous. J'aimais surtout les « paniers » en pâte brisée avec de la confiture et de la crème meringuée. Ne me demandez pas combien de ces friandises j'ai dévorées. Elles fondaient littéralement dans la bouche !

Une fois, alors que ces « paniers » avaient disparu de la vitrine, la vendeuse m'a proposé d'acheter un gâteau au goût similaire. J'ai vu un nuage blanc comme neige de crème joliment formée avec une goutte de confiture sur le dessus. Les côtés de ce chef-d'œuvre culinaire étaient décorés de pâte à biscuits émiettée.

C'était le gâteau Dobryninski, nommé d'après l'une des confiseries les plus anciennes et les plus célèbres du pays. Plus de 100 ans après sa fondation, elle est toujours fidèle à ses traditions et propose une large sélection de desserts appréciés non seulement par les détaillants locaux, mais également à l'étranger.

Pourquoi suis-je si amoureuse de ce gâteau ? En raison de sa structure étonnante, avec trois couches délicates et une crème meringuée aérienne. Cela semble délicieux, n'est-ce pas ? De plus, il contient un ingrédient secret - la confiture de canneberges. Possédant une légère acidité, la confiture donne au gâteau un goût plus brillant et équilibré. Pour rendre hommage aux baies de saison, j'ai utilisé la confiture de cassis - elle est uniformément acide et encore plus parfumée.

Ingrédients :

Pour la pâte (pour préparer des couches d'un diamètre de 18 cm) :

farine - 240g

beurre - 145g

œufs - 1

sucre en poudre - 100g

sel - 1/2 cuillère à soupe

levure chimique - 1 cuillère à café

Pour la crème :

blancs d'œufs (pasteurisés) - 100g

sucre - 200g

eau – 60ml

jus de citron - 1 cuillère à café

confiture de cassis – 100 (150) g

Préparation :

1. Mélangez le beurre et le sucre en poudre jusqu'à consistance lisse, ajoutez un œuf et remuez le tout.

2. Ajoutez la farine et la levure et pétrissez la pâte.

3. Divisez la pâte en trois portions.

4. Envelopper chaque morceau de pâte dans un film alimentaire, aplatissez-les et laissez-les au congélateur pendant 20 minutes.

5. Roulez chaque morceau en cercle de plus de 18 cm de diamètre et placez-les sur un papier sulfurisé.

6. Cuisez les couches de notre futur gâteau environ 15 minutes.

7. Pendant que les croûtes sont chaudes, coupez leurs bords pour qu'elles fassent 18 centimètres de diamètre.

8. Conservez les restes, refroidissez complètement les croûtes.

9. Pour préparer la crème meringuée, mélangez l'eau avec le sucre, portez à ébullition en remuant et cuisez jusqu'à 120°C.

10. Pendant la cuisson du sirop, battez les blancs d'œufs pour obtenir une mousse ferme et épaisse, puis versez le sirop chaud dans le mélange obtenu en un mince filet, sans arrêter de battre. Ajoutez le jus de citron aux blancs et battez-les jusqu'à consistance épaisse et légèrement visqueuse.

11. Mélangez 200g de crème fouettée avec de la confiture de cassis pour obtenir la crème de baies. Réservez une cuillère à café de confiture pour la garniture.

12. Mettez le reste de meringue dans un cornet.

13. Recouvrez la croûte inférieure de crème, placez la croûte suivante sur le dessus et répétez l’opération.

14. Emiettez le reste des croûtes.

15. Recouvrez les côtés du gâteau de crème et saupoudrez-les avec les miettes de pâte.

16. Décorez le dessus du gâteau avec de la crème meringuée ; mettez une cuillerée de confiture au milieu.

17. Saupoudrez le gâteau de sucre en poudre.

Priatnovo appetita !

