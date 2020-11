Etchpotchmak, le casse-croûte des nomades tatars

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’etchpotchmak (ou ocpocmaq) est un chausson tatar et bachkir à base de pâte levée garni de viande, pommes de terre et oignons. Il est célèbre pour sa forme triangulaire et son nom signifie littéralement « trois coins ». Historiquement, il était cuisiné et mangé en plein air lors des longues campagnes militaires.

L’etchpotchmak est préparé de façon très spéciale. Premièrement, le trou sur le dessus n'est pas là pour la décoration, mais a une fonction. Une fois le chausson cuit, du bouillon de viande peut y être versé pour rendre l'etchpotchmak plus juteux. Deuxièmement, les nervures tressées doivent empêcher la garniture de tomber. Habituellement, ce plat est cuit avec de la viande d'agneau, mais vous pouvez également utiliser du bœuf. Il est à noter que de la viande grasse et une grande quantité d'oignon rendront la garniture plus juteuse.

>>> Khychine: un plat convivial et savoureux originaire du Caucase

Chaque repas tatar comprend un etchpotchmak, qui est généralement servi avec du bouillon ou du thé. Vous pouvez en trouver dans les marchés alimentaires ou les cafés, non seulement au Tatarstan mais dans tous les restaurants tatars de Russie.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour 14 chaussons

Pâte

lait - 150 ml

farine - 400 g

œufs - 1

crème épaisse (30% de matière grasse) - 85 g

beurre - 60 g

sucre - 1 cuillère à soupe

sel - 1 cuillère à café

levure (fraîche) - 18 g

Garniture

viande d'agneau (avec le gras) - 400 g

pommes de terre - 100 g

oignons - 200 g

poivre noir

cumin

sel - 1 cuillère à soupe

beurre - 150 g

Préparation :

1. Mettez le sucre et la levure dans un mélange de lait et d'œufs. Remuez jusqu'à ce que la levure se dissolve.

Yulia Mulino Yulia Mulino

2. Tamisez 1/3 de la farine. Remuez le mélange avec un fouet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

3. Ajouter le beurre fondu, mais pas chaud, ainsi que la crème épaisse, puis bien mélanger la pâte liquide.

Yulia Mulino Yulia Mulino

4. Tamisez le reste de la farine mélangée avec du sel et pétrissez au mixeur pendant environ 15-20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

5. Couvrir la pâte d'un film plastique et laisser reposer dans un endroit chaud pendant environ une heure jusqu'à ce qu'elle lève et double de volume.

Yulia Mulino Yulia Mulino

6. Pendant ce temps, coupez la viande, les oignons et les pommes de terre en cubes de 4 à 5 mm. Mettez de côté.

Yulia Mulino Yulia Mulino

7. Une fois que la pâte a doublé de volume, étalez-la et laissez reposer encore 20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

8. Écrasez les oignons pour les rendre plus doux. Ajouter le sel, les épices et mélanger tous les ingrédients de la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

9. Laissez reposer la garniture pendant que la pâte remonte comme à l'étape 7.

Yulia Mulino Yulia Mulino

10. Étalez à nouveau la pâte. Divisez-le en morceaux d'environ 50 g chacun. Faites de petites boules et gardez-les sous une serviette pendant que vous travaillez avec le reste.

Yulia Mulino Yulia Mulino

11. Aplatissez une boule, mettez une cuillère à soupe de garniture au milieu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

12. Pliez les bords ensemble, en formant un triangle avec un trou au milieu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

13. Assurez-vous de refermer les bords correctement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

14. Mettez les chaussons sur un plateau (pas trop près les uns des autres), couvrez-les d'une serviette et laissez-les reposer et lever un peu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

15. Faites cuire vos etchpotchmaks environ 45 minutes à 180°C.

Yulia Mulino Yulia Mulino

16. Quand ils sont prêts, versez du beurre fondu dans les trous, en étalant sur chaque chausson avec un pinceau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

17. Servir avec un bouillon ou du thé. Bon appétit !

Dans cette autre publication, découvrez la recette du dessert tatar tchak-tchak.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.