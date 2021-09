Sept recettes pour vaincre le blues automnal

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Soupe de potiron aux pommes

La soupe au potiron est un jeu d'enfant à préparer, et l'ajout de quelques gousses d'ail et de tranches de pommes aigres la transformera en festival de saveurs.

Préparation : Peler le potiron et retirer les graines. Pour la soupe, vous aurez besoin de 1 kg de pulpe coupée en petits morceaux. Épluchez et coupez des pommes de terre (2). Emincez finement l'oignon (2) et l'ail (3 gousses). Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole à fond épais et faites revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ajouter le potiron et l'ail et faire frire également. Ajouter les cubes de pommes de terre et quelques brins de thym, faire revenir, verser 1,2 litre d'eau bouillante et porter à ébullition. Faites bouillir la soupe pendant 15 minutes, puis passez au mixeur et ajoutez du sel et du poivre. Épluchez et coupez les pommes (2). Faites revenir dans l'huile pendant 2-3 minutes et ajoutez du sel, du poivre et de la poudre de curry au goût. Versez la soupe de potiron en ajoutant une cuillerée de pommes dans chaque plat.

2. Pomme de terre au four avec du bacon

Un plat rapide aussi bien pour les réunions familiales chaleureuses que pour les soirées entre amis. En utilisant les ingrédients les plus abordables et une pincée de magie culinaire, vous pouvez transformer des pommes de terre ordinaires en fast-food à se lécher les babines.

Préparation : Lavez une pomme de terre de taille moyenne, épluchez-la et séchez-la. Faites plusieurs entailles pour qu'elle ressemble à un mini-accordéon. Coupez le bacon en fines tranches et utilisez un couteau pour les insérer dans les fentes. Placez la pomme de terre sur une feuille de papier d'aluminium. Faire fondre le beurre et y ajouter l'aneth, le persil, le sel et le poivre. Versez le beurre aromatique sur la pomme de terre et enveloppez dans du papier d'aluminium. (Une option maison consiste à râper un peu d'ail). Placez la pomme de terre dans un four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes. Retirez, saupoudrer de fromage râpé et remettre au four 10 minutes supplémentaires. Si vous cuisinez plusieurs pommes de terre, choisissez-en de même taille pour qu'elles aient le même temps de cuisson. Si une pomme de terre est grosse et semble « impossible à cuire », vous pouvez la faire bouillir au préalable pendant 10 à 15 minutes.

3. Vareniki aux champignons et pomme de terre

L'automne sans champignons n'est tout simplement pas l'automne. Chanterelles, girolles ou bolets, à vous de choisir… Ils sont excellents lorsqu'ils sont frits avec des pommes de terre, cuits dans une tarte aux champignons accompagnée de crème épaisse (smetana) ou préparés en ragoût. Et puis il y a les raviolis russes appelés vareniki farcis à la purée de pommes de terre et aux champignons. C’est meilleur servi avec de la smetana et oignons frits. Inutile de chercher à résister, c’est tout simplement trop bon !

Vous pouvez trouver la recette de ce plat ici.

4. Caviar d’aubergine

Les amoureux de datcha ont souvent des aubergines pour tout l'été, l'automne et (une fois mises en conserve) l'hiver. Essayez de préparer cet apéritif végétarien qui a fait ses preuves : du caviar d’aubergine. On dit que ce plat ravissait le secrétaire général du PC soviétique Nikita Khrouchtchev et sa femme.

Préparation : Épluchez les aubergines et coupez-les en cubes, salez, laissez-les reposer un peu. Ensuite, faites frire dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Coupez la carotte et l'oignon en cubes et faites-les revenir dans l'huile dans une autre poêle jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez un poivron en lamelles et cuire encore cinq minutes. Ajoutez ensuite du coulis de tomate et faites cuire environ cinq à sept minutes. À ce moment-là, vos aubergines seront prêtes, il est donc temps de les ajouter à la carotte, à l'oignon et au poivron. Ajoutez les légumes, l'ail, le sel ; couvrez la casserole et laissez mijoter encore cinq minutes. Mangez chaud ou froid.

5. Charlotte russe

Même cuisiné tous les jours, personne ne se lassera jamais de ce gâteau aigre-doux. La charlotte russe a des racines étrangères : elle a été inventée à Londres par le chef français Marie-Antoine Carême, qui a servi le tsar russe Alexandre Ier. La recette originelle comprenait des biscuits et de la crème fouettée. Bien qu'il ne reste que peu de choses de cette version, ce joli gâteau éponge fourré aux pommes se mariera toujours à merveille avec une bonne tasse de thé bien chaude.

Pour la préparer, consultez la recette ici.

6. Confiture

La confiture à la russe, connue sous le nom de varenié, est une conserve de fruits entiers simple à préparer et qui se conserve longtemps. Toutes sortes de baies et de fruits font l’affaire. Si vous aimez jouer avec les saveurs, ne vous limitez pas à une seule sorte - n'hésitez pas à mélanger et marier différentes variétés aigres et sucrées. Et si vous êtes un vrai expérimentateur, essayez de partir sur de la pastèque, des cerises ou des pommes de pin.

Découvrez comment préparer cette confiture ici.

7. Boisson aux baies

La saison froide est idéale pour les boissons chaudes aux baies. Elles sont non seulement délicieuses, mais remplissent l'organisme de vitamines. Optez pour les variétés les plus colorées : argousier et canneberge.

Vous trouverez la recette de cette boisson en cliquant sur ce lien.

