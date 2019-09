«Charlotka» aux pommes: la première recette que les enfants russes apprennent

Ce dessert simple à préparer est connu de tous en Russie, mais il a été créé par des paysans britanniques au XVIIIe siècle sous le nom de « Charlotte ». Sa version russe a vu le jour à Londres au XIXe siècle grâce au chef français Marie-Antoine Carême, qui était alors au service du tsar Alexandre Ier. Cette recette est devenue si populaire qu’elle a été simplifiée : d’un dessert avec un bavarois et des boudoirs, elle est devenue un gâteau facile à préparer avec des biscuits et des pommes. Même le nom a été changé, et elle s’appelle désormais la « Charlotka ».

Lorsque j’étais petite, ma mère faisait ce gâteau pour de grandes occasions : lorsque, par exemple, ma grand-mère venait nous rendre visite, ce qui était plutôt rare car elle habitait dans une autre ville. Pour moi, la « charlotka » rimait avec « visites » et « grandes réunions familiales ».

À environ huit ans, j’ai décidé d’apprendre à la préparer seule. C’est la toute première recette que j’ai effectuée. À cette époque, cela me semblait un travail titanesque, mais cela en valait la peine. C’est depuis devenu mon gâteau spécial en cas de visites.

C’est aussi le premier dessert que j’ai fait pour mon mari mexicain. Il l’a tellement adoré qu’il l’a fait goûter à sa mère. Depuis, elle le prépare à ses proches au Mexique en tant que gâteau exotique russe, et je suis heureuse de voir à quel point une chose simple peut réunir des familles. Mais, encore plus important, je pense que la « charlotka » a influencé mon choix de devenir cheffe pâtissière.

Ingrédients :

4-5 pommes acides (comme les Granny Smith)

1 tasse de farine

1 tasse de sucre

3 œufs

Sel, cannelle, cardamome

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Graissez le moule du gâteau, en utilisant de préférence du beurre.

Pelez et dénoyautez les pommes, et coupez-les de façon à avoir 8 morceaux aussi fins que possible. Disposez-les dans le moule. S’il vous en reste des trop gros, coupez-les en fines tranches et remplissez les espaces vides. Les coins de votre moule doivent être complètement recouverts de pommes. Versez un peu de poudre de cannelle et de cardamome sur le dessus.

Préparez la pâte en y ajoutant les ingrédients secs et les œufs. La pâte vous apparaîtra à première vue rigide, mais mélangez-la jusqu’à ce que qu’elle soit homogène et épaisse.

Recouvrez vos pommes de pâte, sans en négliger aucune. Placez votre moule dans le four et faites cuire durant 30 à 40 minutes. Si le cure-dent en ressort intact, c’est que c’est prêt, sinon, laissez dans le four encore un peu. Une fois sorti, attendez que ça refroidisse avant de retirer du moule.

Priatnovo appetita !

