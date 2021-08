Recettes: sept soupes froides russes à déguster pendant l’été

Les Russes considèrent les soupes comme un repas très sain pour l'estomac et en mangent toute l'année. Et pour la chaleur estivale, la cuisine russe regorge de soupes froides.

1. Svekolnik

Legion Media Legion Media

Vous aimez le bortsch ? Il s'agit d'une version de la célèbre soupe de betteraves rouges, mais froide (un autre nom est « kholodnik », dérivé du mot « froid »). C'est très simple à préparer : les ingrédients hachés sont recouverts de kéfir ou d'eau. Dans la version classique, le svekolnik doit être végétarien, mais vous pouvez également ajouter des saucisses bouillies ou de la viande bouillie.

Recette (pour 4 personnes) :

3-4 petites betteraves bouillies, 1,5 litre de kéfir, 2 concombres, 3-4 œufs durs, 250g de saucisse, de l’oignon nouveau et de persil au goût.

Gardez 1-2 œufs pour garnir le plat à la fin. Hacher tous les autres ingrédients et les mettre dans une casserole. Verser du kéfir ou de l'eau par-dessus et ajouter du sel au goût. Mettre pendant 30 minutes au réfrigérateur et servir avec des fines herbes et de la crème épaisse.

2. Okrochka

Legion Media Legion Media

L'un des plats les plus étranges de la cuisine russe est l'okrochka – en fait, c’est une salade avec du kvas ou du kéfir par-dessus. Cependant, c'est très savoureux ! En Russie, c'est l'une des soupes d'été les plus populaires, et elle est généralement incluse dans le menu de la plupart des cantines et des cafés. Essayez de la préparer vous-même !

Recette (pour 4 personnes)

Kéfir ou kvas - jusqu'à 1 litre (au choix), 2-3 pommes de terre bouillies, 2 concombres, 2 radis, 2 œufs durs, 150-200 g de bœuf bouilli et des herbes au goût.

Hachez le tout et mettez dans une casserole. Ajoutez du kéfir ou du kvas et servez avec des fines herbes.

3. Botvinia

Legion Media Legion Media

Il s'agit d'une ancienne soupe froide à base de fanes de betteraves dans du kvas aigre avec des orties, des épinards, des oignons nouveaux et d'autres herbes du jardin. Traditionnellement, elle est servie avec des glaçons et du saumon, mais c'est aussi bon sans.

Recette (pour 4 personnes)

4 œufs durs, 4 betteraves cuites, 2 concombres, 200 gr d'oignon nouveau, 200 gr de fanes de betteraves, 200 gr de radis, 70 gr d'épinards (ou de laitue), 4 tasses de kvas, une boisson gazeuse à base de pain fermenté.

Bien hacher les ingrédients. Les épinards doivent être hachés très finement. Mélanger les ingrédients et ajouter le kvas. Servir avec de la crème épaisse et des tranches de poisson fumé.

4. Mourtsovka

Cette soupe est également à base de kvas ! La mourtsovka est le plat froid le plus simple à base d'herbes, d'œufs et de morceaux de pain de seigle avec du kvas ou de l'eau. Cela semble bizarre, jusqu'à ce que vous l'essayiez.

Recette (tout est au goût)

Oignon nouveau, huile de tournesol non raffinée, pain de seigle, sel, poivre, eau ou kvas.

Hachez très finement l'oignon, ajoutez un peu d'huile, du sel et du poivre, puis ajoutez de l'eau très froide ou du kvas.

5. Soupe à l'oseille

Legion Media Legion Media

Vous aimez l'oseille ? Les Russes adorent ! Beaucoup de gens ici en plantent dans leurs datchas et l'utilisent ensuite pour la cuisine : comme garniture pour les tartes, comme accompagnement et, bien sûr, comme base idéale pour la soupe. C'est très rafraîchissant et plein de vitamines - et faible en graisse !

Recette (pour 4 personnes)

2-3 pommes de terre bouillies, 3-4 œufs durs, 3-4 concombres, 2 bouquets d'oseille, un bouquet d’oignon nouveau, du persil au goût, de la crème épaisse au goût.

Hacher finement l'oseille et faire bouillir pendant 5 minutes, puis laisser refroidir dans de l'eau. Ensuite, hachez les concombres et les œufs. Mélanger les ingrédients et mettre dans le « bouillon d'oseille ». Ajouter la crème épaisse, le sel et les herbes hachées.

6. Touria

Legion Media Legion Media

Cette soupe froide à l'ancienne à base d'eau (ou de kvas) et de pain est un plat d'été populaire chez les paysans. Elle ressemble à l'okrochka (voir point 2 ci-dessus), mais avec des légumes et de la viande précuits. Les chefs modernes suggèrent de préparer cette soupe russe traditionnelle avec des croûtons à l'ail et du kombucha !

Recette (pour 4 personnes)

1 litre de kombucha (boisson fermentée légèrement acide), 4 tranches de pain de seigle, 2 œufs durs, fines herbes, oignon de printemps au goût, 2 gousses d'ail, huile, sel et poivre.

Couper le pain en cubes et mélanger avec un mélange d'ail, d'huile, de sel et de poivre. Faire griller le pain au four pendant 5 à 6 minutes à 200°C. Hacher les herbes et les œufs durs et ajouter le kombucha froid. Garnir de pain. Mangez immédiatement !

7. Soupe aux fraises

Legion Media Legion Media

Une soupe en dessert ? Pourquoi pas ! Si vous aimez les fraises, essayez cette délicieuse recette créée par des chefs soviétiques.

Recette (pour 2 personnes) :

Une tasse de fraises, ¼ de tasse de crème (ou yaourt) à 20% de matière grasse, ¼ de tasse de jus d'orange, ¼ de tasse d'eau, des feuilles de menthe pour la décoration.

Mélanger les baies, le jus, l'eau et le sucre dans un mélangeur. Décorez avec de la crème, de la menthe ou même de la glace !

