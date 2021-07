Ces combinaisons de saveurs étranges dont les Russes raffolent

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Gelée + moutarde

La viande en gelée appelée kholodets et le poisson en gelée appelé zalivnoïé font probablement partie des plats russes les plus célèbres. Il faut beaucoup de temps pour les préparer, c'est pourquoi on les sert généralement uniquement pour des occasions spéciales. Pour de nombreux étrangers, l'idée même de la viande en gelée semble étrange, et ce sans considérer un autre fait : les Russes servent la gelée avec de la moutarde et du raifort. Quelle merveilleuse combinaison !

Pâtisserie sucrée + mayo

Les Russes plaisantent en disant que tout est meilleur avec de la mayonnaise et en ajoutent non seulement aux raviolis et à la viande, mais même… dans les pâtisseries. Pouvez-vous le croire ? Cet ingrédient rend la pâte légère, collante et la garde fraîche pendant longtemps. La seule question est de savoir comment les Russes ont découvert cette astuce et qui a été la première personne à mettre de la mayonnaise dans de la pâte. Saviez-vous que le goût des biscuits à la mayonnaise est en fait similaire à celui des madeleines habituelles ?

Salade de légumes + « Coca Cola russe »

C'est le plat russe le plus discuté de tous les temps ! Certaines personnes préfèrent habiller leur salade avec du kvas, boisson parfois surnommée « Coca Cola russe », tandis que d'autres optent pour une boisson lactée fermentée, le kéfir. Oui, nous parlons bien de l'okrochka - une soupe froide d'été à base d'une salade de légumes avec des œufs et de la saucisse (comme la salade Olivier) puis recouverte de kvas, une boisson traditionnelle russe à base de pain de seigle sec et de levure. Mais certaines personnes utilisent du kéfir ou du tan, une autre boisson lactée fermentée, au lieu du kvas. Les partisans de ces deux versions ne seront semble-t-il jamais d’accord…

« Alors vous êtes dans un restaurant et avez commandé de la soupe. Vous obtenez une poignée de salade hachée crue avec du kvas par-dessus, se souvient Sean Clitheroe du Royaume-Uni sur Quora. Je faisais une drôle de tête quand j'ai goûté. J'attendais que tout le monde se mette à rire. Mais en fait non ».

Pâtes + sucre

Une soupe de pâtes sucrées était l'un des plats préférés du chef révolutionnaire Vladimir Lénine. Elle se compose de lait chaud, de nouilles fines (vermicelles maison ou ordinaires) et de sucre, le tout servi chaud avec un morceau de beurre. Très nutritif !

Cette soupe est souvent incluse dans les menus de la maternelle et peut être facilement cuisinée à la maison, par exemple pour le petit-déjeuner.

Outre la soupe, il existe un dessert soviétique très connu composé de pâtes chaudes saupoudrées de sucre. Il est particulièrement savoureux frit ! Cela rappelle un peu une pâtisserie au caramel.

Pastèque + vinaigre

Les Russes adorent tout mariner ! Concombres, ail, courges — en fait, tout ce qu'ils font pousser à la datcha. Dans les régions chaudes du sud du pays, il est très populaire de mariner les pastèques. La recette est simple : quelques tranches de pastèque, du sucre, du sel et du vinaigre. Et croyez-le ou non, c'est en fait assez savoureux.

« Faites attention si vous voulez essayer la pastèque marinée. C'est assez particulier. Pas recommandé, sauf si vous êtes exceptionnellement aventureux », écrit Kate Stoneman des États-Unis sur Quora.

Si vous voulez essayer quelque chose d'encore plus délicieux, optez pour des pommes trempées, qui incluent traditionnellement une marinade de sel, de malt et de sucre ou de miel.

Chocolat + fruits de mer

Du chocolat aux algues, au sel de mer ou aux oursins ?! Ce sont des desserts banals dans les régions d'Extrême-Orient russes, qui peuvent être trouvés dans n'importe quelle boutique en ligne du pays ! Cela ressemble à une barre de chocolat ordinaire avec un léger goût et une légère odeur d'iode. Le souvenir parfait à ramener de Vladivostok ou de Khabarovsk !

Rhubarbe + amidon + sucre

Avez-vous déjà goûté le kissel russe ? Cette boisson froide, sucrée et nutritive est à base de baies et d'amidon. Mais en Russie, le kissel peut également être réalisé à partir d'autres plantes. Le kissel’ à la rhubarbe est considéré comme un aliment sain et est souvent servi aux enfants.

Thé + sel + beurre

Le lait et le thé salés sont des boissons très populaires qui proviennent des peuples nomades et sont particulièrement populaires en Kalmoukie, en Bouriatie et dans l'Altaï. Le thé salé aide à réguler l'équilibre hydrique du corps, en particulier pendant les chaleurs estivales (et les steppes kalmoukes font partie des endroits les plus chauds de Russie). Le lait ou le beurre transforment cette boisson en un en-cas nutritif. À propos, dans les magasins locaux, vous pouvez même acheter des sachets de thé 3-en-1.

