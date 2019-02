Bouillie de Gouriev: un délicieux dessert prisé par le tsar Alexandre III

J’ai toujours associé la bouillie à l’idée du petit-déjeuner sain, mais pas à un dessert spectaculaire. La bouillie de Gouriev enfreint toutes les règles : la combinaison unique de semoule, de noix, de baies et de peaux de lait au caramel transformera une simple bouillie en un délicieux plat sucré que vous pourrez servir tous les jours ou sur une table de fête.

La bouillie de Gouriev aurait été créée au XIXe siècle par Zakhar Kouzmine - un cuisinier-serviteur du ministre des Finances Dmitri Gouriev. Le plat était très populaire et est devenu le dessert préféré de l'empereur Alexandre III. Selon une légende, la famille de l’empereur mangeait de la bouillie de Gouriev dans le wagon-restaurant au moment de leur terrible accident de train en 1888.

L'aspect unique de ce délicieux dessert en couches est qu'il est composé de bouillie de semoule, ce plat trompeusement simple mais simultanément compliqué, caractéristique qui le différencie de toutes les autres bouillies russes traditionnelles. Le problème est que la semoule peut former des grumeaux lors de la cuisson et que les enfants ne supportent généralement pas cela. Honnêtement, j’adore cette bouillie : sa cuisson ne prend que quelques minutes et sa consistance est très tendre et crémeuse. De plus, lorsque vous apprenez à éviter la formation de grumeaux de semoule, cette bouillie devient un véritable chef-d'œuvre culinaire.

Un autre ingrédient emblématique de la bouillie de Gouriev est la « peau » de lait cuit. Même si cela ne semble pas particulièrement savoureux, ces peaux sont sucrées et délicieuses, ce qui confère au porridge son goût caramélisé caractéristique qui le distingue des autres desserts.

Ingrédients:

1 litre de lait

3 cuillères à soupe de semoule

2 cuillères à soupe de sucre

50 g de noix

50 g de beurre

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de sucre vanillé

1 cuillère à soupe de graines de pavot

Confiture de cassis

Fruits secs

Une pincée de sel

Préparation :

Commencez par l'étape la plus compliquée : préparer les peaux de lait. Versez la moitié du lait dans une casserole ou dans un plat à fond large. Mettez au four et faites cuire à 200°C jusqu'à ce que vous remarquiez la « peau » brune et dorée à la surface. Sortez le plat du four et retirez les peaux avec une cuillère à égoutter.

Victoria Drey Victoria Drey

Remettez le plat dans le four et répétez la procédure jusqu'à ce que vous manquiez de lait et que vous ayez suffisamment de peaux de lait caramélisé pour la bouillie.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, préparez la bouillie de semoule de base : versez le reste du lait dans une casserole, ajoutez la semoule, le sucre, le sucre vanillé et le sel. Amenez le porridge à légère ébullition en le fouettant constamment - vous éviterez ainsi facilement les grumeaux de semoule indésirables. Après quelques minutes, vous remarquerez que le mélange devient de plus en plus épais. Retirer la bouillie prête du feu, ajouter la moitié du beurre et séparer le porridge en deux parties égales. Ajouter les graines de pavot dans une moitié, bien mélanger et mettre de côté les deux parties de la bouillie.

Victoria Drey Victoria Drey

Pour faire de la confiture de cassis, il suffit de prendre du cassis congelé, d'ajouter quelques cuillères à soupe de sucre et de faire bouillir légèrement. Cuire cinq minutes et laisser refroidir complètement. Vous pouvez utiliser non seulement du cassis, mais aussi des baies à votre goût.

Victoria Drey Victoria Drey

Maintenant, superposez les couches du dessert : mettez la première couche de bouillie aux graines de pavot, puis les peaux, recouvrez d'une cuillère à soupe de confiture de baies, ajoutez quelques fruits secs hachés, tels que des raisins secs ou des baies, et saupoudrez de noix broyées - ici, j'utilise des noisettes.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, ajoutez une autre couche de porridge à la vanille, deux petits morceaux de beurre et terminez avec de nouveau des noix hachées et une cuillère de miel.

Victoria Drey Victoria Drey

Cuire la bouillie de Gouriev à 180°C pendant environ 20-25 minutes et servir chaud.

Victoria Drey Victoria Drey

Bon appétit!

