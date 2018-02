Les blinis, tels que vous ne les aviez jamais dégustés auparavant

Vous pensiez tout connaitre des blinis? C’est une erreur! Russia Beyond vous propose de préparer des blinis au sarrasin accompagnés d’un ragoût aux champignons, ainsi que des blinis au blé avec du saumon et du concombre mariné. Bon appétit!

Du 12 au 18 février toutes les poêles de Russie se remplissent de blinis, puisque durant la semaine de Maslenitsa c’est en les dégustant que l’on fait ses adieux à l’hiver. Autrefois, chaque région russe avait sa propre tradition de ces fameuses crêpes nationales : en Russie centrale par exemple, celles au sarrasin étaient répandues, tandis qu’à Saint-Pétersbourg et à Novgorod on avait pour habitude d’en préparer au blé et de les servir avec de l’éperlan. De nos jours, les frontières entre les régions se sont estompées et le choix de blinis dépend uniquement des préférences gustatives de chacun.

Nous vous proposons donc de préparer des blinis chauds à base de farines de sarrasin et de blé, d’après les recettes de Valeri Poriadine, chef cuisinier du restaurant Barane-Rapane à Sotchi.

Blinis au sarrasin, ragoût de cèpes de Bordeaux et huile d’aneth

Ingrédients :

Pour la pâte

lait 500cl

huile végétale 5,5cl

sucre 35g

6 œufs

farine de sarrasin 150g

farine de blé 150g

sel 10g

eau 20cl

sarrasin 50g

Pour le ragoût de cèpes de Bordeaux

cèpes de Bordeaux 70g

poireau 20g

crème fraîche 33% 5cl

bouillon de champignons 4cl

oignon vert 4g

sel et poivre selon vos goûts

Pour la sauce au poireau

poireau 100g

échalote 70g

lait 10cl

crème fraiche 10g

Pour l’huile d’aneth :

aneth 100g

huile végétale 17cl

Préparation :

Pâte

Ajoutez au lait le sucre, les œufs, le sel, et les deux types de farine. Versez ensuite l’eau bouillante et ajoutez le sarrasin bouilli. Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Ajoutez l’huile végétale, mélangez à nouveau et laissez reposer 20 minutes.

Enfin, enduisez une poêle chaude à l’aide d’huile végétale et répartissez la pâte en fine couche. Cuisez ainsi vos blinis des deux côtés jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Ragoût de champignons

Coupez le poireau (uniquement la partie blanche), l’oignon vert, et faites-les revenir avec les cèpes de Bordeaux. Ajoutez du sel et du poivre en fonction de vos goûts, versez la crème fraîche et le bouillon de champignon. Mélangez sur feu doux jusqu’à obtenir une consistance épaisse.

Sauce au poireau

Faites revenir le poireau et l’échalote, versez le lait et la crème fraiche. Chauffez à petit feu, jusqu’à ce que ce soit cuit à point, passez ensuite au chinois. Tranchez les couches internes du poireau en petits cylindres et faites-les revenir des deux côtés.

Huile d’aneth

Blanchissez les branches d’aneth, rajoutez de l’huile végétale et passez le tout au mixeur. Laissez une nuit au réfrigérateur, et filtrez ensuite à travers un chinois et un coton à fromage.

Placez le ragoût de cèpes dans une assiette. Découpez des cercles à partir des blinis et déposez-les sur le ragoût. Déposez ensuite les cylindres de poireau à côté, et versez par-dessus la sauce au poireau ainsi que l’huile d’aneth.

Blinis à la mousse de saumon fumé et concombre mariné

Ingrédients :

pomme 70g

concombre 70g

caviar de saumon sauvage 20g

saumon fumé 70g

Pour la pâte

lait 50cl

huile végétale 5,5cl

sucre 35g

6 œufs

farine de blé 300g

sel 10geau 20cl

Pour la mousse de saumon fumé

saumon fumé à froid 110g

lait 6cl

crème fraîche 11cl

gélatine 4g

Pour l’huile d’estragon

feuilles d’estragon 30g

huile de tournesol 3,3cl

Pour la sauce à la crème épaisse

aneth 3g

crème épaisse 40g

ail 5g

huile d’estragon 1,1cl

Préparation :

Pâte

Ajoutez au lait le sucre, les œufs, le sel, et la farine. Versez ensuite l’eau bouillante. Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Ajoutez l’huile végétale, mélangez à nouveau et laissez reposer 20 minutes.

Enfin, enduisez une poêle chaude à l’aide d’huile végétale et répartissez la pâte en fine couche. Cuisez ainsi vos blinis des deux côtés jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Mousse de saumon fumé

Recouvrez le saumon de lait et de crème fraîche, réduisez jusqu’à légère épaississement. Ajoutez la gélatine. Passez le tout au mixeur, pour obtenir une consistance aérienne.

Huile d’estragon : Mélangez les feuilles d’estragon avec l’huile de tournesol dans une proportion 1:1, passez le tout au mixeur et laissez reposer au réfrigérateur pour la nuit. Passez ensuite le tout à travers un coton à fromage.

Sauce à la crème épaisse

Ciselez l’ail, coupez finement l’aneth, ajoutez la crème épaisse et l’huile d’estragon. Mélangez.

Épluchez la pomme et le concombre et découpez-les en petits cubes. Assaisonnez-les ensuite avec de l’huile d’estragon.

Coupez en fins cubes le saumon fumé. Mélangez-le avec le tartare de pomme et de concombre, et assaisonnez le tout à l’aide de la sauce à la crème épaisse.

Placez sur une assiette le tartare de saumon, pomme et concombre, et déposez par-dessus les blinis, sur lesquels vous étalerez le caviar. À côté, répartissez la mousse à l’aide d’une poche à douille.

