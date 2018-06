Cinq recettes russes qui vous réconcilieront définitivement avec l’ortie

Que savez-vous de l’ortie, si ce n’est qu’elle est désagréablement urticante ? Pourtant, cette plante contient un grand nombre de vitamines et peut être utilisée dans diverses et délicieuses recettes. Assurez-vous de les récolter dans des lieux non pollués et prélevez de préférence les feuilles les plus jeunes et tendres. Sans oublier vos gants bien évidemment !

1. Vareniki à l’ortie, tvorog et fromage

Pâte fraiche – 500g

Ortie – 3 tasses

Tvorog / lait caillé – 2/3 de tasse

Fromage – 100 gr

Mélangez votre ortie lavée et séchée avec le tvorog et le fromage rappé. Vous pouvez utiliser n’importe quel fromage, mais le soulougouni, l’adigueïski ou la féta sont les meilleurs. Placez la garniture au centre d’un petit morceau de pâte et formez un varenik (raviole). Répétez cela jusqu’à épuisement des ingrédients. Congelez-les pour les conserver ou placez-les immédiatement dans de l’eau portée à ébullition. Servez avec de la crème aigre.

2. Confiture d’ortie

Ortie – 1 tasse

Miel – 0,5 tasse

Citron – 0,5

Ébouillantez les jeunes feuilles d’ortie dans de l’eau.

Chauffez le miel dans une poêle, ajoutez les feuilles hachées, laissez frémir deux minutes. Ajoutez le jus de citron et laissez cuire deux minutes supplémentaires. Placez la confiture dans un pot et conservez-la au réfrigérateur.

3. Ortie marinée

Ortie – 1,5 tasse

Sucre – 1 cuillère à soupe

Sel – 1 cuillère à soupe

Eau– 1,3 tasse

Vinaigre, 9% – 1 cuillère à soupe

Il s’agit d’un assaisonnement original, parfait pour les entrées, salades et ragoûts aux légumes. Lavez l’ortie à l’eau froide puis plongez-la dans de l’eau chaude. Laissez sécher puis placez l’ortie dans un pot pré-stérilisé de 0,5 litre. Remplissez-le d’eau chaude 5-6 minutes, puis filtrez l’eau.

Préparez ensuite la marinade : Versez de l’eau dans une casserole, ajoutez le sel et le sucre, faites chauffer. Une fois le sucre et le sel dissous, ajoutez le vinaigre ainsi que l’ortie.

Versez le tout dans le pot et fermez-le solidement. Recouvrez-le d’un torchon le temps qu’il refroidisse. Placez-le au réfrigérateur.

4. Soupe à l’ortie

Ortie - 1 branche de taille importante

Oseille – 1 branche de taille moyenne

Tomates – 2

Pommes de terre – 5

Œufs – 2

Aneth - 1 branche

Oignon vert – 1 branche

Sel – 2 cuillères à café

Épluchez, coupez et cuisez les pommes de terre. Lavez l’ortie et placez-la dans une casserole à part remplie d’eau portée à ébullition. Laissez cuire 10 minutes. Retirez l’ortie de l’eau, coupez les feuilles et la tige. Ajoutez-les dans la casserole des pommes de terre.

Laissez mijoter encore 10-15 minutes jusqu’à ce que les pommes de terre soient prêtes. Pendant ce temps, tranchez les tomateset ajoutez-les dans la casserole.

Cuisez les œufs, écaillez-les, puis coupez-les en deux. Découpez l’oseille, l’aneth et l’oignon vert et ajoutez-les dans la casserole. Ajoutez du sel et du poivre à votre convenance. Versez la soupe dans des bols et ajoutez les œufs. Ce plat peut être servi avec de la crème aigre.

5. Gâteau à l’ortie

Pâte – 500 gr

Ortie – 5 branches

Œuf – 1

Blanc d’œuf – 1

Tomate – 0,5

Fromage – selon vos goûts

La pâte pour cette recette peut être n’importe laquelle : fraiche, à partir de fromage blanc, ou de type shortcake.

Aplatissez la pâte de sorte à former un rond d’environ 0,5cm d’épaisseur. Placez la garniture à base d’ortie et de fromage rappé par-dessus. Recouvrez de fines tranches de tomate.

Ajoutez le blanc d’œuf par-dessus de manière homogène ainsi que l’œuf entier. Repliez la pâte de façon à recouvrir en partie la garniture. Si vous souhaitez obtenir un gâteau encore moins sec, il est possible de rajouter l’œuf à la fin de la cuisson.

Cuisez à 180° dans un four préchauffé, durant environ 20 minutes.

Priyatnogo appetita !

