En images: top 5 des appartements en location les plus chers de Moscou

Penthouse dans le centre-ville – 3 millions de roubles par mois (49 300€)

Cet appartement de six pièces à l’intérieur unique est situé dans la maison du marchand Polovinkine, sur l’axe le plus élitiste de la ville, la rue Pretchistenka. À proximité, se trouvent la cathédrale du Christ-Sauveur, le musée Pouchkine, ainsi que de nombreux restaurants et théâtres.

L’appartement occupe plusieurs étages de l’immeuble. Le troisième comprend une chambre principale avec cheminée et salle de bains, un dressing, un bureau, une chambre d’enfant et plusieurs autres pièces. Le quatrième dispose d’un salon spacieux avec un dôme en verre et une balançoire, un bar avec une cheminée à bois, un accès à un balcon et des pièces annexes. Le cinquième étage, enfin, comprend trois chambres, un hammam, une salle de massage et une buanderie. Le logement propose également l’accès à une terrasse ouverte donnant sur le centre historique de la ville.

L’appartement présente un mélange de meubles modernes et anciens. Nombre d’éléments de la décoration intérieure ont été fabriqués sur mesure à partir de matériaux naturels provenant du monde entier.

L’immeuble possède en outre un terrain clos, un parking, une aire de jeux pour enfants et une sécurité.

Superficie : 650 m²

Adresse : 27, rue Pretchistenka

Appartement moderne avec jardin – 2,8 millions de roubles par mois (46 000€)

Cet appartement lumineux occupe le rez-de-chaussée d’un hôtel particulier dans le complexe résidentiel « Boutikovski, 5 ». Le parc Gorki, le jardin Neskoutchny et le parc Muzeon sont accessibles à pied.

L’appartement dispose d’un vitrage panoramique et il s’ouvre sur un jardin intérieur – un plaisir rare dans la mégapole moscovite.

Marbre naturel, bois précieux, éléments d’intérieur d’auteur en métal et en verre sont utilisés dans la décoration du logement, qui arbore par ailleurs un haut plafond de 3,4 mètres et une cheminée.

L’appartement est divisé en un salon avec home cinéma, une salle à manger, une grande cuisine, trois chambres principales, une chambre d’amis, une buanderie et un dressing.

Un parking souterrain et une piscine sont disponibles.

Superficie : 350 m², jardin : 278 m²

Adresse : 5, ruelle Boutikovski

Penthouse dans un gratte-ciel stalinien – 2,5 millions de roubles par mois (40 900€)

Ce penthouse de trois niveaux est situé dans un gratte-ciel soviétique, l’hôtel Ukraine, construit entre 1953 et 1957. Il n’y a que sept tours staliniennes de ce type à Moscou, surnommées les « Sept sœurs ».

L’appartement est aménagé dans le style Art déco avec du marbre italien et du bois naturel.

Au premier niveau du penthouse, l’on trouve un hall spacieux, un dressing, un grand salon avec une cheminée, une cuisine-salle à manger, la chambre principale avec sa propre salle de bains ainsi que son dressing. Il y a également une chambre d’amis et un grand balcon offrant une vue panoramique sur la rivière Moskova et le quartier d’affaires Moskva-City.

Au deuxième niveau, l’on découvre une cuisine-salon, une salle de bains et une buanderie. Le troisième niveau comprend un bureau avec des fenêtres allant du sol au plafond et un accès à la terrasse.

En été, il est possible de sortir sur le quai de la Moskova et d’effectuer une promenade en bateau à travers la capitale.

Superficie : 507,8 m²

Adresse : 2/1, perspective Koutouzovski

Appartement près du Kremlin – 2,05 millions de roubles par mois (33 700€)

Cet appartement est destiné à ceux qui rêvent de vivre à proximité de la place Rouge. Il est impossible d’imaginer un meilleur emplacement. Offrant quatre chambres, il est en effet situé dans l’hôtel Four Seasons de Moscou, anciennement l’hôtel Moskva.

La place Rouge avec la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, le Musée historique et le jardin Alexandre sont à portée de main. De plus, le théâtre Bolchoï, avec son square et sa fontaine, deviendra rapidement une vue familière depuis la fenêtre.

L’intérieur est minimaliste. Le salon est combiné avec la cuisine, et l’appartement dispose de trois chambres, d’un bureau, de plusieurs dressings et de pièces utilitaires. Il donne également accès à une terrasse privée.

Superficie : 227 m²

Adresse : 2, rue Okhotny riad

Penthouse avec terrasse circulaire – 2 millions de roubles par mois (32 850€)

Ce penthouse de trois niveaux est situé aux 37e, 38e et 39e étages d’un bâtiment de la rue Mosfilmovskaïa. À proximité, se trouve l’un des plus grands studios de cinéma du pays, Mosfilm. Ainsi, l’on peut d’ici se rendre aisément au musée de ce complexe cinématographique.

L’appartement dispose de deux plateformes d’observation sur une terrasse panoramique circulaire, l’une d’entre elles se trouvant à une hauteur de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer et s’ouvrant sur toutes les directions. De là, l’on peut voir l’Université d’État de Moscou, le Kremlin, la cathédrale du Christ-Sauveur, le couvent de Novodievitchi – en un mot, tout Moscou. Un espace barbecue avec une table à manger se trouve par ailleurs sur la terrasse, tout comme un télescope pour observer les étoiles la nuit.

L’appartement possède également une cheminée, un piano à queue blanc et une fenêtre dans le plafond du dernier étage. Le tout pour un repos des plus agréables.

Et si contempler le ciel au son de la musique classique ne suffit pas, l’appartement renferme également un sauna pour six personnes et une salle de billard.

Superficie : 500 m²

Adresse : 70, rue Mosfilmovskaïa

