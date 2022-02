En images: dix immeubles de Russie qui détonnent

Ornements traditionnels, graffitis lumineux et même symboles soviétiques sur les balcons : découvrez comment les architectes russes ont décoré des zones résidentielles monotones et un brin lugubres.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nombreuses villes russes sont remplies d’immeubles en panneaux un peu lugubres de l'époque soviétique - il était alors nécessaire de fournir rapidement des appartements aux gens.

Mais parmi cette architecture standardisée, vous pouvez voir des designs très intéressants qui se démarquent des autres.

1. Ornements folkloriques à Syktyvkar

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Un quartier résidentiel de la ville de Syktyvkar, dans le nord de la Russie, regorge d’immeubles à panneaux arborant des ornements nationaux Komi.

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

2. Marteau et faucille à Oulan-Oude

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

À Oulan-Oude, la capitale de la Bouriatie, vous trouverez des immeubles en panneaux décorés non seulement de symboles traditionnels, mais aussi du marteau et de la faucille soviétiques !

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Et ce n'est pas une chose réalisée par la suite : c'était le concept architectural d’origine.

3. Immeuble soviétique de style prussien à Kaliningrad

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Wow ! Cet immeuble spectaculaire de Kaliningrad est en fait un bâtiment en panneaux ordinaire, mais ces dernières années, la ville a décidé de repenser son héritage soviétique.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Avant la Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad était une ville prussienne appelée Königsberg et cette rénovation rappelle sa longue histoire.

4. Peintures murales de Salekhard

Maria Plotnikova/Sputnik Maria Plotnikova/Sputnik

Salekhard est la seule ville construite sur le cercle polaire arctique. Le climat dans le Grand Nord est rigoureux, et les maisons locales sont généralement peintes avec des couleurs vives. À Salekhard, les bâtiments en panneaux soviétiques typiques sont décorés de peintures murales saisissantes représentant des brise-glaces, des renards et des rennes.

5. Couleurs arctiques à Norilsk et Doudinka

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Cerfs, hiboux polaires - les immeubles de Norilsk et de la ville voisine de Doudinka (nord de la Russie) sont également décorés de peintures murales sur le thème du Nord.

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

6. Graffitis dans le style sportif de la région de Mourmansk

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Ce quartier résidentiel est situé à proximité des stations de ski dans la région de Mourmansk (nord de la Russie). Il semble très inhabituel en contraste avec son environnement gris !

7. Maison « accordéon » à Kalouga

Google maps Google maps

Les habitants surnomment cet immeuble en panneaux de Kalouga (non loin de Moscou) « maison-accordéon » en raison de sa conception inhabituelle. De tels immeubles étaient construits au Kamtchatka. Cette forme pouvait résister à l'activité sismique intense de la péninsule de l’Extrême-Orient.

Google maps Google maps

Mais pourquoi cet immeuble s'est-il retrouvé au centre de Kalouga ? La question reste en suspens. Les historiens locaux suggèrent que les architectes essayaient simplement de diversifier les immeubles typiques.

8. Immeuble ronds à Moscou

Mos.ru Mos.ru

Deux immeubles en panneaux ronds sont apparus dans le sud-ouest de Moscou dans le contexte des Jeux olympiques de 1980. Initialement, le plan était de construire cinq bâtiments (comme des anneaux olympiques), mais l'expérience architecturale a été interrompue après deux, lorsque les structures se sont avérées peu pratiques, en raison de problèmes d'isolation phonique et d'entretien. Maintenant, ils sont surnommés « bagels ». Chaque bâtiment compte plus d'un millier d'appartements et 26 entrées.

9. Maison des aviateurs à Moscou

Dzasohovich (CC BY-SA 4.0) Dzasohovich (CC BY-SA 4.0)

Il y a à Moscou plusieurs immeubles qui reposent sur des piliers. Il semblerait qu'il n'y ait pas de tremblements de terre, d'inondations ou de pergélisol dans la capitale de la Russie - alors pourquoi les architectes soviétiques ont-ils construit de tels bâtiments ?

Evgueni Biatov/Sputnik Evgueni Biatov/Sputnik

Dans la rue Begovaïa, un bâtiment inhabituel a été érigé dans les années 1970 en tant que futur hôtel pour les hôtes des Jeux olympiques. Mais c’est finalement devenu un logement pour travailleurs de l'industrie aéronautique et il a donc été surnommé « maison des aviateurs ».

10. Immeuble avec entrées de métro, Novossibirsk

Sskz (CC BY-SA 3.0) Sskz (CC BY-SA 3.0)

Il existe des stations de métro dans sept villes russes et certaines stations sont situées directement sous des immeubles résidentiels. Les premières entrées de métro au rez-de-chaussée sont apparues à Moscou puis d'autres villes ont suivi. À Novossibirsk, il y a un immeuble moderne, dont les résidents peuvent entrer dans le métro simplement en descendant de chez eux. Comment vous paraît cette idée ?

Dans cette autre publication découvrez pourquoi les Russes s'entassent dans des «fourmilières» malgré la taille du pays.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.