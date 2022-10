Les immeubles résidentiels en Russie, il y a 100 ans et aujourd’hui

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Forteresse Chipov »

Ce bâtiment qui se dressait sur la place Loubianka au centre de Moscou appartenait à Sergueï Chipov, membre du Sénat. Il permettait à quiconque d’y vivre gratuitement et ne tenait aucun registre des locataires, ce qui a fait de l'édifie un refuge pour toutes sortes de criminels. Dans les années 1880, il devient une maison de charité appartenant à la Société philanthropique impériale. Finalement, l'immeuble a été démoli en 1966.

Immeuble de rapport du métochion de la Trinité

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

À l’origine, l’édifice se tenant à cet emplacement était une propriété de la Laure de la Trinité-Saint-Serge. L’on le louait à des restaurants, des magasins, ainsi que des aires de stockage et des bureaux. En 1879, le bâtiment actuel a été construit en tant qu’immeuble comprenant plusieurs appartements. Jusqu’en 1905, c’était le plus haut bâtiment résidentiel de Moscou.

Immeuble de rapport de l’église de la Trinité source de vie à Griazi aux portes Pokrovski (Immeuble aux bêtes)

Butko Elena (CC BY-SA 4.0) Butko Elena (CC BY-SA 4.0)

À la fin du XIXe siècle, de nombreux immeubles d’appartements à Moscou étaient construits par de riches propriétaires terriens, y compris par l’Église orthodoxe. Ce bâtiment appartenait à l’église de la Trinité voisine et des appartements y étaient loués. L’édifice a été construit en 1908 et décoré de bas-reliefs uniques sur le thème russe de Sergueï Vachkov.

>>> En images: les dix bâtiments les plus grandioses de Russie construits par des architectes étrangers

Maison Pertsov

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Cette bâtisse a été construite en 1907 à Moscou et a été commandée par un ingénieur des chemins de fer nommé Piotr Pertsov, qui a enregistré la maison au nom de sa femme Zinaïda. Grand amateur d’art russe, le propriétaire prévoyait de louer des appartements à des artistes, écrivains et autres créateurs à un prix très modeste. La maison a été conçue par l’architecte Sergueï Malioutine, qui a délibérément inclus des fenêtres de différentes tailles et des façades asymétriques. La maison est devenue un lieu de rencontre populaire pour la scène artistique de Moscou.

Immeuble au bassin

Denisenko Mikhail (CC BY-SA 4.0) Denisenko Mikhail (CC BY-SA 4.0)

Cet immeuble de Saint-Pétersbourg a été érigé en 1878-1879 et est un exemple de l’architecture néo-russe.

Immeuble de rapport Solodvnikov

Domaine public Domaine public

Cet immeuble a été commandé par l’homme d’affaires et philanthrope russe Gavril Solodovnikov et construit en 1907-1909. Il était destiné aux personnes à faible revenu - le loyer hebdomadaire était de 1,25 roubles, tandis que le salaire journalier d’un travailleur était d’environ 1,5 roubles.

Complexe d’appartements Oussatchevka

Domaine public Domaine public

Bâti dans le style constructiviste dans la seconde moitié des années 1920, ce complexe situé à Moscou dispose d’appartements de 2 et 3 pièces créés pour les représentants de la classe ouvrière. Il illustre le besoin urgent de logements urbains bon marché et compacts que les villes russes ont ressenti dans les années 1920, avec l’essor de l’urbanisation et de l’industrialisation du pays.

Bâtiment du Narkomfin

Legion Media; Vladimir Gerdo/TASS Legion Media; Vladimir Gerdo/TASS

L’immeuble Narkomfin, situé au 25 boulevard Novinski à Moscou, est un exemple renommé d’architecture constructiviste et de design avant-gardiste. Construit en 1928-1930, il a été conçu pour les hauts fonctionnaires du Commissariat aux Finances (Narkomfin). Il compte 54 « unités » de forme cubique utilisées comme appartements. Une restauration du bâtiment a été achevée vers 2020.

Immeuble sur le quai

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Construit en 1931, cet ensemble résidentiel de 505 appartements et 25 entrées comprend huit bâtiments d’une hauteur variable de 8 à 10 étages. Il a été conçu pour les hauts fonctionnaires et l’élite du Parti communiste, qui avaient besoin d’être proches du Kremlin. L’immeuble a été construit selon un concept constructiviste consistant à combiner tous les services nécessaires dans un seul complexe - il dispose d’une blanchisserie, d’un centre médical, d’un bureau de poste, d’une crèche et d’un jardin d’enfants, d’une bibliothèque, d’une salle de sport, de courts de tennis, d’un grand magasin, etc. Une cantine, un club et une salle de cinéma ont également été inclus dans le complexe. Cependant, lors des répressions staliniennes, un grand nombre de locataires de haut rang ont été envoyés au goulag. Actuellement, c’est toujours un bâtiment d’élite comprenant certains des appartements les plus chers de la ville.

>>> Adieu, esprit communautaire: quand Khrouchtchev a voulu offrir un logement à chaque famille d'URSS

Immeuble d’habitation de la berge Kotelnitcheskaïa

Alet123 (CC BY-SA 4.0) Alet123 (CC BY-SA 4.0)

Faisant partie des « Sept Sœurs », cet édifice conçu par Dmitri Tchetchouline a été achevé en 1952. Créé en tant qu’immeuble résidentiel, il abritait initialement 540 appartements et était équipé, entre autres, d’une climatisation et d’un système d’aspiration centralisés. Des agents de la sécurité de l’État, l’élite du Parti communiste et de nombreux artistes et stars de cinéma soviétiques vivaient dans ce gratte-ciel stalinien.

« 1-515/5 » – immeuble à panneaux typique

Domaine public Domaine public

Développés à la fin des années 1950, les bâtiments de ce type sont devenus des logements répandus pour la majorité de la population urbaine russe. Le bâtiment de 4 étages comportait des appartements de 1 à 3 pièces et des hauteurs sous plafond de seulement 2,48 mètres. Il n’y avait pas d’ascenseur, juste des escaliers.

« II-57 »

Ikupman (CC BY-SA 4.0) Ikupman (CC BY-SA 4.0)

Les « II-57 » ont été construits dans les années 1960, notamment dans la région de Moscou. Il y avait des versions à 8 et 11 étages et les plafonds des appartements mesuraient 2,64 mètres de haut.

« II-68 »

krassotkin (CC BY-SA 3.0) krassotkin (CC BY-SA 3.0)

Construit de 1970 à 2000, c’est l’un des modèles d’immeubles les plus répandus en Russie. Il compte généralement 16 niveaux, rez-de-chaussée compris, et est construit en panneaux de béton argileux.

Immeuble des aviateurs

Sergueï Norine (CC BY 2.0) Sergueï Norine (CC BY 2.0)

Cet immeuble situé au 34 de la rue Begovaïa a été surnommé « maison avec des jambes ». Avec 12 étages et 299 appartements, il s’inspire des plans du Corbusier. La principale caractéristique du bâtiment sont ses 40 supports en béton armé - des « pieds » qui élèvent le premier étage au niveau du quatrième. Cela a été fait pour que les gaz d’échappement du trafic sur la rue Begovaïa ne s’accumulent pas dans les locaux. L’immeuble a été conçu et construit en 1978 par l’architecte Andreï Meerson en tant qu’hôtel pour les Jeux olympiques de 1980, mais il a fini par être habité par des employés d’une usine d’aviation, d’où son surnom de Maison des aviateurs.

>>> Pourquoi si peu de Russes vivent dans des maisons individuelles, alors que le pays est si grand?

Complexe d’appartements Aérobus

Construit en 2008, cet immeuble d’appartements de 31 étages au nord de Moscou est un exemple d'« immeuble-ville » contemporain qui comprend tout, de la maternelle au spa, en passant par le service de blanchisserie et les restaurants.

Immeuble sur Mosfilmovskaïa (tour Mosfilm)

Gennady Grachev (CC BY 2.0) Gennady Grachev (CC BY 2.0)

La tour Mosfilm a été construite en 2011. Il s’agit d’un complexe résidentiel composé de deux tours : l’une de 213 mètres (53 étages) et l’autre de 131 mètres (33 étages). Les bâtiments abritent 565 appartements et constituent un excellent exemple d’architecture résidentielle de haute technologie.

Dans cette autre publication, découvrez dix palais de la noblesse russe plus luxueux que ceux des tsars.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.