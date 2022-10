Quel logement peut-on acheter en Russie pour le même prix qu’une maison aux États-Unis?

Selon la National Association of Realtors (NAR), le prix moyen d'un bien immobilier aux États-Unis se situe autour de la barre des 400 000 dollars (412 000 euros) depuis quelques mois. Quelles propriétés peuvent être acquises pour cette somme en Russie?

T2 avec vue sur le canal de Moscou

Dans le nord-ouest de Moscou, un petit appartement de deux pièces de vie avec les travaux de finition dans un immeuble de classe affaires en construction peut être acheté pour 20-25 millions de roubles (332 000 – 415 000 euros). Il dispose de hauts plafonds – plus de trois mètres – et son principal avantage est une vue imprenable sur le canal de Moscou depuis les fenêtres panoramiques.

L'appartement est à vingt minutes à pied du métro et à proximité se trouvent de grands parcs forestiers, où il est agréable de se promener le week-end.

Superficie : 48,37m²

Appartement dans le centre de la capitale

Cet élégant appartement d'une chambre à coucher est situé dans un bâtiment construit en 1930, dans un quartier historique de Moscou. De nombreux restaurants, théâtres et le zoo municipal se trouvent dans les environs.

L’immeuble dispose d'une grande cour fermée avec une aire de jeux pour enfants, un square et une fontaine.

Superficie : 56m²

Appartement dans le centre historique de Saint-Pétersbourg

Cet appartement avec de hauts plafonds (3,5m) est situé dans le quartier le plus cher de Saint-Pétersbourg, appelé « Triangle d'or ». L’immeuble a été conçu par l'architecte Harald von Bosse au milieu du XIXe siècle. À trois bâtiments de là se trouve la rue principale de la ville, la perspective Nevski.

Les principaux sites d'intérêt de la capitale impériale se trouvent donc à proximité : la place du Palais, l'Ermitage, et les cathédrales Saint-Isaac et Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.

Superficie : 85,8m²

Maison forestière dans le style colombages

À une heure de route de Saint-Pétersbourg, située au milieu d'une forêt, se dresse une maison d’un étage imaginée dans le style des habitations à colombages.

De vieux pins se dressent face aux fenêtres, un parc de thuyas et un espace barbecue peuvent être aménagés sur le toit, et la propriété est adjacente à un petit lac et à une zone de loisirs.

Superficie : maison – 325m², terrain – 1 000m²

Maison à un étage au Tatarstan

À l'écart des deux capitales, en République du Tatarstan, vous pouvez acheter une maison en briques d’un étage avec un jardin paysager pour la même somme d'argent.

La parcelle arbore également un étang avec un petit pont, ainsi qu’un pavillon de barbecue.

Surface : maison – 270m², terrain – 1 500m²

Maison de montagne

Cette propriété en bois est située au bord d’une rivière, dans les montagnes de la région de l'Altaï. La maison est faite de mélèze de Sibérie et doublée de briques.

Le bien dispose d'un bania (sauna russe) et d'un pavillon. La station thermale de Belokourikha, célèbre pour ses eaux minérales médicinales, se trouve à 40km.

Superficie : maison – 180m², terrain – 4 400m²

Maison à Sotchi avec piscine

Cette maison moderne est située à proximité du centre de Sotchi et de la côte maritime. Sur le terrain, vous trouverez une piscine extérieure, des arbres fruitiers et un bania.

Le premier étage de la maison s'ouvre sur une terrasse donnant sur la mer Noire.

Superficie : maison – 220m², terrain – 1 000²

