En images: à quoi ressemblent les cours d’immeubles en Russie contemporaine?

En parlant d'où et dans quelles maisons vivent la plupart des habitants de la Russie, une tendance claire peut être distinguée : il s'agit principalement d’immeubles résidentiels situés dans des quartiers dortoirs. Et si auparavant la grande majorité du pays vivait dans des bâtiments soviétiques de quatre étages, également connus sous le nom de « khrouchtchiovkas » (néologisme formé à partir du nom de famille du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'URSS Nikita Khrouchtchev, durant le mandat duquel ils ont été massivement construits dans tout le pays), beaucoup optent désormais pour des immeubles d'appartements modernes et densément peuplés. D'une autre manière, ils peuvent aussi être qualifiés de « fourmilières humaines ». Ce type de logement est choisi beaucoup plus souvent que les maisons privées (et ce, pour des raisons que nous avions déjà abordées dans cet autre article).

Récemment, les Russes ont décidé de montrer leurs cours sur Twitter, et voici ce qui en est ressorti. Spoiler : elles sont très différentes !

Ville de Dolgoproudny, complexe résidentiel « Moskovskié Vodniki »

La ville est située à seulement 18 km de Moscou, cette cour se trouve sur les rives de la rivière Kliazma.

Novossibirsk, complexe résidentiel « Matriochkine Dvor »

Une résidente de ce complexe résidentiel, Ioulia Ivakina, explique que chaque cour dispose de parkings vidéo-surveillés, auxquels n'importe qui peut se connecter via l'application. Il y a aussi des caméras dans les entrées et les ascenseurs.

Друзья, я тут в ответ на один твит прислала фото своего двора. Народ пишет, что нет таких дворов в помине в России. А вы как считаете? Кидайте фото своих дворов. Посмотрим, так ли это? Мой в Новосибирске. pic.twitter.com/3YKSnIRo0l — Юлия (@iv19741) February 5, 2022

Une cour de la ville de Sourgout (district autonome des Khantys-Mansis – Iougra, en Sibérie, 2 900 km de Moscou)

Смеётесь? У нас уже давно такие дворы. pic.twitter.com/QWDACrfJ6U — Татьяна (@SCoffecream) February 5, 2022

La ville de Guelendjik, complexe résidentiel « Lazourny 2 » (région de Krasnodar, 1 500 km au sud de Moscou)

Il s'agit d’une station balnéaire sur le littoral de la mer Noire, et ce complexe résidentiel se trouve à seulement 500 mètres de la plage.

Koudrovo, « Novy Okkervil »

Cet immeuble résidentiel construit près de Saint-Pétersbourg est tout simplement choquant par sa taille ! Il compte 9 200 habitants, mais comme le disent les locaux, ce n'est pas du tout un endroit terrible où vivre.

Saint-Pétersbourg, complexe résidentiel « Je suis un romantique »

Jusqu'à présent, comme l'admettent les habitants de cette cour, ce n'est pas l'endroit le plus romantique du monde. Et ce, bien que l'emplacement du nouveau bâtiment dans le projet ait semblé attrayant – le complexe résidentiel est situé directement sur la rive du golfe de Finlande, sur un polder artificiel.

Moscou, « Nekrasovka-Park »

Cette immense aire de jeux est déjà devenue un sujet de plaisanterie. Elle est tellement grande que les joueurs pourraient se diviser en « gangs » et « contrôler » leurs quartiers. Ce site a été construit pour trois blocs de bâtiments de 16 étages.

Nouvelle Moscou, сomplexe résidentiel « Quartiers espagnols »

Une cour de la capitale de l'Extrême-Orient russe, la ville de Khabarovsk (8 250 км de Moscou)

Une cour de la ville Barnaoul (Altaï, 3 600 km de Moscou)

En Sibérie, avec ses hivers longs et rigoureux, la construction de bâtiments résidentiels aux couleurs vives est très courante.

Novossibirsk, сomplexe résidentiel « Leto », (Sibérie, 2 812 km de Moscou)

