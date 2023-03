En images: comment une église orthodoxe russe est-elle structurée de l’intérieur?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous avons précédemment écrit sur les éléments architecturaux qui composent l’apparence extérieure des églises orthodoxes russes. Regardons maintenant à l’intérieur et voyons comment tout cela fonctionne.

Natalia Nossova Natalia Nossova

Narthex

À l’entrée de l’église, nous sommes le plus souvent accueillis par un narthex, une sorte de petite « antichambre », où l’on trouve généralement des informations sur le temple, l’horaire des offices, et où sont accrochés des foulards et des jupes à l’usage des dames. Les femmes doivent en effet entrer dans une église orthodoxe en jupe et la tête couverte, tandis que les hommes, en revanche, doivent retirer leur couvre-chef.

Le narthex a une signification historique : dans les églises orthodoxes, c’était autrefois le lieu réservé aux pécheurs pénitents, à qui l’on interdisait d’entrer dans le temple. Aujourd’hui, dans le narthex ou à l’entrée de la partie principale du temple, l’on trouve un magasin d’église où vous pouvez acheter des cierges, des icônes, des croix, ainsi que de la littérature orthodoxe.

Partie centrale du temple

Cathédrale de la Trinité vivifiante au monastère de la Transfiguration du Sauveur des Solovki Ilia Timine/Sputnik Ilia Timine/Sputnik

L’espace principal du temple est sa partie centrale. Si le temple est grand, il est probable qu’il soit divisé par des colonnes en plusieurs « couloirs »-nefs. Les murs peuvent être décorés de scènes bibliques, tandis que le dôme représente souvent le visage du Tout-Puissant.

Encensoir

Le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie dirige un service de Pâques à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

Dès que vous entrez dans le temple, vous êtes sûr de sentir quelque chose de spécial. C’est l’odeur de l’encens, une résine aromatique spéciale. Il est allumé pendant l’office avec des braises dans un encensoir, un dispositif métallique avec un couvercle et suspendu à des chaînes. Le prêtre se promène dans l’église avec, répandant la fumée et le parfum.

Icônes

Vassili Sokolov, prêtre, supérieur de l'église rurale de la Protection de la Sainte Vierge ouverte en 1836, allumant les veilleuses sur l'iconostase de sa cellule avant le début du service de la prière commune dans le village de Chila, région de Krasnoïarsk Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Elles peuvent être dédiées à différents saints, fêtes et scènes bibliques, à la Vierge Marie ou à Jésus-Christ. Une veilleuse avec une petite bougie est généralement suspendue à des chaînes devant.

Kandilo et cierges

Des fidèles lors du service de la nuit de Noël à l'église orthodoxe du Signe à Divnogorsk Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Devant toutes les icônes, il y a un grand chandelier « kandilo » sur le sol, où les fidèles placent des cierges pour accompagner leur prière. Les bougies sont souvent placées pour la santé et le bien-être des proches.

La tradition de placer des bougies devant les icônes est assez ancienne. Dans les lieux de prière des catacombes des premiers chrétiens, il n’y avait tout simplement pas d’autre moyen de voir le visage d’un saint. Aujourd’hui, acheter un cierge est une petite offrande au temple.

Kanoun

Des fidèles assistent au service de Noël dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Kaliningrad. Vitali Nevar/Sputnik Vitali Nevar/Sputnik

Dans toute église, vous trouverez également une table à cierges quadrangulaire. Elle est généralement placée devant une image de la Crucifixion. Elle symbolise le Calvaire et c’est là que les fidèles placent des cierges pour prier pour le repos de leurs proches décédés.

Lutrin

Lutrin à l'église de la Résurrection de Plios Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Au centre de l’église, devant l’iconostase, se trouve un support spécial avec une icône. Les icônes sur ce support changent et sont le plus souvent dédiées aux fêtes en cours.

Kliros

Chorale lors du service de Noël à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Ekaterinbourg Pavel Lissitsyne/Sputnik Pavel Lissitsyne/Sputnik

Une élévation (souvent sur le côté de l’autel) sur laquelle se tiennent les chantres pendant l’office. Parfois, l’on trouve un kliros de chaque côté de l’autel.

Iconostase

Église de la Sainte-Croix à Palekh Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

La partie la plus visible et la plus belle d’une église est un mur entier d’icônes qui sert de séparation entre la partie centrale du temple et l’autel. L’iconostase peut contenir de une à huit rangées d’icônes (les iconostases les plus hautes sont typiques des églises baroques des XVIIe-XVIIIe siècles). Le plus souvent, ce nombre s’élève à environ quatre rangées d’iconostases.

La rangée (ou « grade », comme on la nomme encore) inférieure – est appelée « locale ». Au milieu, se trouvent les Saintes Portes, qui mènent à la partie de l’église réservée à l’autel, fermée aux fidèles ordinaires. À gauche des Portes, est le plus souvent située une icône de la Vierge, et à droite, une icône de Jésus-Christ. La deuxième icône de droite est une icône dédiée à la fête ou au saint, auquel est consacré le temple dans son ensemble.

La deuxième rangée est appelée « rangée du Déisis », elle contient des images du Christ, de la Mère de Dieu, de Jean le Baptiste, de deux archanges, et il peut y avoir aussi des icônes des 12 apôtres ou de certains saints particulièrement importants.

Dans la troisième rangée, l’on trouve des icônes dédiées aux fêtes associées à la vie terrestre du Christ.

Les autres rangées peuvent être consacrées aux prophètes de l’Ancien Testament, à la Sainte Trinité et aux parents de l’humanité, Adam et Eve.

Iconostase du monastère de Iourievogorsk au bord du lac Monastyrskoïé Igor Podgorny/Sputnik Igor Podgorny/Sputnik

À propos, il peut y avoir plus d’une iconostase dans un temple. Les plus petites se trouvent dans les « chapelles » du temple, c’est-à-dire les enceintes spéciales à l’intérieur de l’espace principal dédiées à une autre fête ou à un saint précis. Ces iconostases sont généralement plus petites et situées sur le côté ou dans des annexes. Une église peut avoir plusieurs chapelles – par exemple, il y en a 11 dans la cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux, sur la place Rouge ! Chacune d’entre elles, d’ailleurs, y possède sa propre coupole.

Portes Saintes

Un prêtre lors d'un service de Pâques à l'église du métropolite Saint-Démétrius de Rostov dans le village de Dmitrievskoïé, région de Toula Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

Les portes centrales de l’iconostase ne s’ouvrent que pendant le service. Elles mènent à l’autel (mentionné plus loin). Seuls les prêtres y entrent.

Un homme devant l'autel d'une église de la colonie pénitentiaire n°6 d'Omsk avant le début de la cérémonie de mariage Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

Sur les côtés de l’iconostase se trouvent deux autres portes, par lesquelles les employés de l’église peuvent passer pour aider le prêtre pendant les services, et l’une d’entre elles peut mener à la sacristie, où sont conservés les vêtements pour le service sacerdotal.

Autel

Natalia Nossova Natalia Nossova

La partie la plus importante du service divin à l’église se déroule dans l’autel, qui est situé sur une élévation (du latin « altus », « haut ») derrière l’iconostase. L’entrée y est interdite à tous, sauf au clergé et aux paroissiens bénis par eux (les femmes ne peuvent entrer dans l’autel que si elles ont prononcé des vœux monastiques et avec une bénédiction spéciale du prêtre).

Littéralement, il s’agit d’un « autel » (dans le sens sacrificiel), et dans la tradition chrétienne, le Sacrifice non sanglant y est offert.

Table d’autel

L'église de Tous-les-Saints à Ekaterinbourg Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Au milieu de l’autel, déjà derrière les Saintes Portes, se trouve la table d’autel sacrée, que l’on ne peut voir que de loin, lorsque les portes sont ouvertes pendant l’office. Elle ressemble à une table d’un mètre de hauteur, recouverte de deux tissus – celui du bas symbolise le linceul du Christ et celui du haut est le vêtement cérémoniel du Seigneur.

Table d'autel, au monastère de Valaam, en Carélie Prêtre Maxim Massalitine (CC BY-SA 2.0) Prêtre Maxim Massalitine (CC BY-SA 2.0)

Sur elle, reposent les attributs les plus importants du service :

L’antimension. Il ressemble à un morceau de tissu sur lequel est représentée la position du Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, mais en fait, c’est l’une des parties les plus importantes du temple. Il s’agit d’un foulard nominatif consacré (une sorte de document sacré) qui est remis à l’église lorsque des services y sont autorisés. Selon la tradition orthodoxe, chaque antimension contient un morceau de relique d’un saint.

L’évangile d’autel dans une riza massive et richement ornementée. Il est utilisé pendant l’office et les fragments prescrits pour ce jour y sont lus.

La croix d’autel. Avec, les prêtres « consacrent » les personnes pendant l’office, bénissent l’eau, et la donnent aux fidèles pour qu’ils l’embrassent.

Une veilleuse d’icône qui n’est allumée que pendant l’office.

Le tabernacle est un réceptacle spécial où le Saint-Sacrement est déposé et conservé pour l’oblation de ceux qui n’ont pas pu le recevoir pendant le service, comme les malades et les mourants.

Un ostensoir est un petit coffret portable que le prêtre emporte avec lui lorsqu’il réalise l’oblation de quelqu’un à l’extérieur de l’église. Le Saint-Sacrement y est placé depuis le tabernacle.

L’ampoule à onction est un récipient contenant de l’huile sainte, qui est utilisé pour l’onction.

Jertvennik

Le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie lors de la Divine Liturgie à la cathédrale du Christ-Sauveur en l'honneur du 1025e anniversaire du baptême de la Russie. Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

À côté de la table d’autel, se trouve une table plus petite sur laquelle le pain sous forme de prosphore et le vin sont préparés de manière spéciale pour la liturgie.

Chandelier à sept branches

Un ecclésiastique installe un chandelier à sept branches pendant la consécration de la nouvelle église de la Présentation du Seigneur à Kaliningrad. Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Un candélabre spécial sur un haut support pour sept bougies, généralement placée dans l’autel à côté de la table d’autel.

Haute chaire

Au mur du rebord semi-circulaire de l’autel, il existe un endroit spécial où est placé le trône de l’évêque. L’évêque émérite s’y assoit pendant l’office.

Reliquaire

Le reliquaire lors de la cérémonie solennelle d'accueil des reliques de Saint Spyridon de Trimythonte, apportées en Russie depuis l'île grecque de Corfou, à la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Le temple peut aussi souvent contenir des reliques miraculeuses de saints. Elles peuvent se trouver dans de grandes châsses ornées en forme de cercueil, ou dans de petits coffrets et de plus grandes boîtes (surtout s’il s’agit de fragments de reliques ou de vêtements de saints).

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.