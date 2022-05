Quelles fleurs sont représentées sur les célèbres foulards russes?  

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, les foulards sont portés par les femmes de tous âges aussi bien en hiver, comme couvre-chef ou à la place d'une écharpe, que les soirs d'été sur les épaules. Il existe différents types de foulards traditionnels en Russie (nous avons écrit à ce sujet ici, mais le plus populaire est le foulard de Pavlopossad. C'est ce foulard, somptueusement décoré de motifs floraux, que l'on qualifie le plus souvent de « russe » à l'étranger et que l’on rapporte comme souvenirs. Soit dit en passant, il est assez simple de distinguer une écharpe de fabrication russe d'une autre : premièrement, elle est en forme de carré, et il n’existe que quelques tailles réglementées (de 72x72 à 148x148 centimètres). Deuxièmement, les foulard traditionnels ont une composition naturelle (laine, soie ou coton), même si parfois un peu de viscose peut être ajoutée pour la solidité. Troisièmement, chaque foulard a son propre nom, inventé par l'artiste. Et bien sûr, bien qu'il existe aujourd'hui un grand nombre de dessins originaux, les foulards russes sont reconnus précisément par ces motifs floraux symétriques avec de gros détails au centre.

1 - Ornement « concombre oriental »

Natalia Petrova / NurPhoto /Getty Images Natalia Petrova / NurPhoto /Getty Images

Les châles sont arrivés en Europe d’Orient, et il n'est pas surprenant que les tout premiers motifs sur les foulards russes aient été les paisley - des éléments décoratifs en forme de goutte ou de « concombre ». Dans le même temps, les châles russes sont décorés de « concombres », de « haricots » et d’ « éventails végétaux » dans un style distinctif : de grands motifs symétriques aux coins et des couleurs nécessairement vives - pour garder le moral au milieu du froid hiver. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce sont les ornements orientaux qui étaient les plus populaires, et pas seulement sur les châles de Pavlopossad, mais aussi sur ceux d'autres manufactures russes qui n'existent plus aujourd'hui. Des châles modernes sont également produits avec une variété de motifs orientaux : Voyage en Orient (réédition d'un des premiers motifs de châle - paisley bleu et bordeaux sur fond marron), Magicienne (réédition d'un motif de la fin du XIXe siècle - boucles brunes sur fond noir), Bonheur des femmes (ornement doré sur fond bleu), Perle de rosée (motifs rouges sur fond noir).

2 - Grandes roses

Darunka Andreeva / EyeEm/Getty Images Darunka Andreeva / EyeEm/Getty Images

Les représentations de grands boutons de rose en fleurs sur les tissus, la céramique et dans les intérieurs sont devenues à la mode en Russie dans les années 1870, mais elles ont peut-être atteint leur apogée à la manufacture de Pavlovski Possad. Initialement, les ornements floraux avaient trois arrière-plans - noir, bordeaux (ou rouge foncé) et clair (couleur lin). Les artistes modernes utilisent également le bleu, le vert et le rose, ornant le fond avec des compositions florales complexes. À différentes époques, les artistes complétaient les compositions avec des détails « tendance », comme diraient les critiques de mode : ils ajoutaient une boucle, un ruban, une tige, une branche de framboisier, voire « tissaient » quelques autres fleurs dans le bouquet. Ils faisaient tout pour que l'acheteur aime le foulard. Les roses au sens large symbolisaient le luxe, la beauté, les sentiments, et une écharpe avec un tel motif a donc toujours été un cadeau très populaire. Les dessins de roses sont souvent réédités au fil des ans. Par exemple, aujourd'hui encore, vous pouvez voir dans les magasins le foulard Roses blanches (roses sur fond bleu) un motif des années 1950 -, Couleurs de l’été (fleurs roses avec des feuilles vertes sur fond rouge) - un modèle ancien, visiblement de la fin du XIXe siècle, ainsi que bien d'autres.

Une caractéristique de la technique de Pavlopossad est le naturalisme des bourgeons, qui semblent volumineux et réalistes, comme s'ils venaient d'être ramassés dans le jardin.

3 - Dahlias fantaisie

Legion Media Legion Media

Une autre fleur très populaire dont les artistes aiment orner les foulards russes est le dahlia de différentes nuances - mais toujours brillant et contrastant avec le fond. Dans la nature, les dahlias sont blancs, rouges, orange, mais sur les châles de Pavlopossad, il y en a des bleus, des violets et des dorés. Ils symbolisent la gratitude. Comme les roses, les dahlias sont souvent décorés de rubans et de feuilles selon la mode de l’époque. Les dahlias se retrouvent également en « bouquet » avec d'autres fleurs du jardin, comme les pivoines, les lys ou les tulipes.

4 - Fleurs sauvages

Viktor Drachev /TASS Viktor Drachev /TASS

En plus des roses et des gracieux dahlias, on peut également voir de simples fleurs sauvages sur les châles de Pavlopossad. Le plus souvent, les artistes proposent d’adorables compositions de bleuets, de myosotis, de marguerites - c'est-à-dire ces fleurs qui poussent en été sur n'importe quel champ russe. Contrairement aux fleurs de jardin, elles sont le plus souvent représentées petites, mais en composition avec d'autres fleurs, composant de volumineuses guirlandes florales.

