Les sept principales différences entre l'orthodoxie et le catholicisme

Le Grand Schisme de l'année 1054 a divisé les chrétiens en églises orthodoxes et catholique, une rupture qui perdure près de mille ans plus tard. La plupart des Russes observent les rites orthodoxes. Voici les principales différences avec le catholicisme que l'on peut observer dans les églises de Russie.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Ce qui attire immédiatement l'attention en entrant dans la plupart des églises orthodoxes, c'est l'abondance d'ornements dorés, de reliques sacrées, d'icônes, de fresques », explique Erwann, un Français vivant en Russie. Mais les riches décorations qui contribuent à distinguer les églises orthodoxes des églises catholiques ne constituent que la différence la plus évidente. « Ensuite, on remarque immédiatement l'absence de bancs qui, dans les églises catholiques, occupent la majeure partie de l'espace. Dans les églises russes, ils ne sont généralement situés que le long du mur, près de la porte de sortie », poursuit-il. Il est intéressant de noter que les bancs dans les églises catholiques sont liés à certaines particularités du service religieux – lors des messes orthodoxes, au contraire, des bancs auraient été gênants. Ci-dessous, nous expliquons cette différence - et d’autres plus ou moins évidentes - entre le catholicisme et le christianisme orthodoxe.

Actuellement, il y a environ 1,34 milliard de catholiques baptisés dans le monde (selon les statistiques fournies par le Saint-Siège) et environ 220 millions de membres baptisés de l'Église orthodoxe orientale (selon la BBC). Au sein de cette dernière, l'Église orthodoxe russe, la plus grande église autocéphale (autogouvernée), compte plus de 112 millions de fidèles dans le monde, se classant ainsi derrière l'Église catholique romaine en termes de nombre d'adeptes. En 2021, le Centre russe de recherche sur l'opinion publique (VTsIOM) estimait que 66 % des Russes étaient chrétiens orthodoxes.

Chef de l'Église

Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Image Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Image

Les chrétiens orthodoxes considèrent Jésus-Christ comme le chef de l'Église, tandis que l'Église catholique romaine est dirigée par le pape, qui possède le titre de « Vicaire du Christ ». Ceci est basé sur le fait que l'apôtre Pierre a reçu l'autorité pleine et absolue sur toute l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, Pierre s’est rendu à Rome et est devenu le premier évêque de Rome, transférant ensuite ce pouvoir à ses successeurs et disciples - les évêques de Rome. Ce statut du pape est incarné dans les concepts de primauté papale (sur tous les autres évêques et leurs sièges épiscopaux) et d'infaillibilité papale. L'Église orthodoxe, au contraire, considère tous les évêques et archevêques comme de simples mortels qui sont nommés et ordonnés pour accomplir des services religieux.

>>> Quelles sont les différences entre le Noël orthodoxe russe et occidental?

Célibat des prêtres

Legion Media Legion Media

Dans l'Église catholique romaine, les prêtres et les évêques doivent observer le célibat avant et après l'ordination, tandis que les diacres ne doivent l'observer qu'après l'ordination. Dans l'Église orthodoxe russe, les diacres et les prêtres ne doivent observer le célibat qu'après l'ordination, ce qui signifie qu'ils peuvent se marier.

Cependant, si leur femme décède avant eux, les diacres et les prêtres orthodoxes ne sont pas autorisés à se remarier. Toujours dans l'Église orthodoxe, les évêques sont des moines qui doivent de ce fait, observer le célibat avant et après leur ordination.

Les prêtres orthodoxes portent la barbe

Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

Traditionnellement, les prêtres orthodoxes portent la barbe, car « Les prêtres ne se tonsureront pas, ils ne se raseront pas les coins de la barbe, ni se feront d’incisions sur leur corps », selon Lévitique, 21:5. De plus, Jésus-Christ est représenté partout comme ayant de longs cheveux et une barbe, et tous les rois et prophètes bibliques portaient la barbe. Cependant, les prêtres catholiques ne portent pas de barbe, car le siège papal est situé à Rome, dont la culture veut que l’on soit rasé de près.

Signe de croix

Constantine Mikhaltchevski/Sputnik Constantine Mikhaltchevski/Sputnik

En 1570, le pape Pie V a établi que les croyants catholiques devaient exécuter le signe de la croix « de la tête à la poitrine et de l'épaule gauche vers la droite ». De plus, le signe est exécuté avec les cinq doigts de la main droite réunis - ceci symbolise les cinq stigmates de Jésus-Christ : deux sur les mains, deux sur les pieds et le cinquième dite de la Sainte Lance (sur le flanc).

Les chrétiens orthodoxes russes exécutent le signe de la croix avec trois doigts (pouce, index et majeur) réunis pour symboliser la Sainte Trinité et les deux autres doigts pressés contre la paume pour symboliser la double nature (humaine et divine) de Jésus. En outre, le signe orthodoxe de la croix est exécuté de l'épaule droite vers la gauche.

Sainte Communion

Alexandre Demiantchouk/TASS Alexandre Demiantchouk/TASS

Dans la tradition orthodoxe, la Sainte Communion est donnée aux nourrissons dès le baptême. Ceci est basé sur Matthieu 19:14 : « Jésus a dit : "Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent" ». Dès la petite enfance jusqu’à l'âge de sept ans environ, les bambins peuvent recevoir la communion aussi souvent qu'ils le souhaitent et sans confession, car on pense que jusqu'à un certain âge, les nourrissons ne portent pas l'entière responsabilité de leurs pensées et de leurs actes, mais doivent quand même recevoir Communion. Les enfants doivent se confesser dans les églises orthodoxes après 7-8 ans.

>>> Cérémonie du baptême: quelles différences entre l’orthodoxie et le catholicisme?

Dans l'Église catholique romaine, la première communion d'un enfant est généralement célébrée à l'âge de 8-9 ans. Les catholiques estiment que l'enfant n'est pas capable de réaliser l'importance du sacrement plus tôt, ne peut pas distinguer le pain simple du pain eucharistique, ne peut pas comprendre et expliquer la différence entre la nourriture et la communion et, par conséquent, ne peut pas se confesser pleinement.

Pain eucharistique

Nicolas Armer/picture alliance via Getty Images; Sergueï Piatakov/Sputnik Nicolas Armer/picture alliance via Getty Images; Sergueï Piatakov/Sputnik

Dans le catholicisme romain, les « azymes », des pains sans levain, sont utilisés comme pain eucharistique dans la Sainte Communion. Dans l’Exode, 12-15:20 on lit : « Vous ne mangerez rien de levé ; dans tous vos lieux d'habitation, vous mangerez des pains sans levain. »

Dans l'Église orthodoxe russe, du pain fait avec de la levure est offert pendant la Divine Liturgie (Eucharistie), comme stipulé dans Lévitique 7:13 : « Outre les gâteaux, il offrira [pour] son ​​offrande du pain au levain avec le sacrifice d'actions de grâces de ses offrandes de paix » Le mot grec désignant ce pain, prosphoron, signifie « offrande ».

Différences entre l’intérieur des églises

Monashee Frantz/Getty Images; Ekaterina Rerberg/Sputnik Monashee Frantz/Getty Images; Ekaterina Rerberg/Sputnik

Vous pouvez immédiatement déterminer si vous êtes dans une église catholique ou orthodoxe par la présence de bancs. Dans la tradition catholique, l'agenouillement prolongé fait habituellement partie de la prière, tandis que dans la tradition orthodoxe, des prosternations jusqu’au sol sont fréquemment réalisées pendant le service. Pour cette raison, des bancs avec de petites étagères pour s'agenouiller apparaissent dans les lieux de culte catholiques, tandis que dans les églises orthodoxes, l'espace central est laissé vacant afin que les paroissiens puissent se prosterner quand c'est nécessaire.

Toujours dans les églises catholiques, l'autel est situé dans le chœur, séparé de la nef par un écran plus ou moins ouvert. L'autel est visible depuis la salle paroissiale (la nef). Dans les églises orthodoxes, la zone du sanctuaire avec l'autel est séparée de la nef par une iconostase - un mur d'icônes et de peintures religieuses. Le chœur n'est donc pas visible par les fidèles.

Pourquoi les Russes sont (principalement) orthodoxes ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.