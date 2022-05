Quelle est la signification de la croix orthodoxe russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe de nombreux types de croix, diverses cultures et religions en ayant leur propre version. Dans l'Égypte ancienne, il y avait l'Ankh, une croix avec une boucle au sommet, symbolisant la vie. La croix grecque a quant à elle deux barres d'égale longueur qui attribuent des lignes humaines et divines en Jésus-Christ et elle symbolise l'humilité (et la conciliation des deux origines du Christ).

De son côté, la croix celtique est largement connue depuis des temps très anciens. Elle est apparue après que les Celtes eurent adopté le christianisme et combiné le cercle, un symbole païen du Soleil, avec la croix chrétienne.

Enfin, la croix latine, que les historiens font remonter au IIIe ou IVe siècle, est largement connue comme le principal symbole du christianisme – et, plus tard, comme le symbole de l'Église catholique. En ce sens, elle s'est répandue dans le monde entier en même temps que la religion. Cette croix, avec une longue barre verticale traversée horizontalement d'une barre plus courte, rappelle la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié.

Les catholiques ont différentes versions de croix ; par exemple, la croix de Lorraine avec deux barres horizontales plus courtes, généralement un signe des cardinaux et archevêques catholiques, ainsi que la croix patriarcale avec trois barres horizontales, un signe du pape.

La croix orthodoxe russe emblématique est une croix à six pointes. Outre les deux barres traditionnelles, elle comporte une autre barre diagonale, plus petite, en bas. Lorsque Jésus a été crucifié, elle a été clouée pour que ses pieds puissent y reposer. Elle symbolise la balance qui pèse les péchés et les vertus des gens : l'extrémité supérieure gauche pointe toujours vers le haut, vers le ciel, tandis que l'extrémité inférieure pointe vers le bas. Le fait est qu'en même temps que le Christ, ont été crucifiés deux voleurs. L’un d'eux s'est repenti et est entré dans le royaume des cieux, mais l'autre est mort sans se repentir. Cette croix rappelle donc aux fidèles leurs péchés et l'importance du repentir.

Une autre croix traditionnelle de l'Église orthodoxe russe est une croix à huit pointes. Selon l'Évangile, la courte barre horizontale supplémentaire au sommet était une plaque apposée sur la croix. Habituellement, elle indiquait de quoi la personne crucifiée était coupable. La plaque sur la croix de Jésus-Christ disait : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ».

Certaines croix comportent également un crâne ou un crâne et des os dans leur partie inférieure. Ils symbolisent la tête d'Adam, car, selon la tradition, les restes d'Adam, d'Eve et de leurs descendants ont été enterrés juste sous le site de la crucifixion au Golgotha. Ainsi, le sang du Christ crucifié a symboliquement lavé les ossements et effacé le péché originel d'Adam et de tous ses descendants.

De telles croix à plusieurs pointes ont été vues dans les fresques et mosaïques byzantines du VIe siècle. Or, comme les racines de l'Église russe provenaient de Byzance, elle a adopté cette croix. En réalité, elle était répandue dans tous les pays slaves – et surtout après le Grand Schisme, lorsque les églises latine et orientale se sont divisées.

Au XVIe siècle, Ivan le Terrible, le premier tsar russe, a voulu renforcer le pays peu après l'unification de toutes les terres russes suite à des siècles de fragmentation féodale et l'invasion tataro-mongole. Il a alors mis en œuvre l'idée de faire de Moscou la troisième Rome, un successeur de la vraie Rome et de Constantinople. La défense de l'orthodoxie était l'un des principes à la base de cette idée. Ainsi, pour montrer la différence avec l'église latine, la croix russe a commencé à se répandre largement. À partir de ce moment, elle a été placée au sommet des dômes des églises. Mais, surtout, la croix à huit pointes a également figuré sur le blason de la Russie, juste entre les deux têtes de l'aigle bicéphale.

La croix a toujours une signification forte. C'est exactement la forme que les croyants orthodoxes portent habituellement autour du cou. De plus, de grandes croix figurent généralement dans les églises, suggérant à la paroisse d'allumer des bougies à la mémoire des défunts.

Dans la langue russe, il existe également de nombreux proverbes consacrés à la croix :

На тебе креста нет (Na tibié kresta niet) – « Il n'y a pas de croix sur toi » signifie que quelqu'un est inconscient.

Нести свой крест (Nesti svoï krest) – « Porter sa propre croix » signifie endurer des épreuves.

Поставить крест (Postavit krest) – « Mettre une croix » signifie en finir complètement avec quelque chose, abandonner quelque chose sans possibilité d'y revenir. On peut même « mettre une croix » sur une personne si elle ne répond pas à certaines attentes.

