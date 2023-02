Infographies: de quoi se compose l’architecture des églises orthodoxes russes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le dôme

Natalia Nossova Natalia Nossova

L’élément le plus typique et le plus reconnaissable d’une église russe est le dôme, qui est couronné par la croix orthodoxe à huit branches. Le plus courant est le dôme en forme d’oignon (3). Outre la fonction purement pratique (la neige ne s’accumule pas sur une telle forme, ce qui est extrêmement important pour les hivers russes enneigés, lorsque des tonnes de neige peuvent tout simplement écraser la structure), il y a aussi une signification symbolique – le bulbe, pointé vers le haut, ressemble à la flamme d’une bougie.

L’on pense que les dômes en oignon sont devenus courants après l’apparition de la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge de Moscou, c’est-à-dire à partir du milieu du XVIe siècle. Sur de nombreuses structures antérieures au joug tataro-mongol plus anciennes – XIIe-XIIIe siècles – les dômes ont souvent une forme de casque (2).

À partir de la fin des XVIe et XVIIe siècles, les dômes en chatior (4), surmontés de petites coupoles dorées, sont également devenus « à la mode ». Les églises arborent aussi souvent des clochers de cette forme.

Dans les églises plus tardives, l’on trouve également des coupoles sphériques (1) symbolisant l’éternité.

D’ailleurs, la couleur du dôme permet de savoir à quoi le temple est dédié.

Les dorés sont consacrés au Christ,

les bleus avec des étoiles à la Vierge Marie,

les verts à la Trinité ou aux saints vénérables,

les argentés aux saints,

et les noirs sont souvent trouvés dans les églises monastiques.

Le nombre de dômes est lui aussi important.

Trois symbolise la Sainte Trinité,

cinq – Jésus-Christ et les quatre évangélistes,

sept – le nombre de sacrements de l’église

neuf – le nombre de rangs angéliques

13 – le Christ et les apôtres

25 – les prophètes de l’Ancien Testament

et même 33 – le nombre d’années de la vie du Christ.

D’autres chiffres, 11 ou 15, apparaissent également, mais ils sont plutôt l’exception.

Le tambour

Natalia Nossova Natalia Nossova

Le dôme repose sur un tambour cylindrique (le diamètre du dôme est souvent plus large que celui du tambour). La plupart des tambours ont des fenêtres étroites, ce qui n’est pas seulement un élément décoratif, mais aussi une importante source de lumière pour le temple. Les tambours sourds sans fenêtre sont appelés « cou ».

Le cube du temple

Natalia Nossova Natalia Nossova

Le volume principal d’une église peut avoir une forme cubique (pas nécessairement nette – souvent elle est allongée en longueur ou en hauteur) – dans ce cas, on l’appelle tchetverik (1).

Il existe également des églises octogonales – une telle structure est appelée vosmerik (2).

De nombreux temples étaient cependant construits en plusieurs étages – et la composition commune était alors un vosmerik sur un tchetverik.

L’abside

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il y a beaucoup d’ajouts au volume principal du temple. Une partie importante est l’abside – un dégagement d’autel semi-circulaire situé légèrement en dessous du niveau du volume principal. Il peut y avoir une, trois ou même cinq absides (comme, par exemple, dans la cathédrale de l’Assomption du Kremlin de Moscou).

Zakomar et kokochnik

Natalia Nossova Natalia Nossova

Une partie importante de l’aspect architectural est l’arche zakomar (1) – une terminaison semi-circulaire ou en forme de quille d’une section du mur principal du temple. Les zakomars suivent la forme de l’intérieur du temple – et s’ils sont présents, cela signifie que le temple a des plafonds voûtés.

Il existe également de faux zakomars qui ont une fonction purement décorative – ils sont appelés kokochniks (2). Dans les églises de style ouzorotché (version russe du baroque), il peut y en avoir beaucoup.

Priaslo et pilastre

Natalia Nossova Natalia Nossova

L’espace mural vertical qui est couronné par un zakomar est appelé priaslo (1). Entre les priaslos, dans le prolongement de l’arche zakomar, se trouvent souvent des colonnes décoratives – les pilastres (2).

Le fronton

Natalia Nossova Natalia Nossova

Certaines églises de style classique (par exemple, la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg) ont au lieu de zakomars des frontons – ces extrémités à deux pentes de la façade.

Le porche

Natalia Nossova Natalia Nossova

Le porche d’une église peut être fermé ou ouvert. Selon une ancienne tradition, les personnes souffrantes s’y rassemblaient pour demander l’aumône.

L’absidiole

Natalia Nossova Natalia Nossova

Une absidiole est un appendice de l’église, où un autre autel est réservé pour les offices. Chaque absidiole a son propre dôme. Par exemple, dans la cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux, neuf absidioles latérales sont disposées en cercle autour de l’église principale. À noter d’ailleurs que cette dernière est dédiée à l’Intercession de la Mère de Dieu, et que seule l’une des absidioles latérales est dédiée à Saint Basile.

