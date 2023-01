Dix super-héros venus tout droit de Russie

La culture populaire russe des BD de super-héros a environ 12 ans, si l’on considère l’année 2011 comme celle de sa naissance, lorsque la plus grande maison d’édition, Bubble Comics, a été fondée. Nous vous présentons les super-héros russes les plus connus, issus de bandes dessinées et films.

Igor Grom

Bubble Comics Bubble Comics

Première apparition : Major Grom n°1, Bubble Comics, octobre 2011

Apparitions à l’écran : Major Grom (2017, court-métrage), Major Grom : Le Docteur de peste (2021), Grom : Une enfance difficile (2023)

Le major Igor Grom est le héros de bande dessinée le plus populaire de Russie, un policier ordinaire de Saint-Pétersbourg. Il n’a pas de superpouvoirs, si ce n’est son temps de réaction rapide, son entraînement athlétique exceptionnel, son sens aigu de la justice et son honnêteté cristalline. L’univers de la bande dessinée se déroule dans des réalités russes, qui ont toutefois été largement modifiées pour s’adapter au thème des super-héros.

Dans le long métrage Major Grom : Le Docteur de peste (2021), le protagoniste calcule à l’avance l’issue d’un combat, comme Sherlock Holmes dans les films de Guy Ritchie. L’antagoniste de Grom est le docteur de peste, qui a une double personnalité. Ce personnage rappelle le créateur de Telegram, Pavel Dourov, à la seule différence que le super-vilain a créé, en plus d’un réseau social, une armure de combat avec des lance-flammes intégrés.

Le film est arrivé en tête du classement mondial de Netflix en termes de vues et est resté dans le top 10 pendant six mois supplémentaires. L’histoire du film sur le major a été le premier de Russie basé sur une bande dessinée nationale.

Igor Grom est apparu en bande dessinée en 2011 dans la première gamme de Bubble, Major Grom, qui comprend 50 numéros. En 2017, la gamme a été mise à jour avec 50 autres numéros jusqu’en 2021, date à laquelle Grom a quitté les forces de police pour travailler comme détective privé.

Au début de l’année 2023, une préquelle à Major Grom : Le Docteur de peste est sorti, racontant l’enfance et les années de formation d’Igor, Grom : Une enfance difficile.

Red Fury

Bubble Comics Bubble Comics

Première apparition : Red Fury, Bubble Comics, octobre 2014

Apparition à l’écran : la série Fury, en attente de sortie

Le protagoniste de Red Fury de Bubble Comics est la voleuse et agent spécial Nika Tchaïkina. Avec cinq autres « spécialistes », elle fait partie d’une organisation secrète appelée Agence Internationale de Contrôle. Leur mission principale est de trouver le Saint Graal, un artefact dont le maître obtiendra le pouvoir sur le monde. L’équipe doit empêcher les conflits militaires, y compris la Troisième Guerre mondiale.

Les premiers numéros de la bande dessinée ont souvent été accusés d’être parodiques et excessivement sexualisés. Selon les créateurs, les scénaristes se sont toutefois éloignés de ce dernier élément depuis longtemps. En créant la bande dessinée en 2012, l’éditeur s’est concentré sur la culture des années 90, notamment le comics Danger Girl de Scott Campbell.

La série télévisée Red Fury est en phase de casting.

Danila Bessoboï

Danila au centre et Chmyg en haut à droite Bubble Comics Bubble Comics

Première apparition : Bessoboï, Bubble Comics, octobre 2014

L’intrigue de cette bande dessinée se déroule à Moscou, qui est envahie de démons échappés de l’enfer après le renversement de Satan. Danila, ancien militaire, a perdu sa famille pendant le conflit en Ossétie du Sud. Après avoir appris que les démons étaient à blâmer, il s’est engagé dans un combat inégal avec eux. Danila, mutilé, reçoit à l’hôpital la visite de sorciers qui recrutent des guerriers pour combattre les mauvais esprits. En échange de sa vie, il passe un contrat avec eux, en vertu duquel il doit désormais tuer les démons.

Bessoboï est un super-héros typique, vivant cependant dans un univers qui rappelle l’Ancien Testament. Les armes de Danila sont des tatouages du sang de Satan, et son partenaire est le petit démon Chmyg, l’ancien ange déchu Baphomet qui s’est échappé de l’enfer. Danila n’a pas besoin de nourriture, bien qu’il mange en souvenir de son passé humain. La vitalité, la capacité de se régénérer et la jeunesse éternelle lui sont données par un sablier qu’il remplit des cendres des démons qu’il a tués. Au milieu de la série, Bessoboï acquiert de nouveaux superpouvoirs, comme une force immense ou la capacité de grandir en taille.

Selon le créateur de Bubble Comics, Artiom Gabrelianov, la société envisage une adaptation cinématographique de Bessoboï. Le film Major Grom : Le Docteur de peste de Bubble comporte d’ailleurs une référence au « tueur au rat », comme Danila et Chmyg sont parfois appelés dans la bande dessinée, que les fans ont prise comme une allusion à l’introduction de l’univers Bessoboï au cinéma.

Mir

Bubble Comics Bubble Comics

Première apparition : Mir, Bubble Comics, août 2020

Un super-héros soviétique créé dans les années 60 sur les ordres de Nikita Khrouchtchev, et tué lors d’un affrontement mortel avec le surhomme américain Phaethon, est ressuscité de nos jours grâce à la fille d’un célèbre politicien russe.

Un gars naïf d’environ 25 ans, ressemblant à un athlète soviétique typique élevé par son créateur-scientifique, il attrape des balles d’armes à feu à la volée, soulève des objets incroyablement lourds et influence l’esprit. Il a été formé dans des bunkers dispersés dans toute l’URSS.

Mir a reçu trop de pouvoir lors de sa création, les autorités ont donc limité son développement en mettant en place des « hypnoblocs ». Après que l’héroïne de la bande dessinée dans la Russie d’aujourd’hui l’a récupéré littéralement morceau par morceau, Mir redécouvre ses pouvoirs en retournant dans les bunkers et en reconstituant les événements qui ont conduit à sa disparition.

Mir est une BD relativement récente de Bubble Comics. Elle est née d’une réinterprétation de l’affrontement entre les deux puissances du XXe siècle : « Peu de gens savent quelle bataille a réellement déterminé l’issue de la guerre froide », est-il dit. Ainsi, selon la version de la bande dessinée, la guerre froide s’est terminée par un affrontement mortel entre les héros américains et russes qui a entraîné la disparition de Phaethon, atomisant Mir « pour son propre bien ».

Alexandre Nevski

Tri-Deviat Tri-Deviat

Première apparition : Alexandre Nevski, septembre 2021, éditions Tri-Deviat

« Et si la vie du héros n’avait pas été écourtée en 1263, et qu’Alexandre Nevski gardait toujours les terres russes contre des suppôts du mal bien plus redoutables que toutes les armées du monde ? », peut-on lire dans la description de la bande dessinée des éditions Tri-Deviat, qui réimaginent la fabuleuse épopée russe. Les héros, utilisant la « force du bogatyr », ce légendaire chevalier médiéval slave, combattent une « horde d’esprits maléfiques » dans la Russie moderne.

Le personnage le plus populaire de la bande dessinée, le grand prince guerrier du XIII siècle Alexandre Nevski, véritable personnage historique, est toujours en vie et garde la terre russe contre les forces obscures, selon l’éditeur.

« Une certaine référence au guerrier classique prévaut dans son design, les épaulettes et le col massifs créent une silhouette reconnaissable entre toutes, la couleur de la longue cape classique est basée sur l’image d’un bon guerrier-super-héros... Son image dans la vie ordinaire est également loin de celle d’un retraité, c’est un homme âgé mais musclé, avec des lunettes-masque stylées », déclare Azer Babaïev, l’auteur du concept, sur les pages des réseaux sociaux de l’éditeur.

Il existe des bandes dessinées sur Nevski lui-même, ainsi que sur ses confrontations avec le légendaire Zmeï Tougarine, dragon du folklore russe, le Rossignol-Brigand, autre personnage des contes russes, et l’Hydre.

Roman. Vainqueur des hirondelles

Vitali Terletski Vitali Terletski

Première apparition : Roman, Vainqueur des hirondelles, Vitali Terletski, février 2016.

Première apparition à l’écran : le dessin animé Roman, Vainqueur des hirondelles, février 2019

Il s’agit de l’histoire d’un homme barbu qui décide de se venger des hirondelles qui ont volé la voiture de son père. Les hirondelles se sont mises en colère et sont allées se prosterner devant la Grande Hirondelle, un oiseau féministe en bottes aussi grand que Roman lui-même. Le héros s’engage donc dans un combat inégal avec un grand nombre d’hirondelles.

La première BD, que son auteur Vitali Terletski a publiée sur le réseau social russe Vkontakte, est sortie en 2016 et y est complétée presque chaque mois depuis. Les collections ultérieures ont été vendues dans les librairies et les magasins de bandes dessinées.

Au-delà de cette drôle d’histoire, ce qui rend Roman, Vainqueur des hirondelles intéressant, c’est qu’il a lancé un mouvement alternatif de bande dessinée appelé « terletskisme ». « L’approche consiste à ne pas consacrer beaucoup d’efforts au dessin de la bande dessinée, car le lecteur lira de toute façon la page en quelques secondes », peut-on lire sur le site web de la communauté de fans.

La BD sur Roman, contrairement aux autres de cette sélection, est en noir et blanc, graphique et dessinée comme dans les marges d’un cahier d’écolier. Seulement, le récit ne s’adresse pas du tout aux plus jeunes.

Mikhaïl

Première apparition : Le Véritable héros, Wizart Comics, 2022

Première apparition à l’écran : série télévisée en attente de sortie

Un super héros classique : un homme ordinaire, professeur de lycée, un peu nouille, qui essaie d’impressionner son fils, lequel adore les bandes dessinées, enfile des vêtements de héros et devient soudain réellement surhumain. Son fils devient alors son acolyte dans un monde d’univers alternatifs. Non seulement l’image du personnage principal est classique, mais l’histoire et les capacités de la famille le sont aussi. L’action, par contre, se déroule à Saint-Pétersbourg.

Actuellement, les créateurs collectent des fonds pour une série télévisée-comics en six épisodes.

Dima Maïkov

Alexandre Voïtinski, Dmitri Kisseliev/Bazlevs Production, 2009 Alexandre Voïtinski, Dmitri Kisseliev/Bazlevs Production, 2009

Première apparition : le film L’Éclair noir, décembre 2009

Le personnage du film, Dmitri Maïkov, est un étudiant de vingt ans vivant à Moscou. Dans ce film, la ville se trouve sur un énorme gisement de diamants. Et bien sûr, un méchant homme d’affaires veut en profiter.

Son père offre à Dima une Volga d’occasion, qui s’avère être une voiture volante. Contrairement à la voiture lente de Ron Weasley dans Harry Potter, la Volga accélère à 300 km/h et pèse quatre tonnes. Au début, Maïkov l’utilise pour gagner de l’argent, mais après la mort de son père, Dima se transforme en super-héros qui sauve les Moscovites.

Le film a été critiqué pour avoir copié des œuvres américaines et la ressemblance du héros avec Spider-Man, mais a apprécié l’humour et les effets spéciaux.

L’Araignée nordique

Evgueni Zoubkov Evgueni Zoubkov

Première apparition : illustrations d’Evgueni Zoubkov, novembre 2020

Ce « Spider-Man » sibérien alternatif de la province russe cyberpunk a été inventé par l’illustrateur Evgueni Zoubkov lorsqu’il était enfant et qu’il dessinait des croquis dans ses cahiers d’école.

Pendant les hivers froids de la région de l’Altaï, un dessin animé Spider-Man passait à la télévision, et l’écolier aimait imaginer comment ce super-héros se débrouillerait dans une ville russe. Où d’autre pourrait-on voir un Spider-Man sibérien en survêtement accroché au mur d’un immeuble soviétique avec un sac de produits alimentaires provenant d’un supermarché russe ?

Les Clones de Fiodor Netchitaïlo

Fiodor Netchitaïlo Fiodor Netchitaïlo

Première apparition : Fiodor x9, 2010

« Il était une fois un écolier nommé Fiodor qui, à l’aide de magie et de cartes à jouer, créa 8 de ses clones pour exécuter ses ordres. Cependant, ces derniers, menés par le Roi de pique, ne voulurent pas être les marionnettes de Fiodor et se rebellèrent, mais leur Créateur réussit à les enfermer dans un monde de cartes », peut-on lire dans la description des volumes de la Terre des rois.

Fiodor Netchitaïlo a créé l’univers alternatif « 13 Cartes » il y a 13 ans, qui n’a pas tardé à séduire la jeune génération. Les personnages principaux sont huit clones de l’auteur, des personnages ayant leur propre couleur, caractère et couleur de carte, mais tous semblables à Netchitaïlo lui-même. Ils sont apparus pour la première fois dans la bande dessinée Fiodor x9, qui est considérée comme un prologue au roman graphique Terre des rois.

Toutes les bandes dessinées ont été publiées en ligne et sont maintenant éditées en volumes et sont très prisées par les adolescents.

