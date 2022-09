Quand les immeubles soviétiques inspirent les artistes russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie et dans les États post-soviétiques, les quartiers résidentiels sont le plus souvent constitués de bâtiments en panneaux ternes, incolores et un peu dépressifs au premier coup d’œil. Mais ils sont aussi réconfortants et portent une charge nostalgique, à leur manière. (Voici pourquoi)

Voudriez-vous avoir un petit morceau de zone urbaine soviétique dans votre maison ? Découvrez ces souvenirs russes insolites.

1. Veilleuses

Le principal vulgarisateur de « l’art du panneau » est Nikita Anokhine, un designer de Saint-Pétersbourg. Il est devenu célèbre dans tout le pays pour ses veilleuses faites à la main représentant des immeubles à panneaux. Jusqu’à présent, sa collection se compose d’immeubles de l’époque de Khrouchtchev (« khrouchtchevkas ») à 5 étages et de l’ère Brejnev à 9 étages, de différentes séries et modifications. Les veilleuses sont en béton, contreplaqué et plastique. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des scènes de la vie quotidienne, des parterres de fleurs et, bien sûr, des chats curieux. Le client peut demander à « placer » quelqu’un de sa famille derrière les fenêtres.

L’idée d’Anokhine a également inspiré d’autres personnes qui partagent leurs immeubles lumineux faits maison sur les réseaux sociaux russes.

2. Jardinières

Un autre souvenir réalisé par Anokhine sont ses pots de fleurs en béton. Ils sont disponibles en deux variantes. La « fourmilière ronde » est basée sur la légendaire rotonde de la rue Nejinskaïa à Moscou.

Et la jardinière carrée reproduit les immeubles à panneaux « khrouchtchevkas » de l’un des premiers modèles, le 1-335.

3. Boîtes à bijoux

Ce sont des « khrouchtchevkas » dans lesquelles vous pouvez conserver vos bijoux préférés ou que vous pouvez utiliser comme boîte pour les fournitures de bureau et autres petites choses. En général, cette boîte en béton avec un couvercle décorera n’importe quel intérieur.

4. Boules à neige

Des ornements de Noël dans le style soviétique. L’artisan moscovite Alexander Dolguikh a fondé Mast, une boutique en ligne vendant des objets insolites. On y trouve toutes sortes d’objets comportant des allusions postsoviétiques, des badges avec une clôture en béton PO-2 aux pendentifs en laiton représentant des terrains de jeu délabrés. Les boules à neige avec des maisons à panneaux à l’intérieur sont un joli souvenir d’hiver. Vous pouvez demander n’importe quelle ville lors de la commande.

5. Bijoux

La moscovite Kate Snap est fascinée par la création de bijoux qui font référence à l’architecture et au design soviétiques, principalement en argent niellé. Sa collection comprend des bagues avec les « gratte-ciel de Staline » (on les appelle aussi les « Sept sœurs »), des bagues avec le portrait de Lénine, des pendentifs avec des barrières. Ceux qui aiment les immeubles à panneaux apprécieront sûrement les boucles d’oreilles-poussoirs et les bagues représentant ces édifices. Les boucles d’oreilles sont asymétriques : l’une a un balcon avec une fenêtre, l’autre n’a qu’une fenêtre. Sur l’anneau, vous pouvez ajouter une gravure.

6. Parfum

Les parfums peuvent transporter une personne à travers le temps, n’est-ce pas ? Arina, styliste basée à Moscou, crée des parfums avant-gardistes sous la marque « Lilla Katten Parfum ». Voici comment elle décrit la « saveur » des immeubles à panneaux. « Des murs en béton. Un thé noir, chaud et sucré de la cantine. Une croûte mordue de pain frais bien chaud. Un coin avec des icônes près de l’endroit où grand-mère prie pour votre santé et votre bien-être. La boîte dans laquelle ma mère garde ses bijoux et surtout ses précieuses perles d’ambre. Et des doigts de bébé tachés d’encre de stylo à bille… Que donneriez-vous pour retourner à votre enfance insouciante, au moins pour quelques instants ? »

