Cinq des plus charismatiques héros de bandes dessinées russes

Igor Grom (« Grom » signifiant « Tonnerre ») était l'un des meilleurs policiers de Saint-Pétersbourg, jusqu'à ce que sa croisade contre la criminalité n‘affecte son entourage. L'ex-gardien de la ville a en effet perdu ses proches lorsque son ennemi juré, Tchoumnoï Doktor (Docteur de la Peste), les a enlevés puis exécutés.

Les génies du crime ont alors pensé avoir carte blanche pour leurs plans machiavéliques, mais Maïor Grom, simple policier devenu justicier, a su rassembler ses forces restantes pour entreprendre de balayer les vilains des rues de la capitale du Nord.

Vous pouvez acheter les bandes dessinées ici et regarder un court métrage basé sur la série ici.

Fureur Rouge

Sergueï Volkov, Artiom Gabrelianov/Bubble Comics Sergueï Volkov, Artiom Gabrelianov/Bubble Comics

Une mystérieuse organisation appelée l'Agence internationale de contrôle forme une unité spéciale dont la tâche est de déterminer l'emplacement du Saint Graal. Pour cela, l’agence recrute cinq experts du monde entier : des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Russie. Chacun d’entre eux est un spécialiste unique dans son domaine : survie, informatique, arts martiaux, etc. La Russe Nika Tchaïkina, alias Krasnaïa Fouria (Fureur Rouge), inégalée en matière d’infiltration et d’opérations secrètes, est de la partie. Ensemble, les membres de cette division secrète doivent combattre une organisation maléfique connue sous le nom de Lune Noire et trouver le Saint Graal avant elle.

Cliquez ici pour acheter les bandes dessinées et ici pour lire le résumé de chaque volume (en russe).

Breakers o’Silence

Daria Konopatova, Maria Konopatova/Comics Publisher Daria Konopatova, Maria Konopatova/Comics Publisher

Un producteur de musique aspirant désespérément à la popularité et à la reconnaissance met sur pied un groupe appelé Breakers o'Silence (Les Briseurs de Silence), dont les membres ne sont autres que des morts-vivants. Le collectif connaît un grand succès et les artistes, tout juste sortis de leur tombe, deviennent de véritables idoles. Le groupe doit alors naviguer dans le monde des célébrités, jouer du zombo-rock, tout en faisant face à leur notoriété nouvellement acquise.

Vous pouvez acheter les bandes dessinées ici.

L’Homme Blanc

Aleksandr Kondratiev, Joe Kotliar/Comics Publisher Aleksandr Kondratiev, Joe Kotliar/Comics Publisher

Pale Arsin diffère des autres, de par son albinisme. Lorsqu'il fait son apparition dans une nouvelle ville, les habitants l’accueillent avec suspicion. Puis, quand une fillette du coin disparaît, la colère et la méfiance générales à l'égard de cet invité inhabituel grandissent rapidement. Dans cette série de bandes dessinées, le héros doit par conséquent prouver son innocence et découvrir la vérité derrière les disparitions similaires de filles issues d'un orphelinat des environs.

Vous pouvez acheter les bandes dessinées ici.

Dr. Lucide

Anton Savinov/Jellyfish Jam Anton Savinov/Jellyfish Jam

Une ville fictive de l’Extrême-Orient russe, appelée Ensk, a été construite dans les années 1930 par des réfugiés chinois ainsi que des prisonniers de guerre allemands et renferme beaucoup de secrets inaccessibles aux vivants, emportés dans leur tombe par les malheureux fondateurs de la cité. Ce lieu dystopique est par ailleurs habité par des criminels, des espions démasqués et d'autres personnages méprisables. L'un des plus mystérieux d'entre eux est le Dr. Lucide, très proche du personnage de Rorschach, héros des comics américains Watchmen.

Cliquez ici pour acheter les bandes dessinées et ici pour en lire une critique (en russe).

