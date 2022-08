Dix super-héros russes de l'univers Marvel

Des personnages surhumains originaires d’autres pays apparaissent souvent dans les comics. Au cours de la longue histoire des bandes dessinées Marvel, de nombreux personnages originaires à la fois de l'URSS et de la Russie moderne y sont apparus. Et tous ne sont pas du côté des forces du mal…

Natasha Romanoff alias Black Widow

Legion Media Legion Media

Première apparition :Tales of Suspence #52, avril 1964

Apparitions au cinéma :Iron Man 2 (2010), Black Widow (2021)

C’est la super-héroïne la plus célèbre aux racines russes de l'univers cinématographique Marvel. Dans le passé, Natasha était un agent du KGB et a réussi à devenir « rouge » non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, après avoir commis de nombreux meurtres sur commande et d'autres crimes. Après avoir échappé à ses anciens chefs, Natasha répare avec diligence les erreurs du passé et, surtout, apprend à vivre avec elles – un superpouvoir qui n'est pas donné à tout le monde. Le passé essaie régulièrement de la rattraper, mais l'ancienne (et actuelle) espionne court plus vite. Après avoir fait défection aux États-Unis, elle a réussi à se battre avec les Avengers et plusieurs autres équipes, s'imposant comme une excellente stratège, une formidable combattante et une amie fiable.

Romanoff est un condensé d’images de l’espionne de la guerre froide ; elle bat parfaitement en brèche bon nombre de clichés habituels, jusqu’aux agents doubles et triples et autres querelles politiques. Et à l’aube de sa carrière, la jeune fille faisait du ballet – qu’est-ce qui pourrait « démasquer » plus clairement ses racines russes ?

Piotr Raspoutine, alias Colossum

David Leitch/20th Century Fox, 2018 David Leitch/20th Century Fox, 2018

Première apparition :Giant-Size X-Men #1 (mai 1975)

Apparitions au cinéma :X-Men 2 (2004), Deadpool (2016)

Ce n’est pas seulement un Superman, mais aussi une sorte d’Iron man. Raspoutine est l’un des mutants les plus célèbres des X-Men, qu’il a rejoints à peu près au même moment que Wolverine, Storm et Diablo. Il a été retrouvé par le Professeur X, qui lui a proposé d’intégrer un groupe de mutants, où Raspoutine s’est parfaitement assimilé - sauf qu’il parle toujours avec un accent. En fait, la principale force de Colossum est sa capacité à recouvrir tout son corps de métal impénétrable, ainsi que sa force physique : sous sa forme « acier », il peut soulever jusqu’à 200 tonnes. Le seul talon d’Achille du géant est peut-être sa gentillesse, que ses adversaires ont utilisée plus d’une fois. En raison de son grand cœur, il essaie, comme la plupart des Russes, de ne pas s’impliquer dans un énième combat, mais n’hésite pas à se lancer dans la bagarre s’il n’a pas le choix. Et en passant, le passe-temps principal de Piotr, en plus de sauver le monde, est le dessin.

Illyana Raspoutine alias Magik

Josh Boone/20th Century Studios, 2020 Josh Boone/20th Century Studios, 2020

Première apparition :Giant-Size X-Men #1 (mai 1975)

Apparition au cinéma :Les Nouveaux Mutants (2020)

Illyana, sœur cadette de Colossus et arrière-petite-fille du célèbre ami du tsar et mystique Grigori Raspoutine, a hérité de son célèbre ancêtre un don pour la magie. Comme Piotr, c’est aussi une mutante, mais ses capacités mystiques obtenues dans les Limbes, l'une des dimensions de l'enfer, où des forces d’un autre monde l’ont entraînée dans son enfance, sont beaucoup plus intéressantes. En tant que mutante, elle sait se téléporter, et à partir de sa propre âme, elle a créé une épée spéciale avec laquelle elle a réussi à devenir la souveraine des Limbes ; pendant son séjour en enfer, elle a appris la magie noire (bien qu'elle ne puisse utiliser qu'un nombre très limité de sorts sur Terre). Malgré son passé sombre, elle a gardé bon cœur et aide régulièrement les X-Men et les Nouveaux Mutants dans leur lutte pour une juste cause. Il est surprenant que ce soit la sœur cadette qui ait réussi à faire connaître pleinement le célèbre nom de famille, en touchant les mêmes cordes mystiques que l’arrière-grand-père de renommée mondiale.

Mikhail Ursus, alias Grande Ourse

Cate Shortland/Marvel Studios, 2021 Cate Shortland/Marvel Studios, 2021

Première apparition :Incredible Hulk #258 (avril 1981)

Apparition au cinéma :Avengers Rassemblement (2013), Black Widow (2021)

Peut-on imaginer un super-héros plus « russe » qu'un mutant capable de se transformer en un énorme ours avec une grosse consommation de vodka ? Probablement pas. Ours énorme, redoutable et incroyablement fort, il est capable de vaincre Hulk à un contre un, mais sous forme animale, il ne voit pas bien, c'est pourquoi il n’est pas très précis dans ses actions, ce qui est cependant compensé par une excellente vitesse. Mikhail n'est pas un homme gentil et il se bat régulièrement avec des héros américains à la fois seul et dans le cadre de divers groupes comme l’analogue soviétique des Avengers – appelés « supersoldats soviétiques » –, et plus tard dans le cadre de la « Garde d'hiver », cette fois en Russie. Bien sûr, Ursus est un héros terriblement stéréotypé, mais cela ne le rend pas moins intéressant.

Serguei Kravinov, alias Kraven le chasseur

Marvel Marvel

Première apparition :The Amazing Spider-Man #15 (1964)

Apparitions au cinéma :Spider-Man : No Way Home (2021), Kraven le chasseur (2023)

Il est originaire de Volgograd, héritier d'une famille noble qui a tout perdu pendant la Révolution d'Octobre. Pour restaurer son honneur, Kravinov se dédie à la chasse, où il atteint des sommets sans précédents, et commence à être considéré comme le meilleur chasseur du monde, recevant le surnom de « Kraven le chasseur ». Dans le même temps, Kraven suit strictement le code d’honneur qui est dicté par son origine noble. Sentant que cela ne suffit pas, Serguei a pris une potion spéciale qui a augmenté sa force, sa vitesse et ses sens au niveau des chats sauvages, après quoi il a commencé à chasser principalement sans armes. Pendant longtemps, il a été obsédé par le rêve de prendre un trophée à la proie la plus dangereuse du monde – Spider Man ; mais, comme c’est souvent le cas avec les personnages que les lecteurs aiment, il est lui-même finalement devenu une sorte de Spider Man, portant littéralement l’un des costumes de son sympathique voisin. Il faisait également partie des Avengers à la fin des années 1950 – c’est donc un personnage très polyvalent. Soit dit en passant, les auteurs de bandes dessinées comparent souvent Kravinov aux personnages des romans de Dostoïevski et le décrivent comme un héros tragique.

Aleksei Sytsevich, alias Rhino

Marc Webb/Columbia Pictures, 2014 Marc Webb/Columbia Pictures, 2014

Première apparition :The Amazing Spider-Man #41 (octobre 1966)

Apparitions au cinéma :The Amazing Spider-Man : High Voltage (2014), Spider-Man : No Way Home (2021)

Un autre méchant russe et adversaire de Spider Man. Sytsevich était un mafieux de bas étage ordinaire jusqu’à ce qu'il accepte une série d’expériences, au cours desquelles il a failli mourir. Toutefois, il a reçu une force, une vitesse et une régénération inhumaines, ainsi qu'un costume unique qui a fusionné avec son corps. Ce dernier lui donne une grande force et est équipé d’une corne sur le front, d'où le surnom de Sytsevich. C’est un gars pas très intelligent est de plus en plus ancré du côté du mal, mais à un moment donné, après avoir honnêtement purgé plusieurs années de prison et bénéficié d’une remise de peine pour un comportement exemplaire, il a essayé de vivre une vie normale et s’est même presque lié d’amitié avec Spider Man et le Punisher. Et il jouait souvent aux cartes avec le mutant Gambit alors qu'il était devenu un citoyen respectable. Rhino est peut-être le héros le moins « russe » de la bande : à part une mention directe du fait qu'il est issu de la mafia russe, il ne se démarque en rien des méchants d'autres pays.

Alexei Shostakov, alias le Gardien Rouge

Cate Shortland/Marvel Studios, 2021 Cate Shortland/Marvel Studios, 2021

Première apparition :Avengers #43 (juin 1967)

Apparition au cinéma :Black Widow (2021)

Si les États-Unis ont Captain America, l'URSS devait avoir sa propre réponse – c’étaient les Gardiens rouges. Alexei Shostakov, pilote d’essai et agent du KGB, est devenu le deuxième gardien - et peut-être le plus célèbre. Contrairement à Steve Rogers, Shostakov n’a utilisé aucun dopage ou sérum secret pour augmenter sa force - l’amour pour la patrie, la fidélité aux idéaux du communisme et la volonté de gagner lui ont permis d’obtenir des résultats surhumains. Et il n’avait pas de bouclier à la mode avec une étoile - à la place, Alexei utilise un disque avec un aimant, qui lui revient comme un boomerang après le lancer. Pendant la majeure partie de sa carrière en tant que gardien rouge, Alexei a essayé de prouver qu’il était beaucoup plus cool que Captain America, mais il n’a pas réussi et a ensuite changé de costume pour devenir Ronin. Soit dit en passant, dans les bandes dessinées, Shostakov est l’ex-mari de Black Widow, et non son père adoptif, comme dans l’adaptation cinématographique.

Anton Vanko, alias Crimson Dynamo

ABC Studios, 2015 ABC Studios, 2015

Première apparition :Tales of Suspense #46 (octobre 1963)

Apparitions au cinéma :Iron Man 2 (2010), Agent Carter (2015)

Puisque les Soviétiques avaient leur propre analogue de Captain America, il devait y en avoir un d’Iron Man - la guerre froide a été marquée par une course aux armements, et il n’y a donc rien de surprenant à cela. Ce héros était Anton Vanko, originaire d’Arménie, un physicien qui a créé sa propre combinaison de puissance, à certains égards aussi efficace que l’armure de Stark. Bien sûr, le gouvernement soviétique a envoyé Vanko en Amérique pour traiter avec Stark Industries, où le capitalisme a finalement prouvé sa supériorité sur le socialisme. Anton a été vaincu et, craignant d’être puni pour sa défaite, a demandé l’asile politique aux États-Unis, où il a réussi à obtenir un emploi de scientifique de premier plan avec Stark et à se lier d’amitié avec l’ancien ennemi. Depuis Vanko, une dizaine d’autres Russes ont porté l'armure Dynamo pourpre , y compris Dmitri Boukharine, qui est considéré comme l'ultime Dynamo pourpre : il est apparu dans pas moins de trois séries d’histoires d'Iron Man, plus que tout autre porteur de la combinaison. Soit dit en passant, comme Ursus susmentionné, il est membre de la Garde d’hiver.

Cosmo, alias Spacedog

James Gunn/Marvel Studios, 2017 James Gunn/Marvel Studios, 2017

Première apparition :Nova vol.4 # 8 (janvier 2008)

Apparition au cinéma :Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Oui, oui, c'est exact : le gentil garçon qui dirige le service de sécurité de la station spatiale Oblivion est russe. L'histoire du chien est similaire à celle de Laïka, le premier animal envoyé dans l’espace en 1957 dans le cadre du programme spatial soviétique. Cosmo, cependant, n’est pas mort pendant l’expérience, mais s'est retrouvé accidentellement dans Oblivion, où il a muté et est devenu télépathe. Il passe souvent du temps avec les Gardiens de la Galaxie et rivalise parfois avec Docteur Strange - tous deux, après tout, sont des génies et des sortes de sorciers. Cosmo, en plus de la télékinésie, de ses capacités psychiques et du contrôle de l'esprit, a même sa propre cape télépathique !

Laynia Petrovna, alias Darkstar

Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992 Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992

Première apparition : Champions #7 (mai 1976)

Apparition au cinéma : Avengers Rassemblement (2013)

C’est une autre héroïne soviétique passée aux côtés des États-Unis lors de l'opération dont le but était de renvoyer Black Widow en URSS. La principale force de Laynia est le contrôle de l’énergie interdimensionnelle qui s'appelle la Force Obscure. Aux États-Unis, elle est devenue l’une des championnes de Los Angeles (avec la Black Widow, Angel, Iceman et Hercules, entre autres), mais lorsque le groupe s’est dissout ; la jeune fille a décidé de retourner en Russie où elle a rejoint les super soldats soviétiques, et a fait plus tard partie des Exilés. Darkstar a été régulièrement ballottée entre les pays et les parties en conflit, mais elle peut être davantage considérée comme une héroïne. La biographie de la jeune fille est, c'est un euphémisme, impressionnante : elle a réussi à osciller entre les deux camps, à visiter l’espace, et à revenir plusieurs fois d’entre les morts, et pas toujours dans son corps. Et elle a aussi eu une relation presque romantique avec Iceman : le mutant est tombé fou amoureux de la fille, mais elle considérait le pauvre garçon comme un simple ami. La chose la plus russe à son sujet est sans aucun doute sa participation aux « supersoldats soviétiques », un analogue des Avengers avec une touche de communisme, bien qu’il n’y ait rien de vraiment unique ni dans le comportement, ni dans les superpouvoirs de la jeune fille.

