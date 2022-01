Qui était Alexandre Nevski, ce légendaire prince russe?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Entourés de Russes menés par Alexandre Nevski, les chevaliers de l'Ordre teutonique, vêtus de lourdes armures métalliques, brisent la glace du lac en raison de leur poids et se noient. Telle est la version traditionnelle de la bataille sur la glace de 1242, et c'est ainsi qu'elle est montrée - par exemple - dans le film classique de 1938 de Sergueï EisensteinAlexandre Nevski.

Le film était une œuvre de propagande et cette scène a façonné la perception d'Alexandre Nevski pour les années à venir. C'était en 1938, la guerre avec l'Allemagne était proche. Dans le film d'Eisenstein, réalisé sous la supervision du Politburo, l'organe principal du PCUS, les chevaliers de l'ordre teutonique symbolisaient les Allemands, et la position d'Alexandre Nevski était indéniablement patriotique.

« Allez dire à tout le monde sur les terres étrangères que la Russie est vivante. Qu'ils viennent nous rendre visite sans crainte. Mais si quelqu'un vient à nous avec une épée, il mourra par l'épée », clame Nevski dans le film. Toutefois, il n’a jamais rien dit de tel en réalité. Il n'y avait pas encore d'État russe dans les années 1230-1240, lorsque la bataille du lac Peïpous a eu lieu. Alexandre combattait en fait du côté de la République de Novgorod.

La Bataille

« Bataille sur la glace ». Cadre tiré du film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein Sergueï Eisenstein, Dmitri Vassiliev/Mosfilm, 1938 Sergueï Eisenstein, Dmitri Vassiliev/Mosfilm, 1938

À la fin des années 1230, les terres russes ont été ravagées par les hordes tatares et mongoles. Les Suédois et les chevaliers des ordres livonien et teutonique voulaient profiter de cette période d'affaiblissement pour attaquer les terres russes. En 1240, les chevaliers de l'Ordre de Livonie lancent l’assaut et prennent Izborsk et Pskov. Mais les habitants de la République voisine de Novgorod, craignant que les Livoniens ne les agressent également, appelèrent un prince puissant pour les protéger – Alexandre Iaroslavitch (1221-1263), qui serait plus tard connu sous le nom d'Alexandre Nevski.

En 1240, Alexandre et ses guerriers rencontrèrent pour la première fois plusieurs navires militaires suédois à l'embouchure de la Neva. Invoquant les forces des citoyens de Novgorod et de Ladoga, Alexandre a vaincu les Suédois lors de la soi-disant bataille de la Neva (juillet 1240). Plus tard, à partir du XVe siècle, Alexandre est devenu connu dans les chroniques sous le nom de « Nevski » en référence à cette bataille.

En 1241, Alexandre arrive dans la région de Novgorod avec ses guerriers et expulse les chevaliers de Livonie de la région. En 1242, il reprend Pskov, tuant environ 70 chevaliers. En avril 1242, Alexandre, à la tête des armées des communautés de Novgorod et de Vladimir, rencontre les chevaliers de Livonie près du lac Peipus (en russe, lac Tchoudskoïé) à la frontière entre la Russie contemporaine et l'Estonie.

Lac Tchoudskoïé Laima Gūtmane (CC BY-SA 3.0) Laima Gūtmane (CC BY-SA 3.0)

Selon les historiens contemporains, il y avait environ 40 chevaliers, soutenus par environ 150 fantassins du côté livonien, et environ 800 guerriers du côté d'Alexandre.

La légende raconte qu'Alexandre et ses guerriers ont combattu les chevaliers à la surface du lac gelé ; la glace s'est fissurée et des dizaines de chevaliers se sont noyés. Cependant, la Chronique rimée de Livonie stipule que « les épées résonnaient, des casques étaient coupés, tandis que ceux qui tombaient gisaient sur l'herbe des deux côtés », suggérant que la bataille s'est déroulée sur un sol « dur ». La chronique russe affirme que les Russes ont vaincu les Livoniens et les ont poursuivis sur près de 7,5 km sur le lac gelé, jusqu'à la rive opposée. C'est probablement pendant la poursuite que certains des chevaliers se sont peut-être noyés, mais il n'y a aucune trace écrite le prouvant.

Des sources russes affirment que la bataille a fait 400 morts côté livonien. Cependant, la chronique livonienne dit que 20 chevaliers ont été tués et six ont été capturés par les Russes. Les sources sont cependant assez rares. Nous savons seulement qu'Alexandre a remporté la bataille, tenant sa promesse de protéger la république de Novgorod des Ordres teutonique et livonien.

Collaboration avec les Mongols ?

Alexandre Nevski par Pavel Kovine Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Après la bataille, l'ordre de Livonie était sur la défensive. Alexandre continua sa campagne contre les princes lituaniens. Au même moment, en 1246, son père, le prince Iaroslav de Vladimir, est convoqué par Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, à Karakorum, alors capitale de l'empire mongol, et y est empoisonné.

Alexandre et son frère André, selon la volonté de leur père, ont hérité des « terres russes » - André est devenu le prince de Vladimir et Alexandre a été fait prince de Kiev et de Novgorod. Cependant, Kiev, la capitale de la Rus’ kiévienne, a été réduite en cendres lors de l'invasion mongole et a commencé à décliner. Alexandre est resté à Novgorod.

Alexandre Nevski Collectif d'artistes du Kremlin de Moscou Collectif d'artistes du Kremlin de Moscou

En 1251, le prince André a fui la Russie en raison d'un grave conflit avec les Tataro-Mongols, et Alexandre est devenu grand prince de Vladimir - en fait, le prince le plus puissant des terres russes à l'époque. En tant que tel, il a dû communiquer et collaborer avec les Tataro-Mongols afin de protéger son peuple des campagnes punitives. Par exemple, en 1259, il força le peuple de Novgorod à verser des tributs aux khans mongols.

En 1263, Alexandre revenait d'un voyage à la Horde d'Or, où il avait tenté de persuader Berke Khan (le frère et successeur de Batu Khan) de ne pas enrôler de Russes dans son armée. Sur le chemin du retour, Alexandre tomba malade et mourut. La partie la plus intéressante de son histoire, cependant, vient après sa mort.

Alexandre Nevski, la légende : d'Ivan le Terrible à Pierre le Grand

Alexandre Nevski sur son trône Bibliothèque nationale russe Bibliothèque nationale russe

Il y avait un détail important dans le testament d'Alexandre - il a légué à son plus jeune fils Daniel (1261-1303) le duché de Moscovie. Daniel est ainsi devenu le fondateur de la dynastie de Moscovie.

En 1547, Ivan le Terrible devient le premier tsar de Moscou. La même année, Alexandre Nevski est canonisé par l'Église orthodoxe russe. Cela a été fait à la demande de Macaire, métropolite de Moscou. En glorifiant Alexandre (ainsi que de nombreux autres princes russes et saints hommes du passé) en tant que saint à Moscou, Macaire créait un socle religieux et idéologique pour le développement du nouvel État.

Il est également important de noter que dans les années 1540, Moscou poursuivait sa guerre avec la confédération livonienne. L'image d'Alexandre Nevski en tant que premier prince russe à avoir vaincu l'ordre de Livonie a également contribué à son importance.

L'exploit d'Alexandre a de nouveau été évoqué au début du XVIIIe siècle, lorsque Pierre le Grand a vaincu la Suède lors de la Grande Guerre du Nord. En 1710, alors que la guerre battait encore son plein, Pierre ordonna la construction du monastère Saint-Alexandre-Nevski (plus tard, Laure Alexandre Nevski) à Saint-Pétersbourg. Pierre l'a construit là où il croyait que la bataille de la Neva avait eu lieu en 1240 (elle s’était en fait déroulée à 19 km du site de la Laure Alexandre Nevski).

Alexandre Nevski prête le serment monastique peu de temps avant sa mort. Dessin de Vassili Verechtchaguine, 1896 Domaine public Domaine public

Deux ans après avoir célébré la victoire sur les Suédois, en 1723, Pierre ordonna que les reliques d'Alexandre soient déplacées de Vladimir à Saint-Pétersbourg, pour être conservées, en tant que symbole de la victoire de la Russie sur la Suède, dans le monastère Alexandre Nevski.

Alexandre est devenu le saint patron de Saint-Pétersbourg, et Pierre a décrété le 30 août (calendrier ancien) jour de sa fête – c’était la date où le traité de Nystad a été signé en 1721, mettant fin à la Grande Guerre du Nord. Il est également notable qu'Alexandre soit devenu moine sur son lit de mort, comme le faisaient traditionnellement de nombreux princes. Cependant, après que Pierre le Grand a déplacé ses reliques à Saint-Pétersbourg, il a ordonné à l'Église orthodoxe russe de glorifier Alexandre uniquement en tant que chef militaire, et non en tant que moine. Depuis, Alexandre Nevski est considéré comme le saint patron de l'armée russe.

