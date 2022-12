Dix films pour découvrir la nature unique de Russie

Les curiosités de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont visibles dans de nombreux films, mais les décors du cinéma russe ne se limitent pas aux beautés des deux capitales. Jetons un coup d’œil aux films où l’on peut voir le Nord russe, la taïga, le Baïkal, la mer et les montagnes.

Andreï Roublev (1966) – Région de Pskov

Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1966 Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1966

L’un des principaux films d’Andreï Tarkovski a été tourné principalement dans la région de Pskov. Le froid caractéristique de la zone septentrionale de la Russie avec ses paysages ternes est combiné ici avec des monuments architecturaux, qui jouent un rôle important dans cette œuvre cinématographique. À propos, les studios Mosfilm ont récemment mis en ligne la version initiale restaurée du film, où vous pourrez en apprendre encore plus non seulement sur Tarkovski et sa création, mais aussi sur la nature de ces lieux.

L’Étoile d’un merveilleux bonheur (1975) – Région d’Irkoutsk

Vladimir Motyl/Lenfilm, 1975 Vladimir Motyl/Lenfilm, 1975

L’histoire tragique des décembristes, à l’origine d’une tentative de coup d’État en Russie impériale et ayant été exilés, et de leurs épouses qui les ont suivis en Sibérie. C’est là, dans la Maison de la culture d’Irkoutsk et sur les rives du majestueux lac Baïkal, que leur rencontre a eu lieu dans un film mettant en scène une véritable pléiade de stars soviétiques.

Dersou Ouzala (1975) – Primorié

Akira Kurosawa, Vladimir Vassiliev/Mosfilm, 1975 Akira Kurosawa, Vladimir Vassiliev/Mosfilm, 1975

Ce film oscarisé du réalisateur japonais Akira Kurosawa a été sa première œuvre dans une langue étrangère, et a également été réalisé pour les studios soviétiques Mosfilm. Kurosawa admirait depuis longtemps la prose d’aventures du voyageur et explorateur de l’Extrême-Orient Vladimir Arseniev, mais ne pouvait en faire un film, car la nature du Japon, bien que proche géographiquement, était très différente dans ses paysages de celle de la Russie. C’est pourquoi il a rapidement répondu à une proposition de réaliser un film sur l’Union soviétique et c’est ainsi qu’a été produit Dersou Ouzala, qui a été partiellement tourné dans la région du Primorié, dans l’Extrême-Orient russe, à côté de la ville et de la rivière portant le nom d’Arseniev lui-même.

Assa (1987) – Crimée

Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987 Sergueï Soloviov/Mosfilm, 1987

Le principal succès de la perestroïka, avec la célèbre chanson Peremen! du groupe Kino en finale, a été filmé par Sergueï Soloviov dans la Yalta hivernale. Le nom de famille du personnage principal était en consonance avec le lieu – Krymov (Yalta se trouve en Crimée, péninsule appelée Krym en russe). Sur fond de mer et de montagnes, s’articule un triangle amoureux entre la modeste infirmière Alika, le cerveau criminel Krymov et l’excentrique surnommé Bananan. Un voyage en téléphérique, avec une vue à vol d’oiseau sur la ville, s’avère alors presque décisif dans cette tragédie amoureuse en trois actes.

Léviathan (2014) – Péninsule de Kola

Andreï Zviaguintsev/Non-stop Production, 2014 Andreï Zviaguintsev/Non-stop Production, 2014

Le film le plus célèbre d’Andreï Zviaguintsev, qui a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes et un Golden Globe, raconte la confrontation entre un simple mécanicien automobile et le maire corrompu d’une petite ville de bord de mer. Léviathan a été filmé dans le village de Teriberka, sur la péninsule de Kola, proche de la Norvège et de la Finlande. Les paysages uniques du nord de la Russie ont été si mémorables pour les spectateurs qu’après la sortie du film, le village bordé par l’océan Arctique est devenu l’une des destinations touristiques les plus populaires du pays.

Comment j’ai passé cet été (2010) – Tchoukotka

Alexeï Popogrebski/Koktebel, Rossiya 1, StartFilm, 2010 Alexeï Popogrebski/Koktebel, Rossiya 1, StartFilm, 2010

Le thriller polaire du réalisateur Alexeï Popogrebski a été récompensé par deux prix au Festival du film de Berlin. Il raconte l’histoire d’un chef de station polaire expérimenté et d’un jeune stagiaire, qui doivent prendre l’une des décisions les plus difficiles de leur vie. La rude nature enneigée de la Tchoukotka, région russe faisant face à l’Alaska, baignée par l’océan Arctique, apporte un effet glaçant à l’écran, et aiguise l’instinct des protagonistes qui tentent de rester humains en dépit de leur dure épreuve.

Embrassez-vous ! (2013) – Guelendjik

Jora Kryjovnikov/Bazelevs, Lunapark, 2013 Jora Kryjovnikov/Bazelevs, Lunapark, 2013

La comédie piquante et pittoresque du réalisateur Jora Kryjovnikov est un véritable reflet de la tradition russe. Selon l’intrigue, un jeune couple veut jouer deux mariages à la fois – l’un pour leurs parents et l’autre, plus à la mode et européen, pour eux-mêmes. L’emplacement le permet – la future famille vit à Guelendjik, l’une des stations balnéaires russes les plus célèbres de la mer Noire. Dans le film, vous pouvez voir non seulement les montagnes pittoresques et la mer, mais aussi la saveur tout aussi exceptionnelle des festivités traditionnelles.

Le Territoire (2014) – Région de Krasnoïarsk

Alexandre Melnik/Andreïevski flag, 2014 Alexandre Melnik/Andreïevski flag, 2014

Il s’agit d’un film d’aventure sur des géologues et des chercheurs d’or, romantiques de l’ère du dégel de Khrouchtchev, qui tentent d’échapper à leurs problèmes dans des endroits lointains et inexplorés. L’œuvre, réalisée par Alexandre Melnik, présente la toundra, la taïga, les montagnes et les rivières, en différentes saisons. Le film a été tourné principalement dans la réserve naturelle du plateau de Poutorana, en Sibérie, qui est remarquable pour sa combinaison unique de paysages. Ce site est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Partner (2017) – Vladivostok

Alexandre Andriouchtchenko/Studios de cinéma STV et Vodorod, STS, 2017 Alexandre Andriouchtchenko/Studios de cinéma STV et Vodorod, STS, 2017

Cette comédie aventureuse sur un détective se retrouvant soudainement dans le corps d’un enfant en bas âge a même devancé Baby Boss en termes de date de sortie. Le film est remarquable, non seulement parce qu’il est novateur pour le cinéma russe en matière de graphismes numériques, mais aussi parce qu’il se situe dans un Vladivostok pittoresque et une île Rousski majestueuse.

Tesnota – Une vie à l’étroit (2017) – Caucase du Nord

Kantemir Balagov/Primer intonatsii (Fondation Alexandre Sokourov), Lenfilm, 2017 Kantemir Balagov/Primer intonatsii (Fondation Alexandre Sokourov), Lenfilm, 2017

La première œuvre de l’un des jeunes réalisateurs les plus acclamés de Russie, Kantemir Balagov, a remporté le prix FIPRESCI Un certain regard au Festival de Cannes. Basé sur une histoire vraie, le film se déroule à la fin des années 1990 dans le Caucase du Nord, dans la ville de Naltchik, capitale de la République russe de Kabardino-Balkarie, où le réalisateur lui-même est né et a grandi. Y sont traités tant les conflits ethniques que l’histoire d’une jeune fille, Ilana, qui veut échapper à un mode de vie ancestral. À l’opposé de ce récit dense, pratiquement emmuré, le film fait découvrir la nature puissante et majestueuse du Caucase du Nord, avec ses rivières de montagne et ses chutes d’eau.

