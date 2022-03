En images: l’exotique Tchoukotka comme si vous y étiez

Russia Beyond

L’hiver arctique sans fin, le froid permanent et des locaux ayant préservé un mode de vie ancestral, voici ce que vous réserve cette péninsule isolée de Russie.

La photographe et artiste russe Ida Taoubé a vécu 20 ans en Tchoukotka, région à l’extrême nord-est de la Russie, faisant face à l’Alaska, et s’est adonnée à l’étude de cette terre aussi reculée que mystérieuse, ainsi que de la culture traditionnelle des Tchouktches. Ida a réalisé des clichés de ses amis – éleveurs de rennes, chasseurs, sculpteurs d’ivoire de morse, artisans travaillant le cuir et la fourrure. Ses photographies dépeignent son affection pour ce peuple autochtone.

« Ces lieux renferment d’anciens secrets concernant la façon dont une personne peut être en harmonie avec la nature, avec son voisin et avec lui-même, affirme Ida. La Tchoukotka change l’angle de votre perception de vous-même ainsi que de ce monde, et révèle les profondeurs de l’individualité ».

Nous vous proposons un aperçu de cette lointaine péninsule, au gré de sublimes œuvres de cette artiste.

«Jeunes femmes en manteau de fourrure» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Pluie estivale» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Le lac Ravkerguyguytguyn (littéralement "Lac transparent")» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Parc national de Béringie. Festival des chasseurs marins» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Dans le style de Rockwell Kent» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Par -40°C à Kantchalan» Ida Taoubé Ida Taoubé

«L’Allée des baleines» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Peuple de Tchoukotka. Jeune garde d’un totem ancestral (à gauche)» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Erakor, festival des éleveurs de rennes à Amgouèma» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Point de décompte» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Sourire de renard» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Football au bout du monde» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Fleurs sur l’île Wrangel» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Jeunesse de Tchoukotka» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Anadyr, capitale de la Tchoukotka» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Charme de la nature vierge dans le parc national de Béringie» Ida Taoubé Ida Taoubé

«Soleil tchouktche» Ida Taoubé Ida Taoubé

L’exposition « Tchoukotka. Point de décompte » d’Ida Taoubé est accessible du 10 mars au 3 avril 2022 au sein du Musée des arts orientaux de Moscou.

