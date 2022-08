En images: les dix meilleures plages de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Plage Iantarny, région de Kaliningrad

Andreï Danilovitch/Sputnik Andreï Danilovitch/Sputnik

La plage du village de Iantarny, sur la mer Baltique, est devenue la première de Russie à recevoir le « drapeau bleu », un écolabel international récompensant les plages de haute qualité. C'était en 2016. Aujourd'hui, cette localité comprend deux plages ornées de drapeaux bleus, la Centrale et celle adjacente, Iantarny.

Ce sont de larges plages de sable fin et blanc, dotées de bonnes infrastructures et entourées de forêts de pins. Étant donné que ce n'est pas la plage la plus proche de la ville de Kaliningrad (48 km, soit une heure de route), il n'y a pas trop de monde ici et vous pouvez toujours trouver une place. On n’y vend pas de maïs et de hot-dogs, mais des huîtres, et après une tempête, les habitants arpentent la côte à la recherche d'ambre.

Jardins des mers, Guelendjik

Alexandre Baïdoukov (CC BY-SA 4.0) Alexandre Baïdoukov (CC BY-SA 4.0)

La pittoresque Guelendjik est située dans le territoire de Krasnodar, sur la côte de la mer Noire. Les baies locales sont célèbres pour leurs plages de galets qui rappellent fortement leurs consœurs italiennes : mer turquoise, falaises abruptes, montagnes et pins odorants. L'une des meilleures est le « Jardins des mers », une petite plage bien entretenue avec une vue fantastique sur la baie et les montagnes. L'entrée est gratuite et il y a des chaises longues, des cafés, des planches de paddle et des excursions en mer pour les vacanciers. Contrairement aux plages centrales de Guelendjik, celle-ci est considérée comme plus propre et plus calme, avec une entrée en douceur et pratique dans l'eau.

Riviera, Sotchi

Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

L'une des plages les plus populaires de Sotchi et du territoire de Krasnodar est un lieu à la mode combinant couchers de soleil, fiesta sur la plage et vacances farniente sur des chaises longues.

Cette plage de la zone centrale de Sotchi a reçu le statut de meilleure structure architecturale du territoire de Krasnodar en 2020 grâce à une modernisation à grande échelle conçue par le bureau d'architecture ab2. Après la rénovation, ce lieu est devenu un pôle d'attraction urbain. Aujourd'hui, le complexe de plage Riviera comprend un square boisé confortable, un espace de remise en forme, une aire de jeux, un parc à cordes, un amphithéâtre et des dizaines de restaurants avec vue panoramique.

Pointe de Beliaous, Olenevka

Sergueï Malgavko/TASS Sergueï Malgavko/TASS

En raison de sa plage blanche comme neige et de son eau turquoise, cet endroit en Crimée a été surnommé les « Maldives de Crimée ». Vous ne trouverez pas d'eau aussi claire sur une autre plage de Crimée. La pointe sépare la mer Noire et le lac Donouzlav, sa longueur est de 10 km ! Les lieux sont calmes, pas bondés et il n'y a pas d'infrastructure, donc les gens aiment venir ici avec des tentes. Mais à proximité, il y a tout un village touristique avec des hôtels et des restaurants.

Une autre caractéristique de la pointe est son importance historique. On y trouve les ruines d’une ancienne colonie des Grecs et des Scythes, qui peut être explorée gratuitement entre deux bains de soleil.

Bounty, Sébastopol

Alexeï Pavlichak/TASS Alexeï Pavlichak/TASS

La plage Bounty ou baie Alexandra (nom officiel) est située sur le cap Fiolent, sur la côte sud-ouest de la Crimée. C'est une plage sauvage, les gens ne viennent pas ici pour le confort et les infrastructures, mais pour une vue « instagrammable » depuis le haut. La baie est magnifique non seulement à cause des rochers qui dépassent de l'eau, mais aussi en raison des yachts amarrés en contrebas - beaucoup de gens viennent ici par la mer pour nager.

Il y a plusieurs pentes (également sauvages) vers la plage, vous devez donc absolument venir avec des chaussures confortables. La descente dans la mer est très raide, et beaucoup s'amusent à sauter dans l'eau depuis les rochers.

Plages du général, Kertch

Sergueï Malgavko/Sputnik Sergueï Malgavko/Sputnik

Son autre nom est « Côte des Mille Baies ». Cette plage pittoresque s'étend sur 12 km depuis Kertch sur la côte de la mer d'Azov. De nombreuses baies sont formées par des rochers aux formes étranges (par exemple, l'Arche rocheuse, un emplacement populaire sur Instagram). Les amateurs de repos isolé dans des tentes et ceux qui aiment le yoga et l'ésotérisme séjournent fréquemment en ces lieux. La profondeur de la mer est faible et l'eau se réchauffe mieux que dans la mer Noire. La baignade sur les plages du Général est agréable dès le mois de mai.

Rosa Khoutor, Sotchi

Service de presse Service de presse

Une autre plage célèbre de Sotchi. Elle appartient à la station de montagne du même nom et est située dans le parc olympique juste en face du stade Ficht. Après une journée bien remplie dans les montagnes, admirer le coucher de soleil sur cette plage est le meilleur plan possible pour la soirée.

Il y a de gros galets sur la plage, mais des chemins en bois sont disposées un peu partout. Les clients apprécient le confort des chaises longues et la propreté des lieux. En plus des équipements standards, la plage dispose d'un ponton spécial pour la plongée et de kiosques pour la location de matériel de plongée et de paddle.

Plage Massandra, Yalta

Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik

La plage la plus populaire et la plus confortable de Yalta a reçu un drapeau bleu plusieurs années de suite. Elle est située au centre-ville, à sept minutes de la gare maritime.

La plage dispose non seulement de toutes les infrastructures nécessaires - des cabines pour se changer aux douches - mais aussi d'une salle de massage. Des cours de yoga y sont organisés le matin. Le soir, la plage Massandra se transforme en un vaste café en plein air : des tables sont installées sur le bord de la mer.

Plage de verre, Vladivostok

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Non loin de Vladivostok, sur les rives de la baie de l'Oussouri, se trouve une plage similaire à celle située en Californie dans le parc national MacKerriher. Il s'agit d'une « plage de verre », où au lieu de sable, il y a des morceaux de verre et des pierres polies par la mer. Avec les rayons du soleil, le verre mouillé scintille comme des pierres précieuses !

L'histoire de son origine n'est pas aussi magique que son apparence : il y avait autrefois une décharge de déchets urbains à proximité, comprenant de la vieille vaisselle, du verre et des tuiles. L'eau les a longtemps polis et a fini par les jeter sur cette côte. Désormais, il est possible d'y nager en toute sécurité, et sur le territoire il y a des toilettes, des pavillons, des tables et des maisonnettes pour se reposer.

Lazourny bereg, Evpatoria

À Evpatoria, dans l'ouest de la Crimée, il y a environ 70 plages, et Lazourny bereg (« Côte d'Azur ») est certainement l'une des meilleures. Du sable fin et blanc, des bungalows blancs, de l'espace et un territoire des plus propres sont garantis. Vous pouvez également louer un catamaran ou y pratiquer des sports nautiques.

