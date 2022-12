Comment deux frères originaires de la province russe ont fondé MGM et 20th Century Fox

Les frères Iossif et Nikolaï Scheincker sont les fondateurs des plus grands studios de cinéma hollywoodiens, MGM et United Artists. Ils ont apporté une contribution significative au développement de l’industrie cinématographique et ont vécu une vie qui mériterait d’être filmée.

Iossif et Nikolaï Scheincker sont nés à trois ans d’intervalle, en 1878 et 1881, dans une famille juive pauvre de la petite ville de Rybinsk, au bord de la Volga. Leur père était employé de bureau à la Compagnie de navigation. Au début des années 1890, les garçons et leurs parents ont rejoint le flux des réfugiés juifs qui traversaient l’Europe pour l’Amérique, devenue à leurs yeux une « terre d’opportunités ».

Joseph et Nicholas

Contrairement à de nombreux émigrants qui vivaient dans le souvenir de leur pays natal, les frères se sont très vite adaptés à la nouvelle réalité. Ils ont même modifié leur nom pour qu’il semble plus américain - à New York, ils sont devenus Joseph et Nicholas Schenck. C’est sous ce nom de famille qu’ils sont devenus célèbres.

Tout le monde devait travailler dur dans le nouveau pays, et les adolescents russes ne faisaient pas exception. Le matin, ils vendaient des journaux dans les rues et le soir, ils allaient à l’école. Leur talent d’entrepreneur s’est manifesté dès leur jeunesse : après avoir travaillé pendant deux ans comme assistants dans une pharmacie, ils ont racheté l’établissement pour 600 dollars et l’ont revendu près de six fois plus cher trois mois plus tard. Joe n’avait même pas vingt ans à l’époque.

Les frères ont dépensé l’argent qu’ils avaient gagné dans des voyages à travers l’Europe. À leur retour, ils ont commencé à vendre de l’alcool. Leur rencontre propriétaire d’un parc d’attractions, Marcus Loew, a marqué un nouveau tournant dans leur vie. Loew avait déjà amassé une petite fortune à l’époque grâce aux machines à sous et aux nickelodéons, des cinémas qui projetaient des films pour un nickel (cinq cents). L’entrepreneur a emprunté de l’argent aux frères pour ouvrir plusieurs attractions extrêmes. Les Schenck ont pris conscience du besoin de divertissement éprouvé par les gens et ont vu un énorme potentiel de développement dans ce domaine. Ils ont construit des pistes de danse, des bars et des attractions. En 1906 débute la construction de Paradise Park sur le point le plus haut de Manhattan ; il deviendrait l’un des lieux les plus populaires pour les loisirs et les déclarations d’amour. Un autre parc du même genre verrait ensuite le jour.

Pendant tout ce temps, les frères s’intéressaient au cinéma et investissaient dans ce domaine. Le jeune art en développement rapide, qui rapporterait par la suite aux deux frères beaucoup d’argent et une grande renommée, les a divisés à ce moment-là. En 1916, Joe a épousé la star du cinéma muet Norma Talmadge et a déménagé en Californie. Nicholas est resté à New York pour travailler sous la direction Marcus Loew dans son entreprise cinématographique en pleine croissance - à cette époque, l’entrepreneur possédait déjà 119 cinémas aux États-Unis et au Canada.

Nouveaux divertissements

En 1924, Loew rachète trois sociétés cinématographiques. Avec Nicholas, ils embauchent une équipe de professionnels et réunit les studios. La nouvelle société est devenue célèbre dans le monde entier sous le nom de Metro-Goldwyn-Mayer. Après la mort de Loew en 1927, Nicholas a repris la société et a continué à la développer.

Charles Christie remet à Joseph Schenck une plaque d'argent en reconnaissance de ses services en tant que président de l'Association des producteurs de films de Californie Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

À cette époque, Joseph, à l’invitation de Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, devient président de la société de distribution United Artists. Avant son arrivée, c’était un studio assez confidentiel, qui sortait environ huit films par an. Joe l’a réorganisé, y drainant de nouvelles stars et producteurs. En 1927, le film Two Arabian Knights de Howard Hughes rapporte à United Artists son premier Oscar.

Joseph Schenck, président de United Artists, avec Paul Cowles, le représentant occidental de Assoc. Press, Camilla Horn à sa gauche et Alan Bobbins à sa droite. Il accueille des membres de la presse britannique à Hollywood sous les auspices de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

L’apparition du son dans les films dans les années 1930 a causé du tort au studio principalement axé sur le cinéma muet, mais Schenck a réussi à le maintenir à flot. Trois ans plus tard, Joseph, avec l’ancien directeur de production de Warner Bros Darryl Zanuck, a fondé la société de production indépendante 20th Century Pictures. Son succès a aidé United Artists à augmenter ses bénéfices et, deux ans plus tard, 20th Century Pictures a fusionné avec Fox Film Corporation pour former la nouvelle 20th Century Fox Corporation.

Lors d'une conférence avec le président Roosevelt, un groupe de dirigeants de sociétés cinématographiques, dirigé par Will Hays, a souligné le désir de l'industrie de coopérer avec le gouvernement. Legion Media Legion Media

À ce moment-là, les frères appartenaient déjà au club des personnes les plus puissantes d’Hollywood. Joe avait tellement d’influence qu’il pouvait peser sur les décisions des autorités de l’État. C’est lui qui a mené la lutte contre l’introduction d’un impôt sur le revenu de 35% en Californie, menaçant les autorités de transférer en Floride d’énormes sommes d’argent liées au cinéma.

De gauche à droite: Al Jolson, Mary Pickford, Ronald Colman, Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Joseph Schenck, Charles Chaplin, Samuel Goldwyn et Eddie Cantor Scherl/Global Look Scherl/Global Look

En 1952, Joe a reçu un Oscar pour sa contribution à l’industrie cinématographique. Il a pris sa retraite peu après, a subi un accident vasculaire cérébral et ne s’en est jamais remis. Il est mort en 1967. Marilyn Monroe, qu’il avait fait connaître au monde dans le film Eve, a racheté son manoir à Los Angeles après sa mort.

Marilyn Monroe est assise à côté de Joseph Schenck à l'anniversaire de Walter Winchell, 1953 Screen Archives/Getty Images Screen Archives/Getty Images

Nicholas a vécu huit ans de plus que son frère. Il a continué à diriger Metro-Goldwyn-Mayer jusqu’en 1955, après quoi il a cédé la place au fils du fondateur, Arthur Loew. Nicholas a passé les dernières années de sa vie dans ses luxueuses propriétés de Long Island et de Miami Beach, où il est mort.

