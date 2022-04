Cinq raisons de regarder le film La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le seul film russe sélectionné à Cannes cette année

Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022 Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022

Le cinéma d'auteur russe est actuellement en plein bouleversement. Ces dernières années, rares sont les festivals qui n'ont pas accueilli de film russe. L'an dernier, notamment, le drame Les Poings desserrés de Kira Kovalenko a remporté le premier prix à Cannes dans le programme Un certain regard, tandis que La Fièvre de Petrov de ce même Kirill Serebrennikov et Compartiment n°6 du réalisateur finlandais Juho Kuosmanen, coproduit avec la Russie, étaient en compétition principale. Ce dernier a remporté le Grand Prix du jury.

Cette année, Cannes a modifié les règles de sélection pour les films russes. Il est officiellement annoncé que les œuvres réalisées avec la participation de fonds provenant du budget de l'État du pays ne seront pas pris en compte par les sélectionneurs de l’événement. Trois œuvres ont alors demandé à être admises au festival. En plus de La Femme de Tchaïkovski, la fantaisie guerrière Conte de fées d'Alexandre Sokourov aurait ainsi aussi pu être en compétition. Les sélectionneurs du programme parallèle de la Quinzaine des Réalisateurs avaient, jusqu'à récemment, en outre prévu d'inclure L’Oiseau cherche une cage, film de Malika Moussaïeva, élève de Sokourov, réalisé en langue tchétchène.

Audace à propos d’un classique russe

Tchaïkovski et se femme l'année de leur mariage Domaine public Domaine public

L'homosexualité de Piotr Tchaïkovski est un fait bien connu. Toutefois, dans les ouvrages biographiques destinés à un large public, l'étalage de ce fait est de facto tabou en Russie. Kirill Serebrennikov brise ce silence. Les préférences sexuelles du grand compositeur sont ici dépeintes sans ambiguïté et, en général, constituent le thème central du tableau.

En principe, peu de longs métrages ont été réalisés sur Tchaïkovski, l'un des piliers de la musique mondiale. Il existe un biopic soviétique, bon mais assez « diététique », d'Igor Talankine, Tchaïkovski (1970), qui est pratiquement inconnu non seulement du public étranger, mais même du russe. On peut également rappeler le film La Symphonie pathétique (1971), réalisé par le cinéaste britannique Ken Russell, une fantaisie sur le thème de la biographie du compositeur. De son côté, Serebrennikov va plus loin – à en juger par le matériel publié, il crée un portrait franc et intime du maestro, basé uniquement sur des faits documentés.

Stylistique avancée

Kirill Serebrennikov Agence Moskva Agence Moskva

Serebrennikov a toujours été connu en Russie comme un champion des tendances avant-gardistes de l'art théâtral et cinématographique. En ce sens, La Femme de Tchaïkovski est la quintessence de son œuvre. Dans le film, le théâtre progressiste de Berlin semble rencontrer les films de Derek Jarman.

L’on y assiste à beaucoup de nudité masculine et de décadence postmoderne. Il s'agit probablement de l'une des œuvres les plus anticonformistes et esthétiques de la culture russe de ces dernières années.

Un message contradictoire

Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022 Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022

La poétesse Anna Akhmatova, dans son dernier recueil de poèmes publié de son vivant, La course du temps, propose un cycle intitulé Secrets de fabrication, dans lequel elle réfléchit aux sources d'inspiration des grandes œuvres d'art. Des vers de ce cycle sont devenus célèbres en Russie – « Si seulement tu savais de quels rebuts poussent les poèmes, ne connaissant aucune honte ». Or, le film de Serebrennikov est une adaptation de ces lignes. Le réalisateur se demande ce qui se cache au cœur du génie de Tchaïkovski et il arrive à la conclusion que littéralement tout – un mariage raté, des orgies sexuelles et des tragédies personnelles. Pour le grand artiste, toute expérience forte, qu'elle soit mentale ou corporelle, sert d'étincelle qui allume la flamme du grand art. Le consommateur final ne voit que la partie émergée de cet iceberg. Serebrennikov montre sa partie sous-marine.

Travail d'acteur

Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022 Kirill Serebrennikov/Hype Film, 2022

Le rôle de l'épouse de Tchaïkovski, Antonina Milioukova, est ici interprété par Aliona Mikhaïlova, très populaire en Russie ces dernières années, mais qui n'a pas encore joué de rôles majeurs dans le cinéma d'auteur. Le film révèle qu’elle est une actrice polyvalente et courageuse qui se sent en confiance même dans les circonstances les plus inconfortables.

Le rôle de Tchaïkovski est quant à lui joué par Odin Biron, un acteur américain qui vit depuis longtemps à Moscou. En Russie, ce comédien est connu par le biais de séries télévisées populaires. La Femme de Tchaïkovski est une grande chance pour lui de se faire un nom sur la scène internationale et de relancer sa carrière.

