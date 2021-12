Dix acteurs russes de moins de 40 ans qui gagnent à être connus

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Irina Starchenbaum, 29 ans

Fiodor Bondartchouk/Art Pictures Studio, 2017 Fiodor Bondartchouk/Art Pictures Studio, 2017

Irina est une actrice extrêmement naturelle. Elle compte sur son instinct, son intuition et son intelligence émotionnelle. Starchenbaum fait tout au feeling : elle n'a jamais étudié la comédie et n'a pas peur d'expérimenter sur le plateau. Elle est comme un poisson dans l’eau dans des rôles très différents, que ce soit une comédie ou un drame d'époque ou un blockbuster de science-fiction comme Attraction de Fiodor Bondartchouk (2017). Elle a été révélée par le drame de Kirill Serebrennikov L’Été (2018), consacré au rockeur emblématique Viktor Tsoï. Filmé en noir et blanc et riche en musique, il suit l'histoire de trois amis insouciants - Viktor, Mike et sa femme Natacha (interprétée par Irina Starchenbaum) - au cours d'un été au début des années 1980 à Leningrad. L’Été parle aussi de la naissance de la scène rock underground soviétique, d'amitié et de liberté.

Roman Vassianov/Меtrafilms, 2021 Roman Vassianov/Меtrafilms, 2021

Irina, avec son sourire charmeur, est à suivre de près. Elle était particulièrement éblouissante lorsqu’elle a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes. Elle a joué son dernier rôle notable dans le drame de Roman Vassianov Le Dortoir (2021), qui se déroule en 1984 en Union soviétique.

>>> Les cinq meilleurs films russes à regarder sur Netflix

Alexandra Bortitch, 27 ans

Alexeï Noujni/Droog Drooga Film Company, 2018 Alexeï Noujni/Droog Drooga Film Company, 2018

Bortitch est triplement dangereuse : elle est blonde, elle a les yeux bleus et elle est sublime. Avant de se lancer dans le cinéma, Bortitch a travaillé comme serveuse dans un bar et passait des castings pour diverses émissions de télévision. Elle est prête à tout pour être convaincante à l'écran. Lorsqu'elle jouait le rôle principal dans la comédie sportive Je perds du poids (2018), Alexandra a même dû prendre… 20 kg ! Après tout, elle avait un bon modèle – Renee Zellweger, qui a dû grossir de 15 kilos pour son rôle dans Le Journal de Bridget Jones (2001). Bortitch, avec son look angélique, peut donner du peps à n'importe quel film.

Alexeï Guerman/Меtrafilms, 2021 Alexeï Guerman/Меtrafilms, 2021

Charmante et charismatique, elle a fait un excellent travail de second rôle dans Delo (2021), réalisé par Alexeï Guerman Jr. L'actrice, qui jouait aux côtés de Merab Nindze, était un vrai rayon de lumière dans l’univers sombre de ce drame très social dense.

Alexandre Petrov, 32 ans

Alexeï Sidorov/Mars Media, Аmedia Production, Studio TriTe, 2018 Alexeï Sidorov/Mars Media, Аmedia Production, Studio TriTe, 2018

Entre 2012 et 2020, l'acteur infatigable était dans tous les films et séries télévisées possibles, du drame de guerre T-34 (2018) aux Chroniques de Viy : Les Origines du mal (2017), un drame historique dans lequel Petrov incarne nul autre que l’écrivain russe emblématique Nicolas Gogol. Il est apparu dans des comédies musicales, des opus de science-fiction et des mélodrames, mais c'est son rôle dans l'émission télévisée comique Appelle DiCaprio ! (2018) réalisée par Jora Kryjovnikov qui a pleinement révélé le talent naturel de Petrov.

Klim Tchipenko/Start, Central Partnership, 2019 Klim Tchipenko/Start, Central Partnership, 2019

Petrov a réalisé une performance émotionnellement captivante dans Texto (2019), un drame policier basé sur le roman à succès de Dmitri Gloukhovski. Enfin et surtout, Petrov a une solide expérience de théâtre dramatique.

Oxana Akinchina, 34 ans

Lukas Moodysson/Nordisk Film-& TV Fond/Zentropa Entertainments, 2002 Lukas Moodysson/Nordisk Film-& TV Fond/Zentropa Entertainments, 2002

Star depuis son adolescence, Akinchina a d'abord fait tourner les têtes avec son rôle dans Les Sœurs (2001) de Sergueï Bodrov Jr. Elle n'avait alors que 13 ans. Son tour de force suivant était le drame suédo-danois Lilja 4-ever (2002) réalisé par Lukas Moodysson. Akinchina y jouait une écolière abandonnée par sa mère et cherchant à survivre tant bien que mal.

>>> Pourquoi regarder le film russe «Sputnik», cet «Alien» à la sauce soviétique?

Calme en apparence, Oxana apporte une touche de drame et de sensibilité à ses rôles, que ce soit Polly dans Les Zazous(Stiliagui) de Valery Todorovski (2007) ou Olga dans Tchernobyl (2021) de Danila Kozlovski.

Danila Kozlovski/Non-Stop Productions, Central Partnership, Group of Companies Gpm Kit, 2020 Danila Kozlovski/Non-Stop Productions, Central Partnership, Group of Companies Gpm Kit, 2020

Akinchina a récemment joué dans la série télévisée à succès Conteneur (2021), où elle incarne une mère porteuse professionnelle. Son héroïne emménage avec ses nouveaux clients dans leur maison chic jusqu'à ce que le bébé naisse, mais sa vie sera bouleversée.

Danila Kozlovski, 36 ans

Acteur, réalisateur, scénariste, chanteur et producteur… on se demande comment Danila trouve le temps se faire tout ça ! « Figaro-ci, Figaro-là » : ce beau gosse a sans cesse de nouveaux projets et des idées neuves pour de futurs projets de films. Kozlovski est également membre de la célèbre équipe du Théâtre Maly de Lev Dodine, brûlant les planches dans Hamlet de Shakespeare et La Cerisaie de Tchekhov.

Roman Prigounov/Art Pictures Studio, Kinoslovo, Universal Pictures International, 2011 Roman Prigounov/Art Pictures Studio, Kinoslovo, Universal Pictures International, 2011

Il est surtout connu pour ses rôles dans Soulless (2012), basé sur le roman culte de Victor Pelevine, et le drame sportif Le Légendaire N°17 (2013). Ce dernier, basé sur une histoire vraie, évoque une série de matchs de hockey soviéto-canadiens en 1972, avec le joueur soviétique légendaire Valeri Kharlamov au premier plan.

Kozlovski a obtenu une reconnaissance internationale après avoir joué le rôle du prince Oleg dans la 6e saison de Vikings (2013-2020), une émission télévisée à succès sur la chaîne History.

Danila Kozlovski/Non-Stop Productions, Central Partnership, Group of Companies Gpm Kit, 2020 Danila Kozlovski/Non-Stop Productions, Central Partnership, Group of Companies Gpm Kit, 2020

L'artiste prolifique a récemment terminé son deuxième film en tant que réalisateur. Tchernobyl (Chernobyl: Under Fire, 2021), disponible sur Netflix, raconte l'histoire d'un pompier intrépide (interprété par Danila Kozlovski lui-même) qui fut l'un des premiers liquidateurs de la catastrophe qui s'est déroulée le 26 avril 1986 et constitue l’un des pires accidents nucléaires au monde.

Svetlana Khodtchenkova, 38 ans

Tomas Alfredson/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011 Tomas Alfredson/Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma, 2011

Cette « bombe blonde » a fait ses débuts d'actrice à 20 ans dans le film Bénie soit la femme (2003) de Stanislav Govoroukhine, où Khodtchenkova jouait l'épouse d’un commandant de l'Armée rouge. Depuis lors, Svetlana est apparue dans un certain nombre de drames et de comédies, tels que Kilomètre zéro (2007), Cinq fiancées (2011) et Romance de bureau. Notre temps (2011). Khodtchenkova a joué à Hollywood dans La Taupe (2011), un thriller d'espionnage campé durant la guerre froide basé sur un roman de 1974 de John le Carré. L'actrice russe a ensuite fait des vagues en 2013, lorsqu'elle est apparue dans The Wolverine de James Mangold (2013) aux côtés de Hugh Jackman.

James Mangold/Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, 2013 James Mangold/Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, 2013

Khodtchenkova compte certainement dévoiler son talent dans la nouvelle adaptation d’Anna Karenine de Léon Tolstoï (2022), la toute première série dramatique originale russe sur Netflix. Inutile de dire que Svetlana Khodtchenkova jouera le rôle-titre...

>>> Les dix meilleurs films de guerre russes

Ioulia Peressild, 37 ans

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Il ne faut jamais juger une personne sur son apparence. Délicate et fragile, Peressild a récemment défrayé la chronique internationale en devenant … cosmonaute ! En octobre 2021, elle et son collègue cinéaste Klim Chipenko ont passé 12 jours en orbite afin de tourner Le Défi (2022), le premier film au monde partiellement réalisé dans l'espace, sur la Station spatiale internationale ! Le drame russe devrait narrer l’histoire d’un médecin qui doit se rendre en orbite pour sauver un cosmonaute.

Grigori Dobryguine/Mind the Gap, 2019 Grigori Dobryguine/Mind the Gap, 2019

Avant de s’envoler dans l'espace, cette mère de deux enfants a joué dans des films « normaux », comme La Lisière (2010) d'Alekseï Outchitel ou Les Trois (2020) d'Anna Melikian. Elle a plus de cinquante films à son actif.

Parmi ses films incontournables se trouve également Sheena 667 (2019), une brillante comédie dans laquelle Peressild incarne une femme dont le mari naïf découvre tombe amoureux d'une Américaine aux yeux bleus rencontrée sur Internet.

Anna Tchipovskaïa, 34 ans

« Elle a une allure, elle a une allure… Qu'est-ce qui peut bien faire que ses yeux bruns virent au bleu ? » : Il semble que Roxette a écrit cette chanson spécialement pour Tchipovskaïa ! L'actrice russe est aussi belle qu'un saphir scintillant. Entre ses rôles, Tchipovskaïa chante (son père est un célèbre musicien de jazz et sa mère est une actrice de théâtre). Anna est apparue dans de nombreux rôles sur scène, jouant Macha dans Les Trois sœurs d'Anton Tchekhov et Vera Claythorne dans Dix Petits nègres d'Agatha Christie.

Valeri Todorovski/Marmot-film, 2013 Valeri Todorovski/Marmot-film, 2013

Au cinéma, Tchipovskaïa est surtout connue pour son rôle de Mariana Pitchouguina dans la série télévisée primée de Valery Todorovski en 2013 Le Dégel, qui se déroule en Union soviétique dans les années 1960.

Anastassia Paltchikova/ Маrs Media, 2020 Anastassia Paltchikova/ Маrs Media, 2020

L'actrice est récemment apparue dans des films tels que Quelqu’un a vu ma gamine (2020), un drame sur l'amour et la perte, et Macha (2020), un regard sur la sombre réalité post-soviétique à travers les yeux d'une adolescente.

Iouri Borissov, 28 ans

Konstantin Bouslov/РB-Production, 2020 Konstantin Bouslov/РB-Production, 2020

À seulement 28 ans, les réalisations de Borissov rivalisent avec celles d’acteurs de renom deux fois plus vieux que lui. Cette star montante a de sérieuses qualités d'acteur. Il peut jouer dans des drames, des comédies ou des films historiques. Borissov est un acteur protéiforme qui donne à chaque personnage qu'il incarne une touche réaliste et authentique, qu'il s'agisse de l'inventeur du fusil AK-47, Mikhaïl Kalachnikov, ou d'un jeune chef de gang criminel. Il y a quelque chose d’insaisissable chez Borissov, qui a tendance à jouer des personnages extrêmement complexes, apportant une vraie tension à chaque film. Le dernier tour de force de Borissov est un drame quelque peu dystopique intitulé Captain Volkonogov Escaped (2021), où il incarne un officier du NKVD (service de sécurité) en 1938.

>>> Quels réalisateurs russes seraient dignes d'un Oscar?

Natalia Merkoulova, Alexeï Tchoupov/Place of Poewer, Look Film, Homeless Bob Production, Kinovista, 2021 Natalia Merkoulova, Alexeï Tchoupov/Place of Poewer, Look Film, Homeless Bob Production, Kinovista, 2021

Dans Compartiment n° 6, Borissov se montre convaincant, émouvant et puissant. Le drame, réalisé par le cinéaste finlandais Juho Kuosmanen et se déroulant après la chute de l’Union soviétique au début des années 1990, a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes. Ce film sur la solitude, le désespoir et l'amour est à voir absolument.

Ioulia Sniguir, 38 ans

Sa beauté est fatale, mais ce n'est pas son seul atout. Ioulia Sniguir est également intelligente, active et confiante. Elle est même candidate au titre de maître d'échecs ! Cette sirène du grand écran sait aussi choisir de grands rôles au cinéma. Elle a fait ses grands débuts dans L'île habitée de Fiodor Bondartchouk en 2008.

Igor Zaïtsev/Мars Media, 201 Igor Zaïtsev/Мars Media, 201

Depuis lors, elle s'est efforcée d'élargir ses compétences et ses horizons professionnels. Les fans de films de genre ont été fascinés par le portrait de l'impératrice Catherine la Grande incarnée par Sniguir dans une mini-série de 2015.

Tristan Fewings/Getty Images Tristan Fewings/Getty Images

L'actrice était à la fois crédible et percutante. En 2013, Ioulia a tenté de conquérir Hollywood. Elle est apparue dans plusieurs films avec des stars. Dans Un bon jour pour mourir (2013), elle a joué aux côtés de Bruce Willis. Sniguir a également été en vedette dans The Young Pope (2019-2020) de Paolo Sorrentino, où son partenaire n’était autre que Jude Law.

Dans cette autre publication découvrez sept films russes qui vont vous faire pleurer.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.