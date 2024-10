En images: sept belles promenades à faire l’automne à Saint-Pétersbourg 

L’automne existe pour faire bruire les feuilles des arbres du jardin de Tauride et inviter les touristes à flâner sur les quais de la Venise du Nord. Nous vous emmenons en balade dans la ville la plus romantique de Russie. N’oubliez ni votre parapluie, ni votre écharpe!

Jardin d’été

Le jardin d’été, l’un des plus beaux parcs du début du XVIIIe siècle, était l’une des créations préférées de Pierre le Grand. Ses allées rectilignes ponctuées de rotondes, les feuillages multicolores de ses arbres rendent ce parc particulièrement agréable à l’automne. À la sortie du jardin, si vous avez un peu froid, vous pourrez aller vous réchauffer dans l’un des nombreux cafés qui se trouvent à proximité.

Jardin de Tauride

Le jardin attenant au palais de Tauride est l’un des lieux de promenade préférés des Pétersbourgeois et des touristes. Ils viennent y admirer ses chênes et ses tilleuls centenaires, ses allées courbes et les plantes exotiques de son orangerie. N’en repartez pas sans avoir fait des photos sur le fond du pont qui enjambe son étang.

Jardin Michel

Le jardin qui s’étend entre le palais Michel, qui accueille le Musée russe, et la Moïka est l’un des plus plaisants de la ville. En y flânant, on peut voir le canal Griboïedov, l’église du Sauveur-sur-le-Sang-Versé et le Musée ethnographique. Au bord de la Moïka se dresse le pavillon Rossi avec sa colonnade et sa terrasse construits en 1825.

Église Saint-Isaac

L’intérieur de l’église Saint-Isaac est tout aussi impressionnant que son extérieur. Si vous avez le courage de monter au niveau de la colonnade qui entoure son dôme, vous pourrez admirer toute la ville parée des couleurs de l’automne.

Nouvelle-Hollande

Chacun trouvera une activité à son goût sur cette île située dans le centre de la ville. Le cœur de la Nouvelle-Hollande est la « bouteille », une ancienne prison du XIXe siècle transformée en espace culturel et centre commercial.

Forteresse Pierre-et-Paul

La forteresse Pierre-et-Paul fut la première construction en dur de Saint-Pétersbourg. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est l’un des musées les plus intéressants de la ville. Chaque jour, à midi, on tire du canon installé sur le bastion Narychkine.

Île Elaguine

À la fin du XVIIIe siècle , cette île située dans le delta de la Neva, dans le nord de la ville, appartenait à l’homme d’État Ivan Elaguine. Il y fit construire un palais somptueux et créer un jardin à l’anglaise. Au siècle suivant, l’ensemble devint la propriété de la famille impériale et le parc fut ouvert à la promenade. On peut facilement y passer toute une journée et profiter des paysages offerts par ses étangs, ses canaux et les bras de la Neva.

