En images: dix idées de voyages d’automne en Russie

Admirez des châteaux de chevaliers, visitez le seul Kremlin conservé en Sibérie et parcourez la plus belle route du pays. Et tout cela pendant les mois les plus pittoresques de l’année.

Châteaux de la région de Kaliningrad

La région la plus occidentale de Russie est connue non seulement pour ses stations balnéaires de la mer Baltique et ses gisements d’ambre, mais aussi pour les châteaux médiévaux de l’Ordre teutonique. Nombre d’entre eux sont aujourd’hui des ruines, qui sont progressivement restaurées. Les châteaux de Waldau (village de Nizovié) et de Chaaken (village de Nekrassovo) abritent des armures de chevalier et des trophées. Dans la ville de Tcherniakhovsk, l’on peut en outre se promener le long du mur d’enceinte préservé du château d’Insterbourg. L’on trouve également des ruines à Neman, Bagrationovsk et Znamensk.

Route de la Tchouïa

La plus belle route de Russie est peut-être celle qui longe l’ancienne Route de la soie vers la Chine. Elle commence à Novossibirsk et s’étend sur 1 000 kilomètres à travers les montagnes de l’Altaï jusqu’à la frontière avec la Mongolie.

Le long de la voie, vous découvrirez des paysages époustouflants : des montagnes, des rivières et des lacs d’une incroyable beauté, en particulier dans la région de la steppe de Kouraï.

Plios

Cette petite ville de la région d’Ivanovo était adorée des artistes – ce sont précisément ces vues qui apparaissent le plus souvent dans les tableaux d’Isaac Levitan. Et c’est précisément à l’automne que l’on y trouve des feuilles d’un or et d’un rouge éclatants.

Il semble que le temps se soit ici figé, et les gens d’aujourd’hui peuvent facilement se promener entre les propriétés de marchands et les églises anciennes.

Kremlin de Tobolsk

Entourée de forêts profondes dans la région de Tioumen, Tobolsk est une cité de conte de fées aux rues pavées, aux cafés accueillants et dotée d’une église néogothique.

Tobolsk est la seule ville de Sibérie où le Kremlin en pierre blanche des XVIIe et XVIIIe siècles a été préservé. À l’intérieur, se trouve la plus ancienne église en pierre de Sibérie, datant de 1686 – la cathédrale de la Dormition-Sainte-Sophie –, la Salle des ordres, le Gostiny Dvor (Cours des hôtes, sorte de halles) et le clocher, où la cloche d’Ouglitch a été « exilée ». En 1591, elle a annoncé la mort du tsarévitch Dmitri et, en guise de punition, elle a été exilée en Sibérie pendant 300 ans.

Chutes d’eau de Carélie

Lacs bleus, canyons aux falaises de marbre et forêts de montagne avec des rochers géants : les paysages septentrionaux de la Carélie sont captivants au premier coup d’œil. Par exemple, la chute d’eau de Kivatch est la deuxième plus grande chute d’eau de plaine d’Europe. Admirez-y aussi le paléovolcan éteint de Guirvas, qui ressemble à une forêt rocheuse avec des lacs.

Ponts et phares de Vladivostok

Vladivostok est souvent surnommé le « San Francisco russe » en raison de son relief et des vues pittoresques qu’offrent les ponts qui enjambent les baies. Les deux ponts les plus célèbres sont ceux de la Corne d’Or et de l’île Rousski.

Vladivostok abrite également l’un des plus anciens phares de Russie, celui de Tokarev. Il est situé sur une île en remblai à laquelle l’on accède par une digue étroite.

Parcs des Eaux minérales du Caucase

Les stations balnéaires de cette région du Caucase sont connues pour leurs sources curatives, leurs parcs de montagne et leurs villes anciennes et accueillantes aux saveurs méridionales et à la cuisine caucasienne.

Kislovodsk, Essentouki, Jeleznovodsk et Piatigorsk sont les principales villes des Eaux minérales caucasiennes, chacune étant intéressante à sa manière. Essentouki a conservé l’« ancêtre » prérévolutionnaire des salles de musculation où l’on pratiquait la « mécanothérapie ». À Jeleznovodsk, se dresse un escalier en cascade de 860 mètres de long avec des fontaines. À Kislovodsk, vous pourrez admirer un immense parc avec de nombreux chemins de différents niveaux de difficulté. Piatigorsk, enfin, abrite le parc Tsvetnik et le lac karstique Proval.

Vologda

La ville célèbre pour sa dentelle, son beurre et ses chambranles sculptés est l’âme et la capitale tacite du Nord russe, cette région historique du Nord-Ouest du pays. Vologda, qui a le même âge que Moscou, a toujours été une grande ville commerçante, et l’artisanat populaire s’y est développé.

La partie centrale de la ville est occupée par le kremlin du milieu du XVIe siècle, avec la cathédrale Sainte-Sophie et la Cour de l’évêque. Le principal musée est, bien entendu, quant à lui consacré à la dentelle.

Saison du velours dans la région de Krasnodar

Si vous aimez la mer, vous pouvez encore vous baigner dans la mer Noire jusqu’en octobre. Cependant, il existe d’autres activités non moins intéressantes dans la région de Krasnodar.

Près d’Anapa, vous pourrez notamment visiter les ruines de l’ancienne cité de Gorgippia (Ve siècle avant J.-C.), et sur la péninsule de Taman, le complexe touristique du village cosaque d’Ataman.

Derbent

Derbent, au Daghestan, est la ville la plus méridionale de Russie et l’une des plus anciennes. Elle a été fondée au VIe siècle avant J.-C., et de nombreuses antiquités y ont été préservées.

Parmi elles, la plus ancienne forteresse du pays, Naryn-Kala, construite au VIe siècle. Sans oublier la mosquée Djouma, bâtie en l’an 734, la plus ancienne non seulement de Russie, mais aussi de tout l’espace post-soviétique.

En automne, il ne fait pas très chaud à Derbent, mais l’on peut toujours se baigner dans la mer Caspienne.

