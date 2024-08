Dix faits sur la forteresse Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg

La fonction militaire de la forteresse n’a toujours été que purement symbolique. Les décembristes, acteurs de l’insurrection de 1825, les écrivains Fiodor Dostoïevski et Maxime Gorki y ont été prisonniers. Après la Révolution d’Octobre, la forteresse devait être démolie pour être remplacée par un stade. Elle abrite également en son sein les tombeaux des empereurs et des membres de leur famille.

La ville de Saint-Pétersbourg a été fondée à cet emplacement

La forteresse est connue pour être le plus ancien édifice de la ville. Le choix de Pierre le Grand de la construire sur l’île aux Lièvres n’est pas un hasard : celle-ci est située à l’endroit le plus large de la Neva. Il s’agit de la première fortification au tracé bastionné en Russie qui ne possède pas de tours. La citadelle a été édifiée de telle façon qu’aucun ennemi ne puisse débarquer sur l’île.

Le début de la construction de l’édifice le 27 mai 1703 marque celui de l’histoire de Saint-Pétersbourg. La forteresse, initialement bâtie en bois et en terre, a été érigée à la hâte. En effet, à l’automne de cette même année, le drapeau de la forteresse, décoré de croix blanches et bleues sur un fond rouge, a été hissé sur un bastion. En avril 1704, un feu maritime a été allumé sur le bastion Souverain pour signifier l’achèvement des travaux.

Fait remarquable, la forteresse n’a jamais été impliquée dans des hostilités. Bien que sa garnison se soit toujours tenue sur le pied de guerre.

L’église Pierre-et-Paul a été le bâtiment le plus haut de Russie

Seulement six semaines après la fondation de la forteresse, une église en bois dédiée aux saints Pierre et Paul a été construite. En 1712, elle a été remplacée par un bâtiment en pierre, conçu par l'architecte Domenico Trezzini. Pierre le Grand souhaitait que le premier édifice religieux de la nouvelle capitale soit plus haut que le clocher d’Ivan le Grand du Kremlin de Moscou. L’empereur était si fier de cette construction qu’il a même obligé un jour des ambassadeurs étrangers à monter dans le clocher pour leur montrer sa ville. Pendant près de 250 ans, l’église Pierre-et-Paul est restée le plus haut édifice de Russie. Par ailleurs, elle a été la cathédrale de Saint-Pétersbourg durant plus d’un siècle.

L’iconostase de l’église Pierre-et-Paul a une forme d’arc de triomphe

Cette église est aussi un monument érigé à la gloire militaire de la Russie. Jusqu’au siècle dernier, les drapeaux et les clés des villes conquises étaient notamment conservés en ce lieu. Ce n’est donc pas un hasard si son iconostase est en forme d’arc de triomphe et et n’est pas une cloison.

L’église de la forteresse accueille la nécropole des Romanov

Avant Pierre Ier, les grand-princes puis les tsars étaient inhumés dans la cathédrale de l’Archange-Saint-Michel au Kremlin de Moscou. À partir de Pierre le Grand, les souverains et les membres de leur famille ont été enterrés dans la cathédrale de la nouvelle capitale russe. La fille de Pierre le Grand, Natalia Petrovna, décédée à l’âge de deux ans, a été la première à y être inhumée. La cathédrale est devenue la dernière demeure de tous les empereurs russes et leurs épouses, à l’exception de Pierre II et Ivan VI. En 1998, les restes du dernier empereur russe Nicolas II et de sa famille ont été transférés dans l’église Pierre-et-Paul.

À côté de celle-ci, se trouve la nécropole des grands-princes où des membres de la famille impériale sont inhumés.

La forteresse a servi de prison politique

La forteresse a eu une fonction carcérale pendant plusieurs siècles. Toutefois, les personnes emprisonnées n’étaient pas détenues pour de simples motifs, mais pour des raisons politiques. Par exemple, le tsarévitch Alexis Petrovitch, fils de Pierre le Grand, y a été incarcéré. Les décembristes impliqués dans l’insurrection de 1825 ont également été emprisonnés et cinq d’entre eux ont été pendus sur place. Parmi les autres prisonniers célèbres se trouvaient les écrivains Fiodor Dostoïevski et Maxime Gorki, ainsi qu’Alexandre Oulianov, frère de Vladimir Lénine, qui a été détenu dans le bastion Troubetskoï en 1887.

Un coup de canon est tiré tous les jours depuis la forteresse

Tous les midis, un canon placé sur le bastion Narychkine tire un coup. Sous le règne de Pierre le Grand, le début et la fin des travaux de construction étaient annoncés par un coup de canon, ainsi que par la montée et la descente de drapeau de la forteresse. Par la suite, une salve de coups de canon alertait les Saint-Pétersbourgeois en cas d’inondation. À partir de 1872, les coups ont commencé à retentir pour sonner midi. En 1917, une salve tirée du bastion Narychkine a signalé au croiseur Aurore le début de l’attaque contre le Palais d’Hiver.

L’ange de Pierre-et-Paul est un des symboles de la ville

La figure de l’ange sur la flèche de l’église Pierre-et-Paul est un des symboles les plus connus (et officiels) de Saint-Pétersbourg. L’architecte Domenico Trezzini a conçu la statue dans l’idée que l’ange volant avec une croix dans les mains devait symboliser la protection divine de l’empereur et de la Russie.

La plage de la forteresse est la plus célèbre de la ville

Une plage de sable borde les murs d’enceinte de la forteresse. La baignade dans la Neva y est officiellement interdite, en revanche, il est possible de prendre un bain de soleil en admirant la vue sur la pointe de l’île Vassilevski, l’Ermitage, le pont du Palais et le pont de la Trinité. Tous les ans sont organisés des festivals de sculptures : de sable en été et de glace en hiver.

La musique du carillon résonne dans la forteresse

Les amateurs de musique viennent à la forteresse Pierre-et-Paul pour écouter le son du carillon du clocher de la forteresse. Pierre le Grand a apporté le tout premier carillon, comprenant 35 cloches, des Provinces-Unies. L’ensemble de 51 cloches actuellement en place a été installé en 2001. Depuis, des festivals et des concerts de musique de carillon sont organisés dans la forteresse.

La forteresse accueille plusieurs musées

Aujourd’hui, la forteresse Pierre-et-Paul est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et fait partie du musée d’État d’histoire de Saint-Pétersbourg. La forteresse abrite également le musée d’histoire militaire d’artillerie, de troupes d’ingénieurs et de communications, ainsi que le musée de la cosmonautique et de la technologie des fusées. Il est aussi possible de se promener dans toute la forteresse tout au long de la journée.

