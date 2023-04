C’est aussi la Russie… pas Manhattan!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Non, tous les Russes n’habitent pas dans des izbas en bois ! Comme dans toutes les grandes mégapoles du monde, Moscou a aussi vu sortir de terre des gratte-ciels aux formes les plus audacieuses, notamment au sein de son quartier d’affaires Moscow-City, qui connaît un véritable boom et se développe activement. Bien loin des traditionnels dômes dorés et des authentiques maisons campagnardes, ces géants de verre et de métal ont de quoi impressionner les visiteurs. Attention toutefois à ne pas attraper un torticolis en les admirant depuis le sol !

Ninara/Visual Hunt Ninara/Visual Hunt

deensel/Visual Hunt deensel/Visual Hunt

Ninara/Visual Hunt Ninara/Visual Hunt

Travelbay/Visual Hunt Travelbay/Visual Hunt

lazarev.ma.ru/Visual Hunt lazarev.ma.ru/Visual Hunt

t66t/Visual Hunt t66t/Visual Hunt

Sergueï Petrov/Global Look Press Sergueï Petrov/Global Look Press

