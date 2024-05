Dix conseils utiles pour un touriste à Moscou

Si vous vous rendez dans la capitale russe pour la première fois et que vous avez l’intention de bien explorer la ville, voici quelques conseils qui rendront votre visite plus confortable et agréable.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Utilisez le métro et les autres transports publics

Legion Media Legion Media

Moscou est célèbre pour ses embouteillages. Il arrive que l’on parcoure un kilomètre en une heure, coincé dans les embouteillages de la capitale. La meilleure solution pour les touristes est donc d’utiliser le métro, les bus et, en été, de louer des trottinettes ou des vélos.

Pour louer un vélo, il faut s’inscrire à l’avance sur le site Velobike. Vous y trouverez une carte des parkings à vélos et toutes les informations utiles.

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Les trottinettes peuvent être louées par le biais de trois applications. Il est préférable de s’inscrire à chacune d’entre elles en même temps et de choisir celle dans laquelle les trottinettes sont les plus proches de vous à l’instant T. Il s’agit de Whoosh, Юрент (Yourent) et Яндекс Go (Yandex Go). Les prix sont pratiquement les mêmes.

Soyez prudent et respectez les règles du code de la route.

Achetez une carte Troïka

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Si vous comptez utiliser les transports publics, il est préférable d’acheter une carte de transport Troïka. Son solde peut être rechargé dans n’importe quelle station de métro. La carte Troïka permet de payer les trajets dans le métro, les bus, les tramways, ainsi que les lignes de surface du MTsK et du MTsD. Avec la Troïka, vous pouvez même vous rendre dans la région de Moscou et y visiter des sites intéressants. Pour en savoir plus sur l’utilisation du métro, consultez cet autre article.

Téléchargez une application officielle de taxi

Alexeï Belkine/Global Look Press Alexeï Belkine/Global Look Press

Si vous devez utiliser un taxi (par exemple, la nuit, lorsque les transports publics ne sont plus disponibles), il est préférable de télécharger une application. Il est déconseillé de les « attraper » directement dans la rue ou d’utiliser les services de chauffeurs de taxi non officiels qui vous accueillent dans les gares ou les aéroports. Ils peuvent vous faire payer le triple du prix et le service peut vous surprendre désagréablement.

Vous pouvez utiliser des taxis de Yandex Go (dans la même application, vous aurez accès aux trottinettes), ainsi que Get Taxi ou, par exemple, Сити-Мобил (City-Mobil). Dans presque toutes les applications, vous pouvez choisir la classe de la voiture et des services supplémentaires : monospace, siège pour enfant et autres.

Réfléchissez à l’avance à la manière dont vous vous rendrez de l’aéroport au centre-ville

Alexeï Mayсhev/Sputnik Alexeï Mayсhev/Sputnik

Si votre vol est de nuit, vous aurez très probablement besoin d’un taxi (voir à ce sujet le paragraphe précédent). Et si vous arrivez dans l’un des aéroports de Moscou entre 6h et 23h, vous pouvez prendre l’Aeroexpress – trains ou bus jusqu’au centre-ville ou à la station qui vous convient. Vous pouvez consulter les horaires et acheter des billets en ligne ici. Et depuis l’aéroport de Vnoukovo, vous pouvez vous rendre directement au centre-ville en métro.

Achetez vos billets en ligne à l’avance

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Pour éviter de faire la queue à la galerie Tretiakov ou dans d’autres musées, où il y a toujours une forte affluence lors des expositions temporaires, il est préférable de planifier sa visite à l’avance. Les billets sont vendus pour un horaire d’arrivée défini, ce qui vous permet de calculer approximativement le moment où vous vous rendrez sur place. De plus, si vous achetez un billet en ligne, vous serez sûr que le musée sera ouvert ce jour-là ! Prévoyez de visiter les musées pendant au moins une heure, voire deux. (Et au Kremlin, par exemple, vous pouvez passer toute la journée à explorer tous ses musées et temples).

Par ailleurs, si vous visez un restaurant en particulier, il est également préférable de réserver une table à l’avance par téléphone ou par le biais d’un formulaire en ligne. Les établissements de restauration ne manquent pas à Moscou, mais certains endroits populaires peuvent être impossibles d’accès en raison de l’afflux de visiteurs.

Choisissez un hôtel dans l’enceinte de l’Anneau des Jardins (ou très proche du métro)

Legion Media Legion Media

Moscou est très grande et si vous souhaitez visiter le plus grand nombre de sites possible, il est préférable de séjourner dans le centre de la ville. Ce dernier est assez étendu, mais en général, vous pouvez vous rendre partout à l’intérieur de l’Anneau des Jardins assez rapidement et commodément. Vous trouverez ici des hôtels de différentes catégories de prix, mais si vous voulez économiser de l’argent ou si vous voulez séjourner près du Mont des moineaux, VDNKh ou d’autres endroits plus éloignés du centre, il vaut mieux choisir des hôtels proches du métro (par exemple, il y a un très grand complexe hôtelier à la station Partizanskaïa, donc proche du métro et de la grande forêt et du parc d’Izmaïlovo).

Pour en savoir plus sur la réservation d’un hôtel, cliquez ici et voici quelques conseils sur l’endroit où choisir un hôtel, en fonction de vos objectifs.

Renseignez-vous dans un centre touristique

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Si vous n’avez pas préparé votre voyage à l’avance et que vous n’avez pas tout planifié à l’heure près, vous pouvez être aidé ! Il existe à Moscou plusieurs centres d’information touristique dont le personnel parle russe et anglais. Il s’agit notamment de ceux situés dans les aéroports de Vnoukovo et de Cheremetievo, ainsi que dans le parc Zariadié. Ils fournissent des informations sur toutes les attractions, les parcs et les musées de la capitale, ainsi que des itinéraires de voyage et des moyens inhabituels de découvrir la ville, comme les tramways fluviaux.

Choisissez la meilleure période pour visiter

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Moscou est belle à tout moment de l’année. Cependant, c’est surtout à la fin du mois de mai et au début du mois de juin qu’il fait bon y séjourner. Cependant, si vous n’avez pas peur de l’étouffement, mais que vous aimez vous asseoir au soleil en terrasse avec un cocktail, vous pouvez aussi y séjourner tout l’été. Nous recommandons également la fin du mois de septembre, lorsque la ville prend des couleurs automnales. Et bien sûr, de début décembre à fin janvier, lorsque tout Moscou est décorée des illuminations du Nouvel An. Toutefois, la première semaine de janvier, fériée en Russie, peut être très fréquentée.

Utilisez des cartes en ligne

Legion Media Legion Media

Moscou a été construite spontanément, de sorte que le centre-ville n’est pas ordonné en blocs comme à New York ou à Saint-Pétersbourg, mais plutôt confus. Il n’est pas difficile de se perdre. C’est pourquoi nous vous recommandons de télécharger à l’avance une application en ligne avec des cartes, et de construire sur celles-ci l’itinéraire dont vous avez besoin, en marquant les points suivants : musées, restaurants, arrêts des transports publics. Les toilettes publiques seront aussi indiquées sur les cartes, et vous pourrez également suivre les transports terrestres en ligne et voir combien de minutes vous séparent du tramway le plus proche. Yandex Maps est l’une des applications les plus courantes qui offre toutes ces fonctions.

Prévoyez une semaine pour votre voyage

Getty Images Getty Images

Une semaine ne suffira pas pour découvrir Moscou dans son intégralité, mais c’est le meilleur compromis pour visiter tranquillement le centre, les parcs et les principales attractions à l’écart du centre. Vous aurez ainsi le temps de visiter les musées, de faire des promenades, d’assister à des pièces de théâtre et à des concerts. Il vous restera même peut-être quelques heures pour faire du shopping !

Dans cet autre article, découvrez en images les plus beaux parcs de Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.