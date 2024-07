Saviez-vous qu’une ligne de tramway traversa la place Rouge? 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À Moscou, la première ligne de tramway, littéralement chemin de rail, ouvrit en 1872. Deux chevaux tiraient un wagon à deux étages qui glissait ainsi sur deux rails à gorge encastrés dans la chaussée. Ce type de rail, bien moins dangereux que celui en saillie des réseaux de tramway américains, avait été mis au point vingt ans plus tôt par le français Alphonse Loubat. La vapeur vint ensuite une nouvelle fois faire concurrence aux chevaux. Puis l’électricité. La première ligne de tramway électrique de Moscou fut inaugurée le 6 avril 1899.

Au tournant du XXe siècle, la population de Moscou croissant, ce moyen de transport s’y développa rapidement. Pour ne pas empiéter sur une concession accordée à une société de transport belge, la municipalité dut modifier le tracé d’une ligne qu’elle envisageait de construire et décida de le faire passer sur la place Rouge. Au début du XXe siècle, cette place était loin d’avoir l’importance symbolique qu’elle acquit progressivement à partir de la construction du premier mausolée de Lénine.

Le tronçon fut mis en service à l’été 1909. Il montait sur la place Rouge par le passage Zabiéline (entre le Kremlin et le musée d’Histoire), tournait ensuite vers le GOuM, passait à côté du monument à Minine et Pojarski (il se trouvait à l’époque devant le grand magasin en face de l’endroit où le mausolée de Lénine serait érigé), continuait vers l’église Basile-le-Bienheureux, tournait une nouvelle fois et descendait enfin par le passage Vassilievski vers le pont Moskvoretski.

De nombreux artistes, architectes et historiens s’émurent de voir la place Rouge défigurée par les poteaux et les câbles électriques. Le conseil municipal de Moscou ayant laissé lettre morte la plainte de la Société Impériale d’Archéologie, les opposants au tramway sur la place Rouge en appelèrent à l’empereur et à son gouvernement. Les autorités de Moscou furent alors contraintes de réunir une commission à laquelle prirent notamment part le peintre Victor Vasnetsov et l’architecte Franz Schechtel. Pour concilier les défenseurs de la place Rouge et les marchands installés dans le GOuM, qui avaient déjà bien compris l’intérêt de la ligne de tramway pour leurs affaires, il fut décidé qu’elle longerait le Kremlin. En d’autres termes, elle traverserait la place en ligne droite.

En 1924, pour faciliter la construction des deux premiers mausolées en bois de Lénine, la ligne de tramway fut une nouvelle fois déplacée et retrouva pratiquement son tracé initial. En 1930, année de la fin de l’érection du mausolée en pierre, la ligne cessa de traverser la place Rouge de part en part. Les rails furent enlevés entre 1930 et 1936.

Aujourd’hui, alors qu’à Moscou, comme dans de nombreuses villes européennes, le tramway connaît un regain d’intérêt, il n’est pas question qu’il fasse son retour sur la place Rouge devenue piétonne en 1963.

