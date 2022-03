Cinq nouveaux musées qui ont ouvert leurs portes à Moscou pendant la pandémie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La fondation RuArts (le 17 avril 2021)

Fondation RuArts

La fondation privée RuArts, créée en 2013 par la collectionneuse et mécène Marianna Sardarova, contribue au développement de l’art contemporain en Russie. Sa collection comprend un grand nombre d'œuvres d'art non officiel soviétique de la période d'après-guerre ainsi que des œuvres d'art russe contemporain, de Leonid Sokov à Oleg Tselkov en passant par Andreï Filippov et Alexeï Louka.

Fondation RuArts

Au printemps 2021, la Fondation a inauguré un nouvel espace culturel de 5 étages, construit en conformité avec le projet conçu par le bureau d’architectes Atrium. Les visiteurs y trouveront non seulement des salles d'exposition, mais aussi une bibliothèque, un centre éducatif, une librairie et un café.

Fondation RuArts

Les expositions de la Fondation sont variées : elle présente sa propre collection ainsi que des projets externes, comme une exposition consacrée au sac Lady Dior repensé par des artistes.

GES-2 (le 04 décembre 2021)

Vladimir Astapkovitch/Sputnik

L'un des événements les plus attendus dans le monde de l'art contemporain en Russie était l'inauguration d'un espace artistique de la Maison de la Culture dans une ancienne centrale hydroélectrique, restaurée selon les plans de l'architecte Renzo Piano. Cette construction industrielle géante faite de verre et de métal a été conçue au début du XXe siècle mais semble aujourd’hui plus moderne que jamais.

Stanislav Krasilnikov/TASS

Le bâtiment a été racheté par l'oligarque Leonid Mikhelson pour sa Fondation d'art contemporain V-A-C. Les quatre étages abritent des salles d'exposition, des ateliers, un amphithéâtre, un cinéma, un restaurant, une boutique, une bibliothèque et des bureaux. En plus du bâtiment, la Fondation a refaçonné le quai adjacent de la rivière Moskova en aménageant des zones de loisirs et un espace d'art public.

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Musée de la cryptographie (le 21 décembre 2021)

Service de presse

Il s'agit du premier musée scientifique et technologique en Russie consacré à la cryptographie, à la communication, aux mathématiques et aux disciplines connexes. L'exposition met en lumière l'histoire de la technologie de cryptage et des moyens de transmission de l'information, en retraçant le développement de la communication, de l'Antiquité à nos jours. L’exposition explore également la cryptographie à l'ère numérique.

Service de presse

Le musée est très moderne et la salle d'exposition abrite un grand nombre de contenus multimédias, de divertissements interactifs et de technologies de réalité virtuelle (VR). Par ailleurs, il contient une installation qui permettra aux visiteurs de prendre leurs propres photos NFT, protégées par la technologie blockchain, à l’aide d’un masque de réalité augmentée (AR).

Service de presse

Bien que le public cible de ce nouveau musée soit les jeunes de 13-17 ans, l'exposition pourra également intéresser les adultes, car elle présente certains des aspects les plus inattendus de la cryptographie et de son rôle dans la géopolitique.

Musée Boulgakov (le 27 décembre 2021)

Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Le nouvel espace du Musée Boulgakov a été créé dans l’ancien appartement de l'écrivain, situé à l’adresse suivante : 35a, rue Bolchaïa Pirogovskaïa. De 1927 à 1934, l'écrivain a vécu dans cet immeuble avec sa deuxième femme Lioubov Belozerskaïa et y a travaillé sur son célèbre roman Le Maître et Marguerite. L'appartement, quant à lui, est décrit dans la nouvelle Cœur de chien.

Sergueï Kisselev/Agence Moskva

L’immeuble lui-même est un monument du patrimoine culturel, et derrière la façade reconstruite par les autorités soviétiques se cache un manoir du XIXe siècle. À l'époque soviétique, l'appartement de l'écrivain était occupé par le syndicat de l’immeuble, des réparateurs d’ascenseurs à la société de gestion et d'entretien des logements, et il n'était pas dans le meilleur état. En outre, l'arche menant au bureau de l'écrivain a été murée avec des briques après le réaménagement. Il a fallu plus de six ans pour restaurer l'appartement et y organiser une exposition.

Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Le musée se compose de trois parties : un couloir, un bureau et une pièce qui était autrefois une salle à manger et une chambre à coucher. Les visiteurs du musée peuvent écouter des enregistrements de souvenirs de l’époque de Boulgakov, lire des manuscrits originaux de l'écrivain et voir des objets commémoratifs qui lui appartenaient.

Musée Pavel et Sergueï Tretiakov (le 29 janvier 2022)

Ioulia Zakharova; Mark Sery/tretyakovgallery.ru

Ce nouveau musée a rejoint le réseau des filiales de la galerie Tretiakov à l’occasion du 190e anniversaire de la naissance du fondateur de la galerie, Pavel Tretiakov. Le musée est situé dans une maison qui appartenait aux marchands moscovites Tretiakov depuis la fin du XVIIIe siècle. Pavel et son frère Sergueï, collectionneurs et philanthropes renommés, y sont nés et y ont vécu pendant un certain temps.

Ioulia Zakharova; Mark Sery/tretyakovgallery.ru

Les Tretiakov étaient de grands industriels ; leur entreprise familiale est passée du commerce et de l'achat de lin au recyclage et à la vente de textiles et à la création d'une manufacture de lin. L'exposition multimédia ne porte pas seulement sur Pavel et Sergueï, mais aussi sur la famille Tretiakov et sa participation à la vie sociale et culturelle de la Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle.

Ioulia Zakharova; Mark Sery/tretyakovgallery.ru

Le musée reconstitue les « bureaux » des Tretiakov en leur mémoire avec des peintures, des sculptures, des livres, des meubles et des objets du quotidien de la collection familiale. En outre, l’exposition sera renouvelée une fois par an avec des peintures de la collection des frères Tretiakov qui sont aujourd'hui conservées à la galerie Tretiakov et au Musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou.

