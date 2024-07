Où trouver les meilleurs magasins d’usine de Moscou proposant des marques à la mode?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans tous ces centres commerciaux, il n’y a que des magasins discount de différentes marques de vêtements, de chaussures et d’objets pour la maison. Les collections sont régulièrement mises à jour, de sorte que vous pouvez y passer toute une journée à la recherche d’un article intéressant.

Arkhangelskoïé Outlet

Ce centre commercial situé à l’ouest de la région de Moscou est construit sous la forme d’un village. Au lieu de maisons, ce sont des boutiques de luxe qui s’y trouvent. Est ici principalement représenté le très grand luxe comme Loro Piana et Brioni, mais vous y trouverez aussi des marques du segment de prix moyen – Pinko, Max Mara, Wolford et d’autres. Au total, se situent ici environ 90 magasins de vêtements, de chaussures et d’accessoires.

Arkhangelskoïé Outlet dispose également d’un pressing spécialisé dans les produits haut de gamme. Il restaure les sacs à main, y compris ceux en cuir rare, les manteaux de fourrure et les vêtements de luxe.

Vous pouvez souscrire une carte de fidélité au centre commercial et obtenir une réduction supplémentaire de 5%, 7% ou 10% (selon le magasin). Les étrangers peuvent en outre demander à bénéficier de la détaxe. Pour ce faire, vous devez acheter des marchandises d’une valeur supérieure à 10 000 roubles (environ 100 euros) dans un seul magasin et en une seule journée. Il existe une exception pour les citoyens d’un pays de l’Union économique eurasienne (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan et Russie).

Vous pouvez vous y rendre en bus gratuit depuis la station de métro Krylatskoïé.

Site internet

Vnukovo Outlet Village

Il s’agit de l’un des plus grands parcs commerciaux. Dans ce « village » situé au sud-ouest de Moscou, l’on trouve plus de 200 boutiques de mode, ainsi que plusieurs restaurants et espaces publics où l’on peut faire une pause durant son shopping.

L’on y trouve de célèbres sacs à main Michael Kors, Furla, Cromia, des vêtements Guess et s.Oliver, ainsi que les marques russes 12Storeez et Charuel.

Vous pouvez obtenir une carte de fidélité au service d’information du village. Dans la plupart des magasins, elle vous permet de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5%. Il est également possible de faire une demande de détaxe.

Les bus 304, 911 et 1002 s’y rendent depuis la station de métro Salarievo.

Site internet

Belaïa datcha

Un autre « village » avec des magasins à prix réduits est situé dans le sud-est de Moscou. Belaïa datcha est construit sous la forme d’une vieille ville russe avec des rues étroites, une tour au centre et des maisons-boutiques multicolores de style marchand sur le pourtour.

Le centre commercial compte environ 180 boutiques, principalement dans le segment des prix moyens. Patrizia Pepe, Coccinelle, United Colors of Benetton et d’autres marques internationales bien connues. L’on y trouve également de nombreuses marques russes : Ecco, Akhmadullina Dreams, BRUSNIKA, CALISTA, Charmstore. Les remises sont de 30 à 70% tout au long de l’année, et diverses promotions sont aussi proposées.

Une carte de client donne droit à 5% supplémentaires et à l’accès aux ventes fermées.

Le bus numéro 5 rejoint ce lieu depuis la station de métro Kotelniki.

Site internet

Novaya Riga Outlet Villiage

Un immense village de magasins d’usine à l’ouest de Moscou, avec plus de 150 enseignes dans le segment de prix moyen. Parmi les marques russes, l’on retrouve 2Mood, Larro, Ralf Ringer, 12 Storeez, et parmi les étrangères – Armani Exchange, Ash, Boss, Liu Jo. Pendant les promotions, les réductions peuvent atteindre 90% !

Outre les boutiques, le « village » abrite une gastrovilla. Différents cafés et restaurants y sont rassemblés, et y ont lieu des cours de cuisine, des dégustations et des concerts.

La carte privilège donne droit à 5% supplémentaires. Les touristes étrangers peuvent également demander à bénéficier de la détaxe.

Vous pouvez vous y rendre en bus gratuit depuis la station de métro Stroguino.

Site internet

FASHION HOUSE Outlet Cheremetievo

Plus d’une centaine de magasins de marques russes et étrangères, essentiellement démocratiques. Il existe également des magasins discount multimarques, tels que Lamoda Sport Outlet, spécialisé dans les articles de fitness et d’entraînement, et No One, qui propose principalement des marques de chaussures italiennes.

Les magasins mettent à jour leurs offres spéciales chaque semaine. Le programme privilège permet d’obtenir des réductions supplémentaires allant de 5 à 20%.

Vous pouvez vous y rendre avec le bus 400 depuis la station de métro Retchnoï vokzal.

Site internet

Centre discount sur la rue Ordjonikidze

Si vous ne voulez pas vous éloigner du centre de Moscou, il est préférable de visiter le centre commercial situé près de la station de métro Leninski Prospekt. Il comprend plus de 100 magasins, principalement des marques bon marché ou du segment de prix moyen. Mango, Ecco, s.Oliver, Tom Tailor, Ostin, Zolla et d’autres.

Site internet

