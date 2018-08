Dix marques russes de cosmétiques écoresponsables

Si vous êtes en quête de produits de beauté naturels et à un prix abordable, vous devriez fortement vous pencher sur le cas de ces marques russes. Certaines d’entre elles peuvent aisément être trouvées dans des boutiques à l’étranger, tandis que d’autres ne sont commercialisées qu’en Russie. Pensez-y, c’est une excellente idée de cadeau !

Lorsque l’on parle des cosmétiques russes, la première marque venant à l’esprit est sans aucun doute Natura Siberica. Ses produits se basent sur des plantes sibériennes et d’autres ingrédients typiquement russes. Prenez par exemple leur ligne de crèmes à l’extrait de caviar noir ou leur savon au charbon actif. On y trouve par ailleurs des végétaux du Kamtchatka, du Touva, ou encore d’Estonie. Cette entreprise a remporté un grand nombre de distinctions pour ses cosmétiques organiques et est aussi populaire dans son pays qu’à l’étranger. La gamme de Natura Siberica est disponible dans la majorité des centres commerciaux européens, mais a tendance à être un peu moins onéreuse en Russie.

Les gommages aux plantes et lotions organiques de cette marque comptent parmi les soins corporels préférés des bloggeuses beauté russes. Les boutiques Organic Shop peuvent être trouvées dans tout grand centre commercial. Nous sommes d’ailleurs certains que vous apprécierez de découvrir leurs points de vente, d’autant plus qu’ils proposent du thé gratuit aux plantes et aux fruits.

Cette marque confectionne divers cosmétiques pour les cheveux et la peau, ainsi que des produits d’entretien ménager. Leurs shampoings, lotions et savons organiques ont reçu la certification de l’ICEA (Institut de Certification pour l’Éthique et l’Environnement), possèdent le label écologique et sont à base de saponaire, une plante aux multiples vertus. Ces cosmétiques prennent leurs racines dans d’anciennes recettes traditionnelles : depuis l’enfance, les femmes russes savent en effet que l’ortie renforce les racines de leur chevelure, tandis que l’huile de rose sauvage est idéale pour les massages relaxants.

Les produits de beauté écologiques de Planeta Organica rassemblent les meilleurs ingrédients et recettes du monde entier : du beurre de cacao biologique d’Équateur à l’argan marocain. Ses cosmétiques sont préparés à l’aide de composants tels que des huiles naturelles, de la boue et du sel de la mer Morte, ou encore des extraits de plantes.

Cette entreprise russe est réputée pour ses dentifrices d’élite. Elle propose en effet, entre autres, un dentifrice noir au charbon carélien, ou encore un autre aux extraits de diamant et d’or colloïdal. Mais en parallèle des soins dentaires, Splat propose sa ligne Lallum Baby, comprenant des produits hygiéniques naturels pour les enfants et les mamans, sa gamme de shampoings et conditionneurs HEYA, ainsi que sa ligne écologique de produits d’entretien BioMio.

Cette marque produit tout ce qu’il vous faut pour prendre un bain d’exception, et notamment des savons artisanaux à base d’ingrédients naturels. Vous trouverez ainsi dans leur gamme du savon noir marocain à l’huile d’olive vierge et aux plantes, ou encore du savon au goudron de houille pour les cheveux.

Ayant fait son apparition sur le marché en 2016, cette jeune marque russe propose des cosmétiques naturels tendances, les bouteilles desquels sont toutes fabriquées en aluminium recyclable. Le fondateur de cette société est Tigran Gelitzyan, un biochimiste ayant décidé de développer ses propres cosmétiques organiques pour cheveux à destination de son « bar à beauté » hipster. Si la gamme n’était initialement disponible qu’en salons, ses crèmes, baumes et sérum détox’ peuvent tous à présent être acquis sur Internet.

Vous avez probablement entendu parler des bières artisanales (« craft » signifie « artisanal » en anglais), mais qu’en est-il des cosmétiques artisanaux ? Cette marque est apparue dans la ville russe de Penza, qui souffrait d’un manque de produits de beauté écologiques abordables. Maintenant, Ecocraft jouit d’une grande popularité dans le pays tout entier grâce à ses formules et arômes originaux. Vous pourrez en effet trouver des produits à base de cassis & goudron, de matcha (poudre de thé vert) & bambou, et même de pluie.

Kora commercialise des cosmétiques végétaux pour cheveux et peau. Ses produits les plus prisés sont ses mousses purifiantes et ses produits destinés aux différents types de peau, et notamment sa ligne anti-âge à l’effet liftant.

Makosh est le nom de la déesse slave de la féminité, qui assurait la protection des foyers et des femmes. Cette compagnie a été fondée par une famille ayant commencé son aventure par la production de crèmes pour ses proches, avant de faire son entrée sur le marché. En dehors de sa gamme de couleurs naturelles, ses produits sont vendus dans des emballages biodégradables. La nouvelle ligne Makosh est en outre particulièrement cosmique, puisqu’elle comprend des « planètes » pour le bain remplies d’huiles organiques, de crèmes avec un univers d’ingrédients naturels, et des lotions « supernovas ».

