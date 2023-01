En images: à quoi ressemblait le plus grand magasin pour enfants d’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au centre de Moscou, sur la place Loubianka, se dresse un immense magasin qui était la Mecque de tous les enfants soviétiques. Detski Mir (« Le Monde des enfants ») était le plus grand magasin du pays proposant des jouets et autres articles pour les bambins.

Ironie du sort, cet endroit synonyme de joie et de magie jouxtait le tristement célèbre bâtiment de la Loubianka, QG des services de renseignement soviétiques, et la statue de son fondateur, Félix Dzerjinski.

Detski Mir a été construit dans les années 1950 sur le site du passage Loubianka, démoli par les autorités soviétiques. Le nouveau magasin était situé juste à côté de la station de métro Loubianka, et il était donc très pratique de s’y rendre en transports en commun.

Domaine public Domaine public

Le bâtiment est absolument unique par son style, un mélange d’Empire stalinien et d’architecture minimaliste de l’ère poststalinienne. Fait intéressant, c’était le tout premier bâtiment d’URSS à être doté d’escaliers mécaniques.

Alors que les enfants modernes ont des tonnes de jouets, les enfants soviétiques en possédaient généralement dix au maximum ; ils étaient souvent identiques d’un enfant à l’autre et étaient souvent hérités de frères et sœurs aînés ou d’amis. C’est pourquoi franchir le seuil d’un magasin proposant des centaines de jouets pour tous les goûts était une expérience inoubliable !

Archive de Valentine Khoukhlaïev/The Lumiere Brothers Gallery Archive de Valentine Khoukhlaïev/The Lumiere Brothers Gallery

À l’intérieur, Detski Mir était comme un palais de conte de fées, avec une immense cour intérieure et une balustrade courant sur tout son périmètre. Pendant de nombreuses années, il y avait un manège avec des chevaux en son centre.

Les trois premiers étages étaient remplis de stands de jouets et d’autres articles pour enfants fabriqués dans des usines soviétiques.

Vitali Saveliev/Sputnik Vitali Saveliev/Sputnik

Poupées, ours en peluche, chemins de fer électriques, chevaux à bascule - étonnamment, on trouvait tous types de jouets produits en Union soviétique.

Detski Mir vendait également des marchandises importées, généralement des pays du bloc socialiste (Tchécoslovaquie, Allemagne de l’Est, Hongrie et autres).

Vitali Saveliev/Sputnik Vitali Saveliev/Sputnik

Sur la photo ci-dessous, des garçons regardent le Lounnik, un rover lunaire avec une télécommande filaire fabriquée en Lettonie. Un jouet électronique était le rêve de tout enfant soviétique.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Les gamins du pays des Soviets ne suppliaient pas leurs parents pour avoir des jouets, et ils ne se jetaient pas par terre en hurlant et en frappant le sol de leurs petits poings. Un voyage (oui, c’était tout un voyage) à Detski Mir était un privilège. Les enfants y étaient souvent emmenés pour leur anniversaire ou pour une occasion spéciale.

Vitali Saveliev/Sputnik Vitali Saveliev/Sputnik

Parfois, les parents récompensaient leurs enfants en leur offrant un jouet s’ils terminaient l’année scolaire avec de bonnes notes. Et en août, juste avant le début de la nouvelle année scolaire, beaucoup se rendaient à Detski Mir pour acheter des uniformes ou des articles scolaires.

Alexandre Nevejine/Sputnik Alexandre Nevejine/Sputnik

De nombreux Russes maintenant adultes se souviennent encore de leur périple à Detski Mir comme quelque chose de vraiment spécial. « Je me souviens que j’étais incroyablement excitée dès la veille du jour où nous avions prévu d’y aller. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt et je demandais sans arrêt à mes parents quand nous pourrions y aller », raconte Elena, Moscovite de 64 ans.

En même temps, ne pas s’y rendre pouvait laisser des souvenirs amers pour la vie. « Je me souviens que je rêvais d’une voiture et j’ai demandé gentiment à mes parents s’il était possible que je l’obtienne pour mon anniversaire. Ils m’ont emmené au centre de Moscou, mais ont ensuite proposé de ne pas visiter Detski Mir, optant pour un autre endroit génial et secret. J’étais tout excité et j’ai accepté - ils m’ont emmené au musée historique. Je me souviens encore de ma déception », soupire Andreï, 45 ans.

Vitali Saveliev/Sputnik Vitali Saveliev/Sputnik

En plus des jouets, Detski Mir proposait littéralement tout ce dont un enfant pouvait avoir besoin. Des langes et couches pour nouveau-nés…

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

… aux chaussures pour tous les âges …

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

… en passant par des vêtements pour adolescents.

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Bien que ce fût un endroit très spécial toute l’année, Detski Mir prenait des allures de conte de fées en décembre, avant les fêtes de fin d’année. Un immense sapin du Nouvel An décoré était généralement dressé dans la cour intérieure, tandis que la façade du bâtiment était ornée de branches de sapin et de guirlandes lumineuses.

Il n’y avait probablement aucun autre endroit dans toute l’Union soviétique qui vendait autant de jouets du Nouvel An, de décorations pour les sapins et des cadeaux pour les enfants.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Les vendeurs se déguisaient souvent en « Ded Moroz » (la version russe du Père Noël) et en « Snegourotchka », sa filleule, qui l’accompagne généralement.

Au cours de cette période, Detski Mir, généralement très fréquenté, attirait des foules de centaines de personnes faisant la queue afin d’acheter quelque chose pour les fêtes.

Après la chute de l’Union soviétique, Detski Mir est resté un endroit populaire pour les enfants, offrant à de nombreuses marques et produits étrangers une porte d’entrée sur le marché russe.

Galina Kisseleva/Sputnik Galina Kisseleva/Sputnik

En 2008, Detski Mir a été fermé pour une rénovation générale et, sept ans plus tard, il a rouvert ses portes.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

L’édifice de trois niveaux est passé à huit niveaux et de nombreux nouveaux magasins de marque (y compris des enseignes occidentales) y ont ouvert.

Agence Moskva Agence Moskva

En outre, la façade a été ornée de nouvelles décorations et illuminations fantaisistes.

Agence Moskva Agence Moskva

Dans cette autre publication, découvrez les magasins les plus étranges d'URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.