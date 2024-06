En images: évolution de la mode des sacs pour femme en URSS 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bien que beaucoup de vêtements et d’accessoires fabriqués à l’étranger leur aient été inaccessibles, les femmes soviétiques étaient attentives aux évolutions de la mode. Comment respecter les tendances sans un joli sac ? L’idéal étant qu’il puisse contenir le plus de choses nécessaires possible. Voici ceux qu’aimèrent porter les femmes à l’époque soviétique.

Réticules

Photo prise en 1939 dans le kraï de Stavropol Archives de Maxim Kostrov/russiainphoto.ru

On tenait à la main ces sacs qui ont un fermoir comme celui des porte-monnaie. Les réticules sont de taille diverse. Même les petits ont une grande contenance. Les femmes soviétiques portaient leur réticule non seulement lorsqu’elles sortaient, mais aussi les jours où elles s’étaient vêtues d’une robe élégante. Ils étaient habituellement noirs ou marron.

Cartables

Défilé du Premier mai, 1957 Anatoly Garanin Anatoly Garanin

Les cartables et serviettes étaient faits pour que les cahiers et documents qu’on y glissait ne soient pas abîmés. Lorsque l’on sortait avec un tel sac, il valait mieux porter un costume jupe ou pantalon.

>>> Comment le magazine Burda a-t-il bouleversé la morne réalité des femmes soviétiques?

Sacs rigides

This photo was taken in 1950 in the Moscow Region. Archives Sergueï Koroliov/russiainphoto.ru

Les sacs rigides à une ou deux anses étaient aussi prisés des femmes qui avaient un travail de bureau. Ils étaient fermés par une boucle ou une fermeture éclair métallique. Ces accessoires furent très en vogue dans les années 1950.

Yu.Zheludev/Sputnik Yu.Zheludev/Sputnik

Minaudières

Les pochettes rehaussaient élégamment les tenues d’été colorées. Certains modèles avaient une grande contenance.

Sacs de voyage

Boris Kosarev/Archives familiales de Maria Kosareva/russiainphoto.ru Boris Kosarev/Archives familiales de Maria Kosareva/russiainphoto.ru

Les sacs de taille diverse en forme de sac de voyage étaient à la mode dans les années 1960-1970. Habituellement beiges ou marron, ils avaient une très grande contenance.

Dans les années 1930, l’industrie soviétique commença à produire du skaï, un cuir artificiel. Peu onéreuse et résistante, cette matière convient très bien pour la maroquinerie.

Sacs-paniers en plastique

Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1965 Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1965

Comme le filet à provisions, ce sac servait à faire les commissions. Les jeunes femmes soviétiques en firent un accessoire de mode. Dans les années 1960, l’utilisation du plastique est en pleine croissance dans les pays industrialisés. Ces sacs n’avaient donc que des avantages : ils étaient peu chers, la gamme de leurs couleurs était très large et ils ne se déformaient pas. Ils reviennent aujourd’hui à la mode.

>>> Petite histoire des sous-vêtements féminins en URSS

Sacsenpolyéthylène

Les sacs, ou poches, en plastique ne sont pas les seuls à être en polyéthylène. Dans les années 1960, les sacs à main dans cette matière étaient appréciés de certaines Soviétiques. Il n’était pas recommandé d’y glisser trop d’effets.

Sacs tressés

Anatoly Garanin/Sputnik Anatoly Garanin/Sputnik

Les sacs en paille ont toujours été à la mode durant l’été. Pendant la période soviétique, on faisait des sacs tressés en paille naturelle et en plastique. Ils étaient pratiques à prendre avec soi à la plage. En plus, on pouvait y mettre les plants qu’on voulait emporter à la datcha.

Sacs en toile

Yakov Berliner/Sputnik Yakov Berliner/Sputnik

Hier comme aujourd’hui, les jeunes aiment les sacs en toile sur lesquels sont imprimés les portraits de leurs musiciens préférés. Ils peuvent les fabriquer eux-mêmes et les décorer avec des broderies ou des pochoirs.

Sacs de sport

I.Kibzy/Sputnik I.Kibzy/Sputnik

Dans les années 1980, le grand chic pour les jeunes était d’avoir un sac portant le logo des Jeux olympiques de Moscou ou tout simplement un sac de sport. Ces accessoires étaient aussi en skaï.

Dans cette autre publication, découvrez cinq choses à savoir sur l’avoska, ce sac en filets emblématique de l’époque soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.