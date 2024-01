Les cinq restaurants les plus anciens de Saint-Pétersbourg

Où aimait dîner Grigori Raspoutine, ami de la famille de l’empereur russe Nicolas II, et où les écrivains les plus célèbres du pays jouaient-ils au billard? Il s’avère que, même aujourd’hui, l’on peut visiter ces restaurants et même goûter à leurs plats authentiques.

Adresse : 47, perspective Nevski

Addition moyenne : 40 euros

En 1874, au centre de Saint-Pétersbourg, au coin de l’avenue Nevski, a ouvert un élégant restaurant avec un escalier en marbre, une fontaine et des plantes exotiques du restaurateur Palkine. Il a gagné en popularité chez les jeunes grâce à des plats bon marché et savoureux, à de bons vins et au billard. Il paraît que Tchekhov, Gogol, Bounine, Tchaïkovski et Blok aimaient venir ici.

Le restaurant a fermé en 1917, n’ayant pu faire face à la prohibition, introduite alors dans le pays. À l’ère soviétique, ses locaux ont accueilli un cinéma et ce n’est qu’en 2002 que le restaurant a rouvert après sa rénovation. Les spécialistes de l’Ermitage ont même aidé à rendre aux salles leur cadre initial.

Le menu conserve le style aristocratique d’antan : sterlet cuit au four dans du champagne, carpaccio de renne avec sauce aux mûres ou un baba au rhum avec glaçage de sucre et confiture de plaquebière.

Il y a également du choix pour les amateurs de gibier : viande d’ours bouillie au blé et sauce de baies ou lièvre brun avec ses reins tournés en soufflé de blé et sauce d’herbes.

Service de presse de ROCCO FORTE HOTELS Service de presse de ROCCO FORTE HOTELS

Adresse : 39, rue Bolchaïa Morskaïa

Addition moyenne : 24 euros

Le restaurant Astoria est situé au rez-de-chaussée de l’hôtel du même nom, juste devant la fameuse cathédrale Saint-Isaac. La date de sa fondation est de 1912. Depuis, il n’a fait qu’évoluer, mais ne cesse d’attirer des clients par son emplacement, ses intérieurs luxueux et sa gastronomie.

Ici, à part la cuisine européenne, vous pouvez goûter des plats russes authentiques : croquettes Pojarski, salade Olivier avec du crabe du Kamtchatka, veau Orloff, bortsch, solianka, ou rassolnik à la Leningrad – comme il se doit, avec un cornichon, du bœuf, de l’orge et des légumes.

L’on peut se rendre aussi à l’Astoria pour un thé de l’après-midi – dans la salle Rotonda, se tiennent quotidiennement des salons de thé avec crêpes, gâteaux, brioches et desserts russes traditionnels. Le thé et le goûter sont présentés dans des services de table produits par l’Usine de porcelaine impériale.

Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0) Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0)

Adresse : 22/2, rue Sadovaïa

Addition moyenne : 27 euros

Au XIXe siècle, le restaurateur Nemtchinski a loué un bâtiment à deux pas de la perspective Nevski, au coin de la rue Sadovaïa et de la ruelle Krylov, pour un restaurant – ce fût l’ancêtre du Metropole, dans lequel dîneront ensuite le favori de la famille des Romanov Grigori Raspoutine et les poètes de l’Âge d’argent de la littérature russe.

Le Metropole a réussi à survivre même à l’époque soviétique – c’était alors un endroit prestigieux, que visitaient les délégations officielles avec les leaders soviétiques en tête. Léonid Brejnev, Ronald Reagan, Jacques Chirac y sont passés.

En 2009, le restaurant a été renommé à la manière franco-belge en Brasserie de Metropole. L’espace a alors été divisé en trois parties : deux salles restaurants et un pub belge classique. Au menu, des plats russes et européens : le bœuf Stroganov avec purée de pommes de terre et champignons côtoie les coquilles Saint-Jacques farcies à la truffe et à la sauce au fromage bleu, et la oukha (soupe au poisson) à la finnoise – le bortsch avec du bœuf fumé.

Adresse : 1/7, rue Mikhaïlovskaïa

Addition moyenne : 25 euros

Un autre hôtel avec un restaurant luxueux au centre de la ville, près de la place des Arts, a ouvert ses portes à Saint-Pétersbourg en 1875 – le Grand Hôtel Europe. Le restaurant répondant au nom d’Europe y a été fondé en 1905. À l’intérieur, les amateurs du beau porteront forcément attention à l’énorme vitrail et aux balcons en bois sculpté.

Par la suite, de nombreuses célébrités russes et étrangères, dont Bill Clinton et Sharon Stone, ont fait partie de sa clientèle.

Il faut y goûter les crêpes au caviar ainsi que le crabe du Kamchatka à la Romanov, cuit à la vapeur. De plus, des brunchs du dimanche avec un buffet de fruits de mer ainsi que des soirées Tchaïkovski – des dîners musicaux avec des représentations d’artistes d’opéra et de ballet – sont organisés ici le dimanche.

5. Podval brodiatcheï sobaki (La Cave du chien errant)

Vadim Jernov/Sputnik Vadim Jernov/Sputnik

Adresse : 5/4, place des Arts

Addition moyenne : 13 euros

On raconte de cet endroit qu’il s’agissait du café préféré de la bohème de l’Âge d’argent de la littérature russe. De 1911 à 1915, il a été visité par les poètes Anna Akhmatova, Nikolaï Goumiliov, Ossip Mandelstam et le réalisateur Vsevolod Meyerhold. On dit aussi que le poète Vladimir Maïakovski battait les clients à la orlianka (un jeu, dans lequel il faut savoir de quel côté va tomber la pièce).

À l’époque soviétique, il a été reconverti en entrepôt et en atelier. Le redémarrage du café a eu lieu en 2001, et l’on peut encore voir le plafond à briques rouges historique et la scène, avec un rideau en velours rouge. L’on ne vient d’ailleurs pas ici que pour la nourriture (bien que les dranikis avec de la crème sure ou les croquettes de brochet soient impossibles à refuser), mais surtout pour assister à des soirées créatives et des pièces littéraires.

