Shopping digne des tsars: les plus somptueux magasins de Saint-Pétersbourg

Le Passage

Adresse : 48, perspective Nevski

L’un des centres commerciaux les plus anciens en Europe de l’Est, cet immeuble a été construit au milieu du XIXe siècle sur la perspective Nevski, la rue principale de la capitale russe de l’époque. Il a été conçu par l’architecte Rudolf Zelaziewicz.

C’était une galerie de 180 mètres carrés dotée d’un toit en verre. À part les magasins, au fil des années, vous pouviez trouver dans le Passage une banque française, un hôtel, un musée d’anatomie, un théâtre mécanique, un musée de cire, un cabaret, des dioramas et une salle de concert. Depuis 1942, il abrite le théâtre Komissarjevskaïa.

Une fois, l’immeuble a même accueilli une ménagerie, qui présentait un crocodile vivant dans une baignoire. L’écrivain Fiodor Dostoïevski, impressionné par l’exposition exotique, a écrit sa nouvelle satirique Le Crocodile sur la façon dont cet animal aurait avalé une personne vivante.

À l’époque soviétique, le Passage a accueilli le un magasin universel d’État.

Aujourd’hui, des intérieurs historiques et des enseignes du Passage ont été restaurés. Vous pouvez y trouver des vêtements pour femme, des bijoux, des produits cosmétiques, des accessoires, ainsi que des fleurs et des articles ménagers. En outre, une épicerie se trouve au sous-sol.

L’immeuble Singer

Adresse :28, perspective Nevski

Ce bâtiment a été construit pour placer le siège russe de la compagnie américaine de machines à coudre Singer. Aujourd’hui, il est occupé par la librairie la plus célèbre de la ville, ainsi que par un espace de bureau pour le réseau social VKontakte.

Les sponsors du projet voulaient un bureau sous la forme d’un gratte-ciel de sept étages (ou dix selon d’autres sources), similaire à ceux qui avaient été bâtis aux États-Unis. Cependant, les réglementations de hauteur en vigueur dans la ville les ont forcés à revoir leurs proets.

Ensuite, l’architecte principal de la ville, Pavel Suzor, a pris en charge ce projet. En 1904, il a construit un bâtiment de cinq étages incluant un atrium, une mansarde et une coupole de verre. À l’époque, une technique de qualité supérieure a été utilisée pour la construction. L’immeuble a été doté d’une structure métallique, des tuyaux de canalisations ont été insérés dans les murs, de l’air conditionné entrait dans les pièces du bâtiment (une révélation de l’époque) ; parallèlement, le toit était automatiquement nettoyé de la neige à l’aide de la vapeur.

Des livres ont commencé à être commercialisés dans l’immeuble Singer en 1919 avec l’arrivée de la filiale saint-pétersbourgeoise de la Maison d’édition d’État de la RSFSR et du magasin proposant sa production.

La tradition de vente des livres dans l’immeuble Singer perdure jusqu’à nos jours. En dehors de cela, une partie du premier étage est occupée par un restaurant. Au-dessus, se situe le siège de VKontakte.

Magasin universel Au Pont Rouge

Adresse : 73, quai de la rivière Moïka

Construit en 1907, cet élégant bâtiment de quatre étages de style Art Nouveau, couronné du sceptre du patron du commerce, Mercure, a été commandé par Stefan Esders, un homme d’affaires belgo-autrichien.

Le projet a été achevé par les architectes de Saint-Pétersbourg, Constantin de Rochefort et Vladimir Lipski. En son sein, le magasin universel est devenu la première boutique de plusieurs étages à Saint-Pétersbourg. Même la famille impériale faisait partie de sa clientèle.

Initialement, l’on y vendait des vêtements, des chaussures, de la dentelle, de la fourrure et des accessoires. Des ateliers de couture opéraient également dans le bâtiment. Après la révolution bolchévique de 1917, ils ont été remplacés par l’usine de couture Volodarski.

Au XXIe siècle, l’immeuble a connu une reconstruction à grande échelle ; l’aspect historique des façades, ainsi que ses enseignes et les fenêtres en vitraux ont été restaurés. Actuellement, Au Pont Rouge est connu comme un magasin de vêtements de marque supérieure.

Maison de Commerce de Leningrad (DLT – Dom Leningrandskoï Torgovli)

Adresse : 21-23, rue Bolchaia Konouchennaia

Ce grand bâtiment de style Art Nouveau, comportant quatre étages et pourvu d’une flèche semblable à celle du magasin universel Au Pont Rouge, a été conçu en 1909 par Ernest Virrikh et commandé par la société économique de la Garde.

Au départ, il s’agissait d’un magasin militaire d’élite, qui incluait des ateliers pour les officiers de la capitale. Cependant, le public général avait également le plaisir de visiter cet élégant magasin, avant tout pour contempler les intérieurs. Plus tard, les propriétaires se sont rendu compte que l’entreprise était rentable et ont commencé à vendre aussi des articles civils.

En 1917, lors de la révolution bolchévique, le grand magasin a été pillé et saccagé. En 1918, le bâtiment a été nationalisé, conduisant à l’ouverture d’un point de distribution. En 1927, une organisation avec un titre à rallonge – Maison de la coopération du Conseil des sociétés de consommateurs de Leningrad – y a entamé ses activités. Outre des entreprises de commerce, le bâtiment abritait des sociétésde production de boissons gazeuses et de jouets, ainsi qu’une boulangerie. Le droit de préemption a été donné aux oudarniks (travailleurs de choc) ; deux ans plus tard, l’on a rationné la marchandise. En même temps, des artels (associations coopératives d’artisans qui habitent et travaillent ensemble) de couture de vêtements occupaient des ateliers du grand magasin.

Plus tard, le titre Maison de Commerce de Leningrad est resté associé au magasin universel. Depuis 1965, le plus grand rayon de marchandises pour enfants, produites en Union soviétique et à l’étranger, y a pris place. Des marchés scolaires et du Nouvel An y ontaussi été tenus.

Au XXIe siècle, le DLT a été restauré. Aujourd’hui, l’on y retrouve le même segment premium qu’Au Pont Rouge.

Maison des frères Elisseïev

Adresse : 56, perspective Nevski

L’immeuble du partenariat commercial des « frères Elisseïev », doté de fenêtres gigantesques et d’une façade décorée de sculptures, a été construit et conçu par Gavriil Baranovski en 1903. C’est un exemple marquant du début de l’Art Nouveau, surnommé« marchandesque » ;сe style caractérisait de nombreux bâtiments commerciaux du centre de la capitale.

En plus du luxueux hall commercial, des vitraux et du stuc, le grand magasin a accueilli un restaurant, une banque russo-chinoise, une boutique de prêteur sur gages, des cours de comptabilité, des appartements et une salle de concert, occupée par le Théâtre de la Comédie de Saint-Pétersbourg Nikolaï Akimov depuis 1929.

La maison des frères Elisseïev s’est transformée en Gastronom (Épicerie) N°1 de 1917 à 1991. Elle a également gardé son statut élitiste même pendant l’ère soviétique, puisque l’on réussissait à y trouver des articles déficitaires.

Le 24 juin 1941, juste après le commencement de la Grande Guerre patriotique, l’agence télégraphique de l’Union soviétique (TASS) a placé des affiches de propagande sur les fenêtres du grand magasin Elisseïev, incitant les citoyens à la défense de la patrie.

L’enseigne historique du grand magasin a été rétablie en 1993. L’édifice, restauré au XXIe siècle, abrite encore maintenant une épicerie, un musée des marchands Elisseïev que vous pouvez visiter, un restaurant et un théâtre.

