Les dix meilleurs parcs du centre de Moscou pour fuir la chaleur de l'été

Après avoir arpenté la capitale de long en large pendant des jours, il y a des chances que vous finissiez par vous lasser de la circulation, de la saleté urbaine et des visites guidées ennuyeuses. La bonne nouvelle, c’est qu'il existe des oasis de sérénité et d'air frais dans les limites de la ville.

1. Muzeon, parc Gorky et Neskoutchni Sad - faites le plein d'air frais

Si vous avez une demi-journée libre, ne ratez sous aucun prétexte cette coulée verte. Commencez par le parc Muzeon, près de la Nouvelle galerie Tretiakov, qui héberge également la Maison centrale des artistes. Muzeon est un « cimetière » pour les monuments de l'époque soviétique. Au début des années 1990, les statues des autorités soviétiques ont été démantelées et amenées ici - vous trouverez Joseph Staline et Felix Dzerjinski, le premier chef du KGB. N’oubliez pas de vous promener le long du quai de Crimée récemment rénové...

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Traversez la rue Krymski Val par un passage souterrain et vous vous retrouverez dans le parc Gorky, le plus célèbre et fabuleux espace vert de la capitale avec ses nombreux cafés, ses activités sportives et ses divertissements en plein cœur de ville (y compris le cinéma à l'air libre Pionier). Promenez-vous dans le parc, faites une pause près du Musée Garage pour admirer de l'art contemporain, jouez à la pétanque à la Boule, et sirotez une limonade. En un mot : amusez-vous !

Si vous voulez une cure de désintoxication totale de la grande ville, rendez-vous dans le parc situé à côté - Neskoutchni Sad traduit littéralement par « Jardin sans ennui ». Il comporte peu d'infrastructures modernes et ressemble plus à une forêt. On pourrait dire que c’est une sorte de contrepoids à l’avenue Lénine poussiéreuse située à proximité.

2. Parc Zariadié - à vos appareils-photos!

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Cette zone verte flambant neuve à deux pas du Kremlin est un peu surpeuplée, mais dans la matinée, vous pouvez trouver la paix et la solitude en flânant sur le bord du pont flottant sur la rivière Moskova. Dégustez une crème glacée et marchez au milieu des arbres et plantes, comme si vous étiez quelque part à la campagne.

3. Jardin Hermitage - soirées dansantes avec un cocktail

Evgeny Biyatov/Sputnik Evgeny Biyatov/Sputnik

Bien venu dans un centre de la vie musicale pop locale ! Ici vous pouvez profiter d'un Aperol Spritz au café bohème 32.05 avec sa terrasse. En même temps, écoutez de la musique live, dansez et admirez les foules de Moscovites sur leur 31. Le Nouveau théâtre d'opéra est également situé ici, Ainsi, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en vous cultivant.

4. Jardin Bauman - activités sportives et éducatives

Evgenyi Samarin/Sputnik Evgenyi Samarin/Sputnik

Ce petit parc cosy organise des événements intéressants: studios d'art, cours de danse, yoga et club anglophone. Autrefois domaine du comte Golitsyne, le lieu est devenu à l'époque soviétique un espace vert populaire du centre-ville et a même été montré dans le célèbre film La Porte Pokrovski.

5. Parc Taganski - emmenez vos enfants

Parc Taganski Parc Taganski

Laissez votre enfant courir, explorer le terrain de jeu, jouer au football sur un grand terrain, mettre une main dans la fontaine et écouter de la musique live, car quelqu'un donnera sûrement un concert sur la scène en plein air quand vous y serez. Puis prenez un dessert à Anderson Café, asseyez-vous sur l'herbe et détendez-vous. A proximité se trouve le magnifique monastère Pokrovski - entrez dans sa cathédrale principale pour voir les reliques de la Sainte-Matrone de Moscou, qui sont largement vénérées.

6. Jardin des apothicaires - si vous aimez les plantes

Valeriy Melnikov/Sputnik Valeriy Melnikov/Sputnik

Plus ancien jardin botanique de Russie, il a été fondé par Pierre le Grand en 1706. Les premières herbes médicinales ont été cultivées ici. Aujourd'hui, ce sont les jardins botaniques officiels de l'Université de Moscou, et vous pouvez y découvrir un large éventail de plantes et de fleurs. Les images colorées régulièrement postées sur la page Instagram du jardin montrent ce qui fleurit en ce moment, alors jetez-y un œil avant votre visite.

7. Parc Ekaterininski - louez un bateau

Yulia Zvereva/Sputnik Yulia Zvereva/Sputnik

Sentez-vous comme une noble dame du XIXe qui flânait ici quand ce parc appartenait à l'école de l'Ordre de Sainte-Catherine de Moscou. Une bibliothèque, un vieux planétarium, trois étangs agréables avec une station de bateau vous y attendent. Le beau bâtiment bleu de l'école a été préservé, et accueille désormais la Maison centrale de l’armée russe. Après vous être relaxé ici, visitez l'exposition militaire en plein air.

8. Jardin Morozovski - profitez du silence

Legion Media Legion Media

S’il vous arrive d'errer dans les rues sinueuses et interminables de Kitaï-Gorod, alors vous pourriez atteindre ce petit jardin par accident. Dégustez une tarte de monastère dans le kiosque du couvent voisin Ivanovski et asseyez-vous sur un banc, en profitant du silence. La maison verte était un manoir construit pour une éminente famille de l’élite industrielle à l'ère impériale - les Morozov.

9. Etangs Novodiévitchi – donnez à manger aux canards

Legion Media Legion Media

Ce parc est situé dans un quartier très pittoresque de Moscou. D'un côté, le superbe couvent Novodiévitchi (ne manquez pas l’occasion d'aller à l'intérieur et d’admirer ses églises orthodoxes et ses icônes). De l'autre côté se trouve la rivière Moskova avec son large quai, parfait pour le patin à roulettes ou le vélo. Prenez un pique-nique dans le parc, amenez des amis et des jeux de société - puis baladez-vous autour du bel étang, nourrissez les canards et découvrez un monument en leur honneur.

10. Domaine des Troubetskoï

Situé dans le quartier de Khamovniki, à quelques minutes à pied de la station de métro Frounzenskaïa, l'un des plus vieux parcs de Moscou est l'ancienne résidence de campagne des comtes Troubetskoï. Attrapez un hamburger dans le restaurant d’Arkadi Novikov FARSCH, et mangez-le en admirant la vue sur le domaine. À l'époque soviétique, des classes militaires et sportives y étaient organisées pour les enfants, mais aujourd'hui on y trouve des terrains de jeux et des sentiers écologiques.

