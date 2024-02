Saint-Pétersbourg: dix lieux méconnus à inclure dans son programme de visites

L’Ermitage, la forteresse Pierre-et-Paul, les palais de Peterhof, Tsarskoïé Selo et Pavlovsk sont des lieux à visiter absolument lorsqu’on a la chance de passer quelques jours à Saint-Pétersbourg et dans ses environs. Nous voudrions toutefois vous entraîner hors des chemins battus et rebattus par les touristes qui séjournent dans la capitale du Nord.

Académie d’art et d’industrie Stieglitz

Rue Solianoï, 15

Le bâtiment de l’Académie d’art et d’industrie érigé à la fin des années 1870 sur commande du mécène Alexandre Stieglitz (1814-1884) rappelle un palais vénitien. Sa façade est richement agrémentée de bas-reliefs, de demi-colonnes et de mosaïques. On admirera aussi les arcades de l’immense cour intérieure dont les murs sont décorés de fresques. L’ensemble est couvert d’une coupole de verre à la structure métallique.

Ce bâtiment abrite aujourd’hui le Musée des arts appliqués. En parcourant les trente-deux salles d’exposition, on découvrira de nombreux objets d’époques et de styles différents.

Carrefour des sept ponts

Rue Sadovaïa, 62

Quand vous vous trouverez à l’intersection des canaux Griboïedov et Krioukov, comptez les sept ponts qui délimitent ce carrefour et votre vœu le plus cher se réalisera ... peut-être ! Pour mettre toutes les chances de votre côté, comptez ces ponts le septième jour de n’importe quel mois à sept heures du soir.

Comment faire pour n’en oublier aucun ? Tenez-vous sur le pont Pikalov (1) de façon à voir le clocher bleu et blanc de l’église Saint-Nicolas-des-Marins sur votre gauche. Vous verrez devant vous le pont de la Garde rouge (2), qui enjambe le canal Griboïedov, et derrière lui le nouveau pont Saint-Nicolas (3). Vous verrez à votre droite le vieux pont Saint-Nicolas (4) au-dessus du canal Krioukov, et derrière lui le pont Smejni (5). En vous retournant de telle façon à avoir le pont de la Garde rouge dans le dos, vous aurez devant vous le pont Mogilev (6), qui enjambe le canal Griboïedov, et le pont Kachine à votre droite (7) au-dessus du canal Krioukov.

Musée de la Pharmacie du docteur Poehl

7e ligne de l’île Vassiliev, 16

Ce commerce a plus de deux cent cinquante ans. Son propriétaire le plus célèbre fut le pharmacien Wilhelm (Vassili) Poehl (1820-1903) . En 1850, il y installa l’un des premiers laboratoires de chimie de Russie et se lança dans la production de médicaments.

Aujourd’hui, la pharmacie est un musée. L’aménagement intérieur du XIXe siècle a été restauré. Sont exposés des appareils et instruments médicaux de différentes époques. Les guides vous raconteront l’histoire de la pharmacologie russe, la raison pour laquelle un crocodile pend à un mur, les légendes liées à la Tour des Griffons qui se trouve dans la cour. Dans la cave a été reconstitué un véritable laboratoire d’alchimie.

Pour en savoir plus : aptekapelya.ru

Terrasse panoramique du clocher de la cathédrale Smolny

Place Rastrelli, 1

Si vous avez apprécié la vue que l’on a de la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac, montez dans le clocher de la cathédrale Smolny construite par Bartolomeo Rastrelli (1700-1771) . Si vous avez le courage de gravir les 278 marches de son escalier, vous serez récompensé(e) du plus haut panorama sur Saint-Pétersbourg. De là il s’ouvre sur le reste du couvent Smolny, la Neva et le pont Bolcheokhtinski, le plus beau de la ville dit-on.

Pour en savoir plus : smolnyspb.ru/smolnyj_sobor/excursions

Temple bouddhiste

Avenue du Primorié, 91

Le jardin du temple est un véritable havre de paix où l’on peut en toute quiétude réfléchir au sens de la vie, faire tourner les moulins à prières, méditer en regardant les drapeaux de prières multicolores et les sculptures de lions.

Le temple bouddhiste de Saint-Pétersbourg est le plus important d’Europe. Jusqu’en 2014, il était le plus septentrional du monde. Il a été construit dans le style Art nouveau nordique et consacré en 1915. À l’intérieur, on contemplera les vitraux que l’on doit à Nicolas Roerich (1874-1947) . Ils ont été restaurés à partir de ses esquisses. Le dimanche, les lamas organisent des visites.

Pour en savoir plus : dazanspb.ru/deyatelnost/ekskursii

LaNouvelleHollande

Quai du canal de l’Amirauté, 2

Cette île agréable sur laquelle on trouve un petit plan d’eau est devenue, il y a quelques années, un lieu à la mode de la capitale du Nord. Ses habitants aiment fréquenter ses restaurants, magasins, salles d’exposition, se promener dans ses allées ombragées, se divertir dans son mini-parc d’attractions, patiner l’hiver sur son étang gelé.

Cette île avait appartenu à l’Amirauté : on y avait asséché les forêts pour pouvoir en débarder plus facilement le bois nécessaire à la construction navale. En 1830, on a élevé sur le pourtour de l’île un bâtiment rond. Jusqu’en 1913, c’était une prison. Les cellules sont aujourd’hui occupées par des cafés et des magasins et une scène de spectacle a été installée dans ce qui était la cour intérieure.

Le Troisième espace

Avenue Liteïni, 62

Il s’agit d’un espace culturel installé dans un hôtel particulier du XIXe siècle. Y sont organisés des expositions d’art contemporain, des conférences, des spectacles, des concerts et des séances de cinéma. Il vaut la peine ne serait-ce que de passer rapidement dans cet espace pour y admirer les intérieurs fastueux sublimés par la patine du temps.

On y appréciera également la petite cour intérieure qui n’a pas été restaurée mais conserve les traces de son luxe d’antan.

Quai entourant le quartier d’affaires Lakhta

Rue Vysotnaïa, 1

En 2023, le quai entourant le plus haut gratte-ciel d’Europe a été aménagé. On peut maintenant s’y promener, y faire du skateboard ou du vélo, profiter des balançoires, se reposer sur les bancs, lézarder au soleil sur les gradins de l’amphithéâtre, admirer l’installation miroitante La Plume.

Du quai s’ouvre un panorama futuriste : les trois drapeaux (de la Fédération de Russie, de l’URSS et de l’Empire russe) hissés à 175 mètres (un record en Europe), le stade Gazprom-Arena et le pont à haubans. À droite, on aperçoit une copie du navire de guerre Poltava construit sous Pierre le Grand.

Le cabinet de travail de Faust à la Bibliothèque nationale de Russie

Rue Sadovaïa, 18

Si vous aimez l’atmosphère des bibliothèques anciennes, vous apprécierez cette salle de style gothique qu’abrite la Bibliothèque nationale. Cette pièce voûtée et décorée de vitraux a été conçue en 1857 pour y conserver les incunables (livres imprimés jusqu’en 1501) dont peut s’enorgueillir la Bibliothèquee. Son ornementation qui fait penser au cabinet de travail d’un savant du Moyen-Âge lui a rapidement valu le nom de cabinet de Faust.

On y trouve aujourd’hui des livres ayant appartenu aux bibliothèques d’Anne d’Autriche, de Richelieu, de Louis XIV, de Napoléon, ainsi que des exemplaires de Vedomosti (LesNouvelles) – la première gazette russe publiée à partir de 1703 – et les premiers livres russes imprimés en 1708 en caractères de l’alphabet civil (style imposé par Pierre le Grand). Des visites du cabinet de Faust sont régulièrement organisées par la Bibliothèque.

Temple Sainte-Anne

Kirotchnaïa oulitsa, 8B

L’architecture et le décor de ce temple respectent les canons du luthéranisme en la matière. Cet édifice religieux ouvert au culte accueille régulièrement des manifestations culturelles au cours desquelles des atmosphères théâtrales sont obtenues grâce à des jeux de lumières sur les murs blancs.

Y sont également organisés des concerts, des expositions et des conférences.

Pour en savoir plus : annenkirche.com

