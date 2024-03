Neuf musées et centres culturels de Saint-Pétersbourg accessibles absolument gratuitement

Promenez-vous dans une forteresse du même âge que la ville, admirez une carte unique de l’URSS faite de minéraux et de pierres semi-précieuses, ou visitez la galerie la plus démocratique de la cité, et tout cela gratuitement! Nous vous indiquons où il n’est pas nécessaire d’acheter de billet d’entrée dans la capitale du Nord.

Forteresse Pierre-et-Paul

3, Forteresse Pierre-et-Paul

La première pierre de la forteresse a été posée le jour-même de la fondation de Saint-Pétersbourg, le 27 mai 1703. Une promenade sur son territoire est une bonne occasion de se familiariser avec les principaux symboles de la ville. Vous pourrez y admirer l’ange sur la flèche de la cathédrale, écouter le coup de midi tiré du bastion Narychkine pour marquer le milieu de la journée et faire un vœu devant la minuscule sculpture d’un lièvre ayant échappé à l’inondation près du pont Ioannovski. Et si le temps le permet, descendez à la plage sur la rive de la Neva : bien sûr, vous ne pourrez pas vous y baigner, mais visiter l’exposition de sculptures de sable ou simplement vous prélasser sous les rayons du rude soleil de Saint-Pétersbourg.

Musée-appartement de Vladimir Nabokov

47, rue Bolchaïa Morskaïa

C’est dans cet édifice qu’est né l’auteur de La Défense Loujine et de Lolita, qui y a vécu jusqu’en novembre 1917. Le musée occupe le rez-de-chaussée de ce manoir de style Art nouveau : peu de choses ont été conservées de l’intérieur original, mais les vitraux de l’escalier sont impressionnants. L’exposition contient des objets personnels de l’écrivain, des livres et des dessins de papillons.

Cour mosaïque

2, rue Tchaïkovski

Le musée en plein air de l’artiste Vladimir Loubenko et de ses élèves existe depuis 1984. Une fois sur place, l’on se demande involontairement si l’on est bien à Saint-Pétersbourg et non à Barcelone. Les panneaux de mosaïque hauts en couleur et les objets d’art font en effet involontairement penser au parc Güell et aux travaux de Gaudi. Cependant, les œuvres de Loubenko ont un caractère particulier. Même par temps sombre, la cour de la rue Tchaïkovski apparaît lumineuse comme un jour d’été.

Musée des lampadaires

1, rue Odesskaïa

Ce musée insolite est situé dans la première rue au monde à avoir été éclairée par des lampadaires électriques, la rue Odesskaïa. C’est ici qu’a vécu l’inventeur de la lampe à incandescence, Alexandre Lodyguine. Aujourd’hui, l’on y trouve des copies de lampadaires des XIXe et XXe siècles, tandis que leur tient compagnie la figure en bronze d’un lanternier muni d’une échelle. À l’époque, avant l’avènement de l’électricité, l’on allumait il est vrai les lanternes en y versant de l’huile ou de la paraffine et en y montant à l’aide d’un escabeau.

Artmouza

70, 13e ligne de l’île Vassilievski

Il s’agit d’un musée d’art moderne sur le territoire de l’ancienne usine d’instruments de musique Mouzdetal. Les galeries avoisinent des ateliers d’artistes, des boutiques, des studios de danse et de design. C’est une bonne option si vous avez besoin de vous ressourcer et d’être d’humeur créative : en plus des expositions, l’on peut y assister à des soirées de poésie, des ateliers et des projections de films. Par exemple, à l’occasion de son dixième anniversaire, Artmouza organise un concours de sculpture urbaine.

«La Mansarde des artistes»

10, rue Bolchaïa Pouchkarskaïa

Cette galerie populaire, au sens premier du terme, a ouvert ses portes en 2001 dans la mansarde d’un bâtiment de Petrogradskaïa storona (un quartier historique de la ville) et, en vingt ans, est devenue un lieu où l’on peut voir des œuvres d’art de toutes sortes. Tout artiste désireux de partager son art avec le public y est le bienvenu.

Musée de l’exploration géologique Feodossi Tchernychov

Avenue Sredni, 74

C’est un véritable Klondike pour ceux pour qui les mots « malachite », « quartz » et « béryl » ne sont pas sans intérêt. Il s’agit de l’un des plus grands musées d’histoire naturelle au monde, avec plus d’un million de pièces exposées. Outre les divers échantillons de roches, de minéraux et de fossiles, il vaut la peine d’être visité pour l’immense panneau L’industrie du socialisme, une carte de l’Union soviétique faite de pierres semi-précieuses et de gemmes, qui a été présentée lors de l’Exposition universelle de 1939 à New York.

Centre artistique «Boreï»

58, perspective Liteïny

Cette galerie de la perspective Liteïny est la plus ancienne de la ville. Sa vaste collection comprend des œuvres de jeunes artistes et d’autres plus confirmés. Lors des expositions, l’on peut voir des photographies, des graphiques et des peintures de différents styles. L’ensemble représente un large échantillon de l’art contemporain de la ville.

Musée du métro de Saint-Pétersbourg

29, rue Odoïevski

Ici, l’on ne se contente pas de regarder des tourniquets et des modèles d’escalators, l’on se familiarise aussi avec les particularités du travail des différents employés du métro, du gardien au conducteur. Vous pouvez apprendre comment fonctionne le centre de contrôle du système de métro local, voyager dans une rame rétro des années 1960 et en apprendre plus sur le fonctionnement d’un dépôt moderne.

