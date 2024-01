De Moscou à Kazan: que voir sur la M-12, cette nouvelle autoroute russe?

La nouvelle route relie Moscou à Kazan et traverse cinq régions russes: Moscou, Vladimir, Nijni Novgorod, Tchouvachie et Tatarstan. Nous vous expliquons ce qu’il y a à voir dans les villes et villages situés le long de ce nouvel axe de transport.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Noguinsk

À seulement cinquante kilomètres de la capitale, sur les rives de la rivière Kliazma, se trouve la petite ville de Noguinsk.

La ville ancienne (fondée au XIVe siècle) a connu son apogée au XIXe : les manufactures textiles ont commencé à ouvrir ici en grand nombre. Aujourd’hui, le bâtiment de l’usine Novotkatskaïa dans le style Art nouveau, construit par l’architecte Alexeï Kouznetsov, rappelle cette époque. Elle appartenait autrefois au fabricant Arseni Morozov.

A.Savin, Wikipédia A.Savin, Wikipédia

Un autre lieu d’intérêt de la ville est la cathédrale de l’Épiphanie, qui abrite les reliques du saint martyr Konstantin Bogorodski.

Orekhovo-Zouïevo

Anton Karmanov (CC BY 4.0) Anton Karmanov (CC BY 4.0)

Cette ville industrielle est entrée dans l’histoire comme le lieu de la « grève de Morozov » - la plus grande grève de Russie, à laquelle ont participé les ouvriers de l’usine Nikolskaïa de Timofeï Morozov. Les bâtiments d’usines situés le long du quai de la Kliazma font désormais partie d’un espace public à la mode où l’on peut flâner et prendre du bon temps.

Les fans de football apprécient également Orekhovo-Zouïevo : on pense que le tout premier club de football de Russie est apparu ici. D’ailleurs, il existe toujours et s’appelle désormais Bannière du travail (Znamia Trouda).

Pokrov

Viktor Sagaydashin (CC BY 4.0) Viktor Sagaydashin (CC BY 4.0)

S’il faut réaliser une grande distance pour atteindre Toula et déguster son fameux pain d’épices, il est désormais facile de se rendre à Pokrov, située à seulement 85 km de Moscou. Et il n’y a plus qu’à choisir dans l’usine locale quels pains d’épices vous voulez emporter avec vous – au lait concentré et aux noix, ou au gingembre en forme de bretzels. Il en existe en effet de nombreux types : avec et sans glaçage, en forme d’oiseaux et d’animaux, avec des inscriptions et, bien sûr, comprenant toutes sortes de garnitures.

Petouchki

C’est la ville que l’écrivain Venedikt Erofeïev a chantée dans son œuvre. Ici se trouve l’un des huit châteaux d’eau hyperboloïdes de Vladimir Choukhov encore debout. La tour de soixante-dix mètres a été construite en 1927 pour ravitailler en eau les locomotives à vapeur.

A.Savin, Wikipédia A.Savin, Wikipédia

Vladimir

C’est l’une des principales villes de l’Anneau d’or, dans laquelle des églises et édifices anciens cohabitent avec des bâtiments modernes. En quelques heures seulement, vous pourrez voyager dans le temps : admirez la Porte d’or et les cathédrales d’une beauté indicible. Celle de la Dormition, dont les fresques réalisées par Andreï Roublev ont été conservées, ou celle de Saint-Dmitri, ornée de sculptures en pierre blanche.

Legion Media Legion Media

Gous-Khroustalny

Le musée local, situé dans la cathédrale Saint-Georges, contient une collection de cristal provenant du de la manufacture Maltsov, ainsi que des œuvres d’auteurs contemporains. À propos, il convient de prêter attention à l’église : des œuvres du peintre Viktor Vasnetsov y sont conservées.

Legion Media Legion Media

>>> Pourquoi ces deux «villes-jumelles» de Russie s’appellent Gous?

Mourom

À Mourom, on peut voir l’un des plus anciens monastères de Russie – le monastère de la Transfiguration, fondé au tournant des Xe-XIe siècles. C’est en outre sur cette terre qu’est né le héros épique Ilia Mouromets ; dans le hameau de Karatcharovo (l’un des quartiers de la ville) coule une source qui, selon la légende, est apparue après que son cheval eut frappé le sol de son sabot. Une chapelle en bois se dresse à côté.

Alexxx1979 (CC BY-SA 3.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 3.0)

Après avoir admiré la beauté des lieux, vous pourrez manger le célèbre kalatch de Mourom - on dit que Catherine II raffolait de cette pâtisserie.

Arzamas

Legion Media Legion Media

L’une des principales attractions de la ville, l’immense cathédrale de la Résurrection, a été construite pendant près de trente ans. Tout y a un air de déjà-vu, ce qui n’est guère surprenant. L’architecte du temple n’est autre que Mikhaïl Korinfski, élève d’Andreï Voronikhine, l’auteur de la cathédrale Kazan de Saint-Pétersbourg. Les peintures ont été réalisées par Nikolaï Alexeïev, qui a également décoré la cathédrale Saint-Isaac.

Perevoz

Cette municipalité, située sur la rivière Piana, est connue depuis le XVIe siècle. Elle doit son nom à un « passage » (c’est la signification en russe du mot perevoz, ndlr) sur une route commerciale locale. Ainsi, pendant longtemps, elle s’appelait Pianski Perevoz, et ce n’est qu’en 1962 que Perevoz a reçu son nom moderne.

Ilya Gatinskiy Ilya Gatinskiy

Il y a peu de choses à voir ici, mais on peut mentionner les rapides de la rivière Piana. Dans la ville, le lit de la rivière a été redressé, mais près du pont, non loin de l’entrée de la ville, se trouve une section de rapides que les amateurs de tourisme nautique apprécient particulièrement.

Boutourlino

Ivan le Terrible donna jadis ces terres au gouverneur Fiodor Boutourline pour le remercier de sa participation à la campagne destinée à prendre la ville de Kazan.

Evgeniy Kravtchenko Evgeniy Kravtchenko

L’un des sites architecturaux locaux remarquables est l’église Saint-Serge-de-Radonège, construite au milieu du XIXe siècle. Le lieu de culte n’est pas chauffé, et avant la révolution, les services n’avaient lieu ici que pendant la saison chaude ; en hiver, ils étaient organisés dans un réfectoire chauffé.

Sergatch

Au musée d’histoire locale, vous pourrez vous familiariser avec le commerce des ours dont vivaient les habitants de Sergatch : les ours dressés ici étaient de véritables stars. Ils étaient même connus en France et en Allemagne !

Dmitry Sazanov (CC BY 4.0) Dmitry Sazanov (CC BY 4.0)

On trouve en outre ici une perle architecturale - la gare, construite selon le projet d’Alexeï Chtchoussev dans le style Empire.

Choumerlia

CeeGee (CC BY 4.0) CeeGee (CC BY 4.0)

La gare locale a été construite en 1916 selon un projet standard d’Alexeï Chtchoussev. À proximité se trouve l’un des bâtiments les plus anciens de la ville : le château d’eau.

Vournary

La petite église dédiée à Saint Georges le Victorieux a été érigée à la fin des années 1990. Avant le début de la construction, l’icône de la Mère de Dieu « aux trois mains » a été découverte à cet endroit ; elle est soigneusement conservée dans l’église.

Ibressi

District municipal d'Ibresinski de la République de Tchouvachie District municipal d'Ibresinski de la République de Tchouvachie

Au musée ethnographique local en plein air, vous pourrez découvrir des bâtiments traditionnels tchouvaches - des résidences paysannes, un moulin, une grange. Dans le même temps, vous vous familiarisez avec les arts décoratifs et appliqués, les vêtements et les bijoux locaux.

Kanach

Legion Media Legion Media

L’église en bois de Saint-Nicolas a été édifiée à Kanach en 1901. À l’époque soviétique, elle n’a pas été fermée, et les messes continuaient à y avoir lieu. En 1987, elle a été reconstruite en pierre. Le point culminant de sa conception architecturale est le clocher à quatre niveaux.

Chali

District de Pestretchinski District de Pestretchinski

Dans ce village se trouve l’une des plus anciennes mosquées du Tatarstan : elle a été construite par les habitants à la fin du XIXe siècle. Quant à la mosquée Zakhir, elle héberge un musée du Coran, où sont exposés de la littérature religieuse, des livres de prières et des manuscrits.

Dans cette autre publication, découvrez dix époustouflants monuments russes créés au XXIe siècle.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.