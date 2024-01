Pourquoi ces deux «villes-jumelles» de Russie s’appellent Gous?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tout est dans la rivière

Dr Jorgen Dr Jorgen

Tout s’explique simplement : elles se trouvent toutes deux sur la rivière Gous, un affluent gauche de l’Oka. La rivière est très petite, sa largeur ne dépassant pas 10 mètres et sa profondeur atteignant un mètre et demi. On ne sait pas précisément d’où vient ce nom. Certains experts pensent qu’il est d’origine finno-ougrienne. Le long de la rivière, on trouve trois autres municipalités portant des noms d’oiseaux : Goussevski, Gous-Parakhino et Goussevski Pogost.

Les deux villes ont le même âge

Gous-Khroustalny JackF/Getty Images JackF/Getty Images

Une centaine de kilomètres séparent Khroustalny et Jelezny. Les deux villes sont apparues presque simultanément. En 1756, les marchands Maltsov achetèrent le village de Nikoulino, situé sur la rivière Gous, afin d’y déplacer leur verrerie depuis Moscou. Un village s’est développé autour de la production, prenant le nom de Gous-Khroustalny. Aujourd’hui, de jolis bâtiments en briques rouges, des maisons en bois de plain-pied et l’église Saint-Georges, construite selon les plans du célèbre architecte Léon (Léonti) Benois, rappellent le passé de la ville. Elle abrite aujourd’hui le musée de la Manufacture de cristal. L’usine de Goussevski fonctionne encore de nos jours.

Gous-Jelezny Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

En 1758, les industriels Andreï et Ivan Batachev ont acheté le village de Verkoutets pour y construire une usine sidérurgique et, un an plus tard, elle a commencé à fonctionner. Andreï Batachev, après avoir construit un domaine, s’installe ici en 1783. Au XIXe siècle, la production décline : les réserves de minerai sont épuisées. Aujourd’hui, seuls le barrage sur la rivière et l’immense église de la Trinité, dans un style pseudo-gothique inhabituel, nous rappellent le passé de Gous-Jelezny. Au départ petite ville, elle s’est transformée en un village comptant moins de 2 000 habitants.

Gous-Khroustalny Rouslan Krivobok/Sputnik Rouslan Krivobok/Sputnik

Les habitants portent des noms différents

Les habitants de Gous-Khroustalny s’appellent Goussevtsy, et ceux de Gous-Jelezny Jelezo-Goussevtsy. Plutôt facile pour s’en rappeler.

>>> À la découverte de Toula, la ville séculaire des armuriers russes

Quid des arm-oie-ries?

Domaine public Domaine public

On trouve un oiseau sur les armoiries des deux municipalités. Celles de Gous-Khroustalny sont composées d’un verre en cristal avec une oie battant des ailes sur un champ rouge. Sur celles de Gous-Jelezny, une oie aux yeux dorés, coiffée d’une couronne, vole à travers un champ bleu.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi des villes russes ont si souvent changé de nom.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.