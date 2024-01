Dix époustouflants monuments russes créés au XXIe siècle

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Le parc Zariadié à Moscou

Parc Zariadié Parc Zariadié

Un énorme quartier près du Kremlin a longtemps été vide, caché par une clôture de chantier. À l’époque soviétique, s’y trouvait le grand hôtel Rossiya, puis il a été démoli, et un concours pour un projet de parc a commencé. Le gagnant, l’entreprise américaine Diller Scofidio + Renfero, l’a construit pour les 850 ans de Moscou en 2017.

sankai/Getty Images sankai/Getty Images

Le parc est divisé en zones naturelles et climatiques existant en Russie : chacune est imitée à l’aide du design paysager et des plantes. Il y a des forêts de conifères, la toundra avec de la mousse et du lichen, des plaines, des steppes et des bois de bouleaux. Y ont en outre élu domicile un musée souterrain, une grotte de glace, une salle de concert fermée, une autre en plein air, sous une coupole en verre. Et son principal lieu d’attraction est sans doute le pont flottant littéralement au-dessus de la rivière Moskova.

2. Lakhta Center à Saint-Pétersbourg

Anton Galakhov (CC BY-SA 4.0) Anton Galakhov (CC BY-SA 4.0)

Jusqu’à récemment, le plus haut bâtiment de Saint-Pétersbourg était la cathédrale Pierre-et-Paul, l’un des premiers bâtiments fondés dans la ville – sa hauteur avec la flèche est de 122,5m. Or, en 2018, un rival imposant a fait son entrée – la tour du Lakhta Center de 462 mètres de haut. Maintenant, il s’agit du bâtiment le plus haut de Russie, de l’Europe, et le gratte-ciel le plus septentrional du monde ! Le projet a été développé par l’agence d’architecture britannique RMJM.

3. La mosquée Qolsharif à Kazan

benedek/Getty Images benedek/Getty Images

La mosquée a été inaugurée en 2005 – pour les 1 000 ans de la ville de Kazan. Sa construction est un hommage à l’histoire et la culture du Tatarstan. Autrefois, le centre-ville de Kazan abritait une mosquée historique, mais en 1552, les troupes d’Ivan le Terrible ont envahi la cité et ont détruit ce lieu de culte. Beaucoup de défenseurs sont morts, dont l’imam Qolsharif. C’est son nom que porte la nouvelle mosquée. L’intérieur est décoré de granite et de marbre, de vitraux et de moulures, avec une abondance de dorures, et fait référence à l’image du « Chapeau de Kazan » – la couronne de tsar d’Ivan le Terrible, créée après sa conquête de Kazan.

4. Le pont de la Corne d’Or et le pont de l’île Rousski à Vladivostok

benedek/Getty Images benedek/Getty Images

À l’ère soviétique, Vladivostok est pendant longtemps restée une ville portuaire militaire fermée. Après la chute de l’URSS, tout le monde a pu y venir, y compris les invités étrangers. Cette nouvelle approche a atteint son apogée en 2012, lorsque sur l’île Rousski, à un kilomètre de Vladivostok, s’est tenu le sommet de l’APEC.

Dmitrii Sakharov/Getty Images Dmitrii Sakharov/Getty Images

C’est à cette occasion qu’a été construit le majestueux pont à haubans de l’île Rousski, qui relie la ville avec l’île, mais aussi le pont qui traverse la baie de la Corne d’Or. Tous les deux sont maintenant des cartes de visite de la ville, et le pont de l’île Rousski apparaît même sur le billet de 2 000 roubles.

5. Le Palais du khambo lama Itigilov en Bouriatie

Sergei Guneev/Sputnik Sergei Guneev/Sputnik

Le datsan d’Ivolguinsk en république de Bouriatie est l’un des centres du bouddhisme en Russie. Il a été fondé en 1945, lorsqu’après de nombreuses années de combat avec la religion, l’État soviétique est devenu plus permissif. Avec le temps, des temples et des constructions rituelles se sont construites autour. En 2002, le datsan a recueilli une relique importante – le corps intact du lama Dachi-Dorjo Itigilov, qui a commencé à méditer en position du lotus en 1927, et, selon la croyance bouddhiste, a atteint le nirvana. Son corps demeure dans la position du lotus à ce jour, et en 2008, une demeure sacrée à part lui a été bâtie au datsan – le Palais du khambo lama Itigilov.

>>> Un moine bouddhiste mort il y a un siècle en Sibérie paraît on ne peut plus vivant

6. Le parc Olympique de Sotchi

Sergei Guneev Sergei Guneev

En 2014, un évènement exceptionnel a eu lieu – les Jeux olympiques d’hiver en zone subtropicale. Alors, la station de montagne Krasnaïa Poliana, près de Sotchi, a vu se construire une infrastructure de ski unique, et même une nouvelle route à travers les montagnes, une vraie merveille d’ingénierie. Le parc olympique, lui, a été construit en bord de mer, avec plusieurs arènes de glace et des stades, mais son fleuron principal est sa fontaine musicale. Et tout cela sur fond de mer et de palmiers ! En 2018, le stade Ficht a aussi accueilli les matchs de la Coupe du monde de football, qui s’est tenue en Russie.

7. L’église de Tous-les-Saints à Ekaterinbourg

tvorec-xtra/Getty Images tvorec-xtra/Getty Images

Après la chute de l’URSS, le passé historique et les erreurs du régime soviétique ont commencé à être remis en cause. Une attention particulière a été accordée à l’exécution de la famille de l’empereur Nicolas II. Au début des années 2000, à la place de la maison Ipatiev à Ekaterinbourg, au sous-sol de laquelle a eu lieu la tragédie, a été construite l’église de Tous-les-Saints. Elle est dédiée non-seulement à l’empereur Nicolas et sa famille, canonisés, mais aussi à tous les saints de la Russie. Aujourd’hui, cette église orthodoxe au style néo-byzantin est devenue l’un des principaux monuments de la ville.

8. Le parc artistique Nikola-Lenivets de la région de Kalouga

Dmitry Serebryakov/TASS Dmitry Serebryakov/TASS

En 2010, grâce aux efforts du peintre Nikolaï Polisski, un parc avec des installations de land art, créées à partir de matériaux naturels locaux, est apparu dans la région de Kalouga (160 kilomètres au sud de Moscou), au sud de Moscou. Pratiquement chaque année, s’y tient le festival Arkhstoïanié. C’est après celui-ci que des nouvelles installations architecturales, comparables à des œuvres d’art, apparaissent l’une après l’autre. Lisez-en plus sur le parc artistique ici.

9. Le mémorial de Rjev dans la région de Tver

Mikhail Voskresensky/Sputnik Mikhail Voskresensky/Sputnik

Au juin 2020, dans la région de Tver, a été ouvert un mémorial pour les soldats morts dans l’un des combats les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale – la bataille de Rjev (lisez-en plus sur cette bataille ici). D’octobre 1941 à mars 1943, l’Armée rouge y a perdu plus de 1,3 million de personnes tuées, blessées, disparues et capturées. Au centre du mémorial se dresse une statue de bronze de 25 mètres d’un soldat soviétique, la cape duquel se « transforme » en une volée de grues. C’est une référence à l’une des chansons les plus populaires et les plus touchantes sur la guerre Jouravli (Les Grues) (texte de Rassoul Gamzatov, musique de Ian Frenkel).

10. Le village de Pêcheurs à Kaliningrad

Yekaterina Vetokhina /TASS Yekaterina Vetokhina /TASS

Dans les années 2000, tout un quartier touristique a été construit non loin de l’île de Kant (Kneiphof), où se situe l’un des monuments principaux de la ville – la cathédrale de Königsberg. Avant la Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad était une ville prussienne du nom de Königsberg, c’est pourquoi l’architecture du nouveau « village » s’en tient aux traditions des bâtisses prussiennes historiques. Le nom reflète quant à lui le passé de pêcheurs des habitants locaux. Dans le village de Pêcheurs, se trouvent des hôtels au design insolite, des restaurants de poisson, et le quai aménagé de la rivière Pregolia.

