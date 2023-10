Dix lieux situés en Russie où Game of Thrones aurait pu être tourné

La série Game of Thrones émerveille grâce à ses rebondissements inattendus, à ses personnages hauts en couleurs et, bien sûr, à son atmosphère de conte de fées médiéval. Et il existe des endroits exhalant une ambiance similaire en Russie!

Winterfell - Forteresse d’Ivangorod

Des collines enneigées entourent le château ancestral de Winterfell, où commence la série. La famille Stark et ses sujets y vivent, et se retranchent derrière ses murs imposants lors des attaques ennemies.

La forteresse d’Ivangorod, construite au XVe siècle sur les rives du fleuve Narva, ne cède en rien à ce lieu imaginaire. Construite par des architectes italiens, elle possède de puissants murs percés de meurtrières, de nombreuses tours aux toits coniques et plusieurs bâtiments se situent sur son territoire. De l’extérieur, la forteresse rappelle les contours du château des Stark.

L’au-delà du Mur - Khibiny

La première saison commence juste derrière le Mur, dans des territoires inexplorés. Des forêts souvent couvertes de neige et de glace s’y étendent à perte de vue.

Les monts russes Khibiny, une chaîne de montagnes située sur la péninsule de Kola, ressemblent en hiver aux contrées situées au-delà du Mur. Les monts Khibiny, âgés de 390 millions d’années, comportent plusieurs glaciers. Des compétitions de glisse y ont lieu, et les plus chanceux peuvent même y admirer des aurores boréales.

Le Mur - Parc national des colonnes de la Léna

Si l’on cherche l’équivalent russe du Mur Nord, qui sépare le royaume des Sept Couronnes des terres sauvages et glacées situées au-delà, c’est le Parc national des colonnes de la Léna, en Iakoutie, qui vient à l’esprit.

Dans la série, le Mur est une muraille de glace géante de 200 mètres de haut et longue de plusieurs centaines de kilomètres allant d’une mer à l’autre. Selon la légende, les premiers hommes et des géants ont participé à sa construction.

Les colonnes de la Léna s’étendent sur 40 kilomètres le long du fleuve Léna, et sont tout aussi hautes - de 100 à 220 mètres. Ce complexe naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO rappelle une forêt pétrifiée. Il y a des centaines de millions d’années, à cet emplacement, se trouvait un fond marin, mais en raison de la montée du plateau de Sibérie sur fond de mouvements tectoniques, ces dépôts calcaires sont devenus des montagnes.

Les colonnes sont particulièrement pittoresques en hiver, quand elles sont recouvertes de glace et de neige – elles se dressent au-dessus de la rivière tels des géants. Et si vous regardez d’en haut vers le bord du fleuve, la muraille de piliers ressemble à la queue d’un dragon.

Palais de Port-Réal - Nid d’Hirondelle

Le tout premier épisode de la saga montre l’antipode du Nord - Port-Réal, la capitale du royaume des Sept Couronnes. Sur une colline se dresse le majestueux Donjon Rouge, résidence de la maison régnante : d’un côté de la forteresse s’offre un panorama sur la ville, de l’autre se trouve une falaise surplombant une rivière.

Il existe un endroit similaire en Crimée, au cap Aï-Todor : c’est le château pseudo-gothique du Nid d’Hirondelle, campé sur une falaise abrupte de 40 mètres. L’édifice est plus élégant et compact que son « analogue » de Port-Réal.

Le Nid d’Hirondelle ne compte que quatre pièces, un hall d’entrée, et une cuisine en pierre sans fenêtre dotée d’un plafond en verre. Il a été construit à l’origine pour une riche famille noble qui y a vécu pendant un certain temps. Mais après la révolution de 1917, le bâtiment a été abandonné ; il a ensuite servi d’entrepôt, de salle de lecture et de restaurant.

Steppes sur le chemin de Vaes Dothrak - Sables de Kouzomenski

Daenerys Targaryen, devenue Khaleesi, a traversé avec son mari Khal Drogo et sa cavalerie une steppe interminable pour se rendre à Vaes Dothrak, la seule ville des Dothraki, un peuple de guerriers nomades.

Sur la côte de la mer Blanche, près d’un village du peuple pomor, se trouvent les sables de Kouzomenski, que l’on appelle aussi « désert du Nord ». Il y a environ un siècle, en raison de l’abattage des arbres et du pâturage du bétail, un désert anthropique est apparu ici : des cratères et des dunes s’y sont formés.

Fait symbolique, les sables de Kouzomenski sont désormais populaires auprès de cavaliers d’un genre un peu particulier : les vététistes et les conducteurs de jeeps. Les courses dans les dunes sont un divertissement populaire auprès des habitants et des touristes.

Château de Hautjardin - Forteresse génoise en Crimée

Le château de Hautjardin, situé dans une région densément peuplée - et l’une des plus riches - du Royaume des Sept Couronnes, est considéré comme le plus beau de Westeros. Il est situé au bord d’une rivière et la forteresse principale est entourée de trois lignes de créneaux circulaires.

Une analogie vient immédiatement à l’esprit avec la forteresse génoise de Soudak, qui s’étend sur 30 hectares. Ses premières structures défensives furent construites au VIIe siècle par les Byzantins, puis des tours de guet et d’observation furent ajoutées au Moyen Âge.

Jardins aquatiques des princes de Dorne - Citadelle Naryn-Kala de Derbent

Encore plus au sud se trouve Dorne, une région désertique et montagneuse balayée par des vents chauds. Elle est dirigée par la maison Martell qui vit au château de Lancehélion et dans la résidence de campagne de Water Gardens. Ce dernier est situé sur une colline entourée de puissantes murailles, derrière lesquelles se cachent de hautes tours et des labyrinthes.

Par sa description, Dorne peut être associé au Daghestan, plus précisément à la ville de Derbent, qui aurait pu fournir un lieu de tournage haut en couleur. Dans la ville antique, sur une haute colline, se dresse la citadelle perse de Naryn-Kala avec ses puissants murs de trois mètres d’épaisseur et 20 mètres de haut.

Construite au VIe siècle dans un endroit stratégique sur la mer Caspienne, la forteresse est encore en bon état. On y trouve des bains, un réservoir souterrain, une source, ainsi que les ruines d’un palais et d’une mosquée. Une véritable plongée dans une atmosphère de fantasy médiévale.

Îles de Fer - Littoral du Kamtchatka

Les Îles de Fer, gouvernées par la Maison Greyjoy, sont peuplées de gens au caractère dur et de pirates cruels. Vivant dans une baie aux eaux déchaînées et profitant des fréquents brouillards, ces derniers attaquent les marins imprudents.

Le littoral du Kamtchatka offre des paysages non moins pittoresques. Situé dans la partie orientale de la péninsule, on y trouve de nombreuses baies, et ses falaises abruptes se jettent dans les eaux. Une nature unique, des sources thermales et des plages de sable noir attirent les amateurs d’aventures hors des sentiers battus.

Tour de la Joie - Complexe ingouche de Vovnouchki

Une tour ronde en pierre au pied des Montagnes Rouges peut être vue durant la sixième saison. Rhaegar Targaryen a donné son nom au bâtiment : il y a passé du temps avec sa bien-aimée, Lyanna Stark, et c’est ici que cette dernière a donné naissance à Jon Snow.

Cette structure majestueuse balayée par les vents est impressionnante dans la série. Et le complexe médiéval de Vovnouchki, dans le district de Djeïrakhski en Ingouchie, ne l’est pas moins.

Il s’agit d’un complexe de bâtiments défensifs de haute montagne qui se compose de trois tours : deux sont perchées au sommet de la falaise et une autre s’élève juste en face. On suppose que les grands bâtiments en forme de pyramide tronquée avec des meurtrières ont été construits aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Ils sont situés dans une gorge pittoresque située à proximité d’une chaîne de montagnes. Des contes de fées remplis de princesses, de tournois et de dragons viennent immédiatement à l’esprit.

Dragons d’Essos - Zilant de Kazan

À l’est de Westeros s’étend l’immense continent d’Essos, où jadis vivaient de nombreux dragons. Au début de Game of Thrones, on estime qu’ils ont disparu – au cours des premières saisons, seuls des squelettes géants et des œufs pétrifiés sont visibles.

Zilant est le « dragon de Kazan » - on le retrouve sur les armoiries de la capitale du Tatarstan, ainsi que sur le bâtiment de la gare centrale, le bureau de l’Amirauté et dans le métro. Si vous souhaitez vous lancer dans une « chasse au dragon », cherchez les sculptures de Zilant dans le parc du Millénaire local !

